Bitcoin dál padá. Další facka přišla z Číny

Fanoušci kryptoměn nemají dobrý týden. Bitcoin ztratil víc jak pětinu ceny za posledních 24 hodin a zhruba dvě pětiny za posledních sedm dnů. Kolem půl čtvrté odpoledne se obchodoval těsně pod hranicí 35 tisíc dolarů (poprvé od začátku února), když se předtím krátce dostal i pod 32 tisíc.

Podobná masivní cenová korekce je vidět i u dalších kryptoměn. Například ethereum kleslo za posledních 24 hodin o více jak třetinu a za poslední týden zhruba přes 40 procent. Smazalo tak předchozí rychlý květnový nárůst a je pod hranici 2500 dolarů za kus.

Na konci minulého týdne dal kryptoměnám zásah Elon Musk a jeho Tesla, když oznámili, že jejich elektromobil si už za bitcoin nekoupíte, protože jeho těžba je neekologická.

Teď kryptoměny zasáhla Čína. Tamní centrální banka zopakovala, že virtuální měny nesmí být používány jako platební prostředek, protože podle ní nejde o opravdovou měnu. Investory zároveň varovala před spekulativním obchodováním s nimi.

„Jde o poslední kapitolu příběhu, ve kterém Čína utahuje smyčku kolem kryptoměn," řekl agentuře Bloomberg Antoni Trenchev, spoluzakladatel fintechu Nexo, který s kryptoměnami obchoduje.

Zpět ještě k Muskovi. Ten nad kryptoměnami na rozdíl od Číny hůl úplně nezlomil. Prý v ně dál věří. V prohlášení Tesla zmínila, že se poohlíží po kryptoměnách, které k transakcím používají výrazně méně energie než bitcoin. Nebyla ale konkrétní.

Podle investorů by to mohlo být třeba Cardano. To za posledních 24 hodin také padá zhruba o třetinu a za poslední týden kleslo asi o čtvrtinu.

