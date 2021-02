Bitcoin za sto tisíc dolarů? Klidně

Jak se podle vás Češi vyznají v kryptoměnách?

Daniel Tanner: Jsme zvídavý národ, nebojíme se zkoušet nové věci. V oboru kryptoměn tu vzniká až překvapivě hodně inovací a skvělých projektů. Zároveň ale platí, že pro většinu Čechů jsou kryptoměny stále velká neznámá. Jeden ze základních cílů našeho ekosystému Platon Life je zvýšit povědomí a základní úroveň finanční gramotnosti v oblasti kryptoměn.

Které země považujete za bašty krypta?

DT: Nejdál jsou v Asii. Kromě Číny mají v asijských zemích nastavené regulace tak, aby nebránily šíření nových technologií. V Evropské unii je situace o něco složitější a je vidět, že i přes dobrý začátek začínají evropské země zaostávat. Dobře je na tom teď například Švýcarsko, kde potenciál kryptoměn pochopili poměrně rychle. Vzhledem k historii země a vztahu k finančnictví to asi není překvapivé. Estonsko je také velmi pokrokové.

Může v Česku k většímu povědomí o kryptoměnách pomoct současná spanilá jízda bitcoinu?

Julie Tanner: Rozhodně. Díky razantnímu růstu ceny bitcoinu se o digitálních měnách stále víc mluví a všímají si toho i lidé, kteří se jinak o finance a investování zvlášť nezajímají.

Nehrozí ale, že se lidé o krypto budou zajímat jen kvůli spekulacím a rychlému zbohatnutí – což je naopak často cesta ke zchudnutí?

DT: Všechno, co přitáhne pozornost rychlým růstem ceny, přitáhne také spekulanty a podvodníky. V kryptoměnách je velká svoboda, ale i velká odpovědnost za vlastní prostředky. Pochybné spekulace a podvody se vyskytují už od prvního velkého růstu ceny bitcoinu na konci roku 2017. Ale i tady se pomalu začínají prosazovat regulace na ochranu klientů a opatření proti praní špinavých peněz. Obecně platí, že ti, co chtějí jen rychle vydělat a kryptoměny je vůbec nezajímají, by se tomuto druhu investování měli vyhnout.

Spousta lidí považuje investování v téhle oblasti za virtuální kasino…

JT: Ke kasinu bych to určitě nepřirovnávala. Za kryptoměnami je skutečná přidaná hodnota, reálné digitální produkty a služby. Je ale pravda, že investování do kryptoměn může představovat rizikovou oblast, zejména pro nezkušené investory. Je důležité mít jasno v tom, do čeho a proč posíláme peníze.

Kde se může na konci letošního roku cena bitcoinu pohybovat?

DT: Věříme, že to klidně může být i u sta tisíc dolarů. Když se bitcoin na začátku loňského roku pohyboval u čtyř tisíc dolarů, také nikdo nevěřil, že může během roku vystoupat ke čtyřiceti tisícům. Stejný trend by mohl přijít i letos.

Co vás v loňském roce v oblasti kryptoměn nejvíc překvapilo?

DT: Největší radost mi udělal nástup takzvaných DeFi coinů, decentralizovaných kryptoměn, které fungují na základě inteligentních blockchainových příkazů a jsou v podstatě nadstavbou tradičních – již delší dobu existujících – kryptoměn, jako jsou bitcoin, monero nebo ether.

A co vás naopak nejvíc zklamalo?

JT: Na to, jak malá země jsme, je tady poměrně velká komunita kryptonadšenců, ale přijde mi, že se těžko hledá společná řeč. Spousta lidí drží bitcoin od jeho začátků, vydělali na něm velké peníze, ale k menším kryptoměnám a novým technologickým projektům jsou už skeptičtější. Místo zbytečné rivality bychom měli spojit síly a začít prosazovat koncept digitálních platidel společně.

Jak konkrétně?

DT: Prezentovat kryptoměny jako hodnotnou alternativu. V oblastech business-to-business a business-to-consumer je nutné firmám, podnikatelům a konzumentům představit atraktivitu používání kryptoměny. Že je to výhodné z hlediska časové úspory, přehlednosti, vyššího zisku ve srovnání s používáním zastaralých platebních metod, ale i zajištění vyšší bezpečnosti online systémů.

Budou mít podnikatelé zájem?

JT: Měli by. Podobné inovace představují nejen v Česku šanci nakopnout ekonomiku především středních, malých a lokálních firem, přivést nové zákazníky, rozšířit okruh produktů a zvýšit produktivitu práce.

Stanou se v dohledné době kryptoměny platebním mainstreamem?

DT: Je jen otázkou času, než přejdeme jako společnost definitivně z hotovosti na digitální platby. Kryptoměny pak budou jednou z oblíbených možností, jak platit bezhotovostně.

A co návštěva kavárny nebo kamenného obchodu?

JT: Podle mě to není až tak vzdálená budoucnost, jak si teď někdo možná myslí. Už teď jsou obchody i restaurace, kde lze kryptoměnami platit. Sami máme v Praze domluvenou první restauraci, kde bude naše kryptoměna platoncoin akceptována.

Má pro začátečníky smysl sledovat i jiné kryptoměny než bitcoin?

DT: Určitě ano. Každá kryptoměna má své přednosti, ale i slabiny. Bitcoin zatím podle mě není dobrý ke každodenním drobným platbám.

Jak vlastně vypadá váš typický klient?

JT: To se nedá tak snadno určit. Snažíme se nabídnout produkt, který osloví jak mladého IT profesionála, tak lidi v důchodovém věku. Kryptoměny představují fascinující svět, který nikoho nediskriminuje, jsou otevřené pro každého, kdo se chce učit.

Jak jste se vy osobně dostali ke kryptoměnám?

DT: Spojení technologií a financí mě vždycky zajímalo. Tím pádem mě samozřejmě zaujala i myšlenka, která stála za vznikem bitcoinu jako decentralizovaného, a přitom jasně transparentního digitálního platidla. Ostatně ekonomická krize způsobená pádem amerického hypotečního trhu ukázala, jak je systém, který nebude závislý na bankách, žádoucí.

JT: Okamžitě jsme věděli, že kryptoměny jsou směr, kterým se chceme vydat. Jen jsme nezačali těžit, ale zvolili odlišnou cestu.

Jak to podle vás bude vypadat s kryptoměnami za deset let?

DT: Budou mnohem víc rozšířené, z hotovosti se stane historický relikt. Věřím, že placení kryptem bude stejně samozřejmé, jako jsou dnes platební karty. Většina lidí bude mít v mobilech nainstalovanou digitální peněženku s různými druhy platidel, které bude využívat podle potřeby.

