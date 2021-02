Nevěřte na pohádky o kryptu, říkají zakladatelé finančního webu

Proč tolik vyrostla cena bitcoinu?

Vojtěch Machek: Není snadné růst přisoudit jedné konkrétní události. Věřím, že největší podíl na tom měly kapitálově silné instituce, které začaly koncem roku kryptoměny ve velkém kupovat. Díky nim se o bitcoinu začalo víc mluvit a i menší investoři a spekulanti mu začali víc věřit. Zároveň se snižuje důvěra v klasický bankovní systém.

Matěj Bajer: Mnoho ekonomů, vlivných podnikatelů a investorů také v posledních měsících upozorňuje na přicházející inflaci. Často slyšíme, že bitcoin je novodobý uchovatel hodnoty. Pár velkých investic zvýší jeho cenu, růst přesvědčí k nákupu i další investory a tak to pokračuje.

Bitcoin zažil prudký růst už v roce 2017. Jeho cena vyšplhala až k 20 tisícům dolarů. Další rok ale propadla ke třem tisícům dolarů. Může se to opakovat?

VM: Vývoj ceny bitcoinu je od jeho vytvoření cyklický. A cykly se pravděpodobně budou opakovat, ať už ve větší, nebo menší míře. Podle mě za to nemůže bitcoin sám o sobě, ale spíš investoři a spekulanti. Psychologie člověka je už stovky let neměnná. Chamtivost střídá strach a to se samozřejmě projevuje i na trzích.

A je podle vás propad už blízko? Jaké budou pro bitcoin nejbližší měsíce?

VM: Podle mě bude jeho cena během letošního roku občas stagnovat, dokonce i zaznamenávat propady v řádech desítek procent, obecně by ale na jeho konci měla být výš, než je dnes. Historicky jsme zažili jen dva roky, kdy cena bitcoinu končila v červených číslech, a podle všeho by letošek neměl být další. Tomu hraje do karet i koronavirové „tištění peněz“, které obecně řečeno snižuje jejich hodnotu a naopak zvyšuje hodnotu ostatních aktiv.

Považujete i vy bitcoin za bezpečnou pojistku proti inflaci?

MB: Bitcoin rozhodně bezpečný není, je rizikový. Stejně jako většina dalších investic. V tomto případě je ale riziko přímo úměrné potenciálnímu zhodnocení. Bitcoiny samy inflaci nepodléhají, je jich přesně daný počet a nikdo nemůže rozhodnout, že se například natisknou nové, jak se děje u klasických peněz.

VM: Proto se v ryzí podstatě o pojistku proti inflaci jedná, i když krátkodobě to tak vzhledem ke zmíněným cyklům nemusí vypadat. Velké růsty střídají propady, když se nálada na trhu mění. Dlouhodobý trend je ale jasný, cena bitcoinu postupuje vzhůru.

Finex.cz Finanční magazín Finex.cz založili Vojtěch Machek a Matěj Bajer v roce 2014. Portál se věnuje financím, investování a obchodování na burze. Do dnešního dne publikoval zhruba 1100 článků a denně ho navštíví kolem 10 tisíc čtenářů.

Vy osobně do kryptoměn investujete?

MB: Vojta své první obchody s bitcoiny prováděl už v roce 2014. Já zhruba o tři roky později. A jako Finex.cz investujeme také. Před necelými dvěma roky jsme šli s kůží na trh a vytvořili transparentní kryptoměnové portfolio, jehož vývoj můžou lidé denně sledovat. Aktuálně má portfolio zhodnocení zhruba 315 procent. Za 22 měsíců to není špatné. Chtěli jsme ukázat, že v kryptoměny a jejich budoucnost opravdu věříme, a na reálných penězích demonstrovat, jak se nám daří či nedaří. Ne o tom jen psát.

Zvažuje-li laik investici do bitcoinu, jaké má smysluplné možnosti?

VM: Kryptoměny jsou poměrně složité systémy a ne každý uživatel k nim bude přistupovat stejně. Pro někoho dává větší smysl bitcoiny koupit a držet ve vlastní peněžence. Pro jiného je to složité a vhodnější formou pro něj může být investování do kryptoměnových fondů, kde zodpovědnost za mince přebírá správce fondu.

MB: Než člověk začne investovat, měl by si uvědomit, jaký je jeho přístup k riziku. Ohrozí mě, když o peníze přijdu, nebo ne? A pak je tu otázka kolik investovat. Můj názor je, že člověk by do žádného nástroje neměl investovat peníze, které si nemůže dovolit ztratit. U bitcoinu to platí dvojnásob. Největší smysl dává vytvořit si zvyk a bitcoiny kupovat pravidelně, tím se jejich vysoká volatilita v dlouhodobém horizontu zmírní.

Má smysl sledovat i jiné kryptoměny než bitcoin?

VM: Pokud se člověk o téma kryptoměn zajímá intenzivně a dlouho, smysl to má. Existuje mnoho nadějných projektů. Na druhou stranu je ale také spousta polopodvodných až úplně podvodných. Věřím, že bitcoin jako největší a nejstarší kryptoměna bude ještě dlouhou dobu hrát prim.

Kolik lidí přistupuje k investicím do bitcoinu jen jako ke spekulaci, případně jim vlastně moc nerozumí?

VM: Určitě je víc těch, kteří jenom spekulují na růst ceny. Na duhou stranu existuje i mnoho technologicky a filozoficky zaměřených lidí, kteří se zajímají o hlubší podstatu kryptoměn a neženou se jen za vysokými zisky. Posledních pár měsíců navíc převádějí i velké obchodní společnosti část kapitálu do kryptoměn, aby ho uchránily před inflací.

MB: Jak trh s bitcoinem roste, měly by se výkyvy zmírnit, což do jisté míry spekulanty vyžene. Horší je, že čím víc se o bitcoinu a obecně kryptoměnách mluví, tím víc vzniká podvodů a tím náchylnější k nim lidé jsou. Občas je až úsměvné, na co jsou lidé schopni naletět. Se čtenáři to řešíme denně. Někdo od nich třeba mailem vyžádá hesla s příslibem zhodnocení – a oni je prostě poskytnou…

Co s tím? Víc osvěty?

MB: Rozhodně. Vedle stovek článků o kryptoměnách, které na webu máme, jsme třeba vydali i elektronickou publikaci Fenomén bitcoin, která je určena právě pro začátečníky, na řadu podvodů v ní upozorňujeme.

Denně nám píšou čtenáři a chtějí poradit. Bohužel často zjistíme, že někdo už dávno jejich kryptoměnové účty vyluxoval a na záchranu je pozdě. Kryptoměny je třeba si chránit a být pořád ve střehu, všechno prověřovat a nenechat se nachytat na vidinu závratných zisků a jiné internetové pohádky.

Lidé často hledají zkratky ke zbohatnutí ve formě nejrůznějších aplikací, nástrojů, zaručených tipů. Ale úspěšné investování pramení ze správného nastavení mysli, ne z té nejnovější a nejrychlejší aplikace.

Pánové z Finexu Zdroj: Archiv VM Vojtěch Machek Je mu 24 let, studuje magisterský obor na Vysoké škole ekonomie a managementu. Finančním trhům, obchodování a investování se věnuje od roku 2014. Říká o sobě, že patří mezi šťastlivce, pro které je jejich práce i koníčkem. Zdroj: Archiv MB Matěj Bajer Vystudoval střední průmyslovou školu v Jičíně, obor informační technologie, a už při škole se začal zajímat o podnikání na internetu, digitální marketing a osobní finance. Právě teď ho nejvíc zajímá investování do kryptoměn. Je mu 25 let a ve volném čase rád cestuje.

Vnímáte i pozitiva přibývajících elektronických investičních platforem?

MB: Mají své plusy, ale rozhodně i minusy. Aplikace jako třeba Revolut nebo Robinhood přibližují investiční možnosti milionům lidí po celém světě, to je skvělé. Je tu ale podle mě jeden problém. Investování jejich prostřednictvím je tak dostupné a snadné, že nad ním lidé často moc nepřemýšlejí. Dokážu si představit teenagera, který si na sociálních sítích najde, že se akcie společnosti XY derou nahoru, a tak je během minuty nakoupí, aniž se zajímal o jakýkoliv fundament.

Za mě je ideální investovat dlouhodobě – a to platí pro všechny nástroje. Vyhnete se tak krátkodobým výkyvům a nemusíte si dělat těžkou hlavu, když cena létá nahoru dolů. Pokud chcete investovat krátkodobě, musíte sledovat fundamenty a obecně náladu na trhu. A také co dělají státy a banky. Je potřeba u toho přemýšlet a orientovat se v investičních nástrojích.

Udělali jste sami v investování nějakou botu? Jak vás to poučilo?

VM: Bot v investování jsem samozřejmě udělal hned několik a přišel jsem o peníze, které jsou pro většinu mých vrstevníků nedosažitelné. Myslím, že naprostá většina lidí, kteří na burze začínají, si tím projde. Na začátku je to téměř vždycky spíš než investování čistá spekulace – a ta se dřív nebo později nevyplatí. Ostatně dostupné nástroje a platformy k tomu tak nějak vybízejí. Při ziscích hrají všemi barvami, působí na emoce a hormony a ani jedno z toho by nám do dlouhodobě úspěšného investování nemělo mluvit.

I proto mi dává smysl to, co děláme. Rád bych, aby se díky našim radám a zkušenostem spálilo co nejmíň lidí.

