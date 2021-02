Bitcoin překonal 50 tisíc dolarů

Cena bitcoinu dnes poprvé překonala hranici 50 tisíc dolarů. Zatím jenom na krátkou dobu, poté zamířila zpátky k 49 tisícům. Vyplývá to z údajů kryptoměnových burz, například Coindesk.

Největší kryptoměna posílila za poslední rok na pětinásobek. Loni v únoru se prodávala na úrovni kolem 10 tisíc dolarů, v březnu při koronavirovém propadu trhů klesla dokonce k pěti tisícům. Od začátku letošního roku posílila o víc než 70 procent, jenom za poslední týden o víc než šest procent. Hranici 20 tisíc dolarů přitom bitcoin překonal teprve v polovině prosince.

Prudký růst bitcoinu má několik důvodů, zřejmě nejvýrazněji k němu poslední době přispěl šéf automobilky Tesla Elon Musk. Firma v lednu investovala do bitcoinu 1,5 miliardy dolarů. Více než předtím se o bitcoin zajímají také tradiční finanční společnosti, růstu pomáhá i zájem o alternativní investice mimo dosah regulátorů.

Nejnověji ho podpořila i společnost Mastercard. „Oznámila, že otevře platební síť pro kryptoměny, kde bitcoin bude hrát významnou roli. Jedná se o další ze série kroků na cestě vedoucí k uznání bitcoinu jako globálního platidla, které bude fakticky využíváno k provádění transakcí,“ říká Štěpán Křeček, hlavní ekonom BHS.

„Při obchodování s bitcoinem se projevuje takzvaný FoMO efekt (Fear of Missing Out). Ten vyvolává strach v lidech, že propásnou jedinečnou příležitost na trhu. Strach se následně přetavuje do zběsilého nakupování bitcoinu, které vede k dalšímu růstu jeho ceny. Tím se FoMO efekt posiluje až zdeptá další do té doby zdrženlivější jedince, kteří postupně naskakují do stále rychleji jedoucího vlaku,“ vysvětluje Křeček.

„To, kam zamíří cena bitcoinu v budoucnu, je velkou otázkou, nad kterou si lámou hlavy mnozí investoři. Vysoká proměnlivost ceny bitcoinu by nám měla naznačovat, že dojde ke korekci. Nicméně o tom investoři hovoří již od úrovně 20 000 dolarů za bitcoin,“ dodává.

