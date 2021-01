Růst bitcoinu a některých dalších virtuálních měn na nové rekordní úrovně zvýší i počet lidí, kteří je prodali a slušně vydělali. Nechceme nikomu kazit radost, ale také zisk z prodeje kryptoměn se zdaňuje.

A to dokonce i v případě, že jste bitcoin či jinou virtuální měnu drželi déle jak tři roky. Virtuální měny totiž nejsou cenným papírem, na které se tříletý časový test vztahuje. Zisk z prodeje bitcoinu se podle výkladu finanční správy daní jako takzvaný ostatní příjem, a to podle § 10 zákona o daních z příjmů. V takovém případě se ze zisku z prodeje kryptoměn neplatí sociální a zdravotní pojištění. Stejně se daní třeba i obchodování s cizími měnami.

Jednoduše řečeno: jestli jste bitcoin koupili třeba v polovině roku 2015 za cenu 250 dolarů a prodali jste ho na konci roku 2020 na hodnotě 27 000 dolarů, musíte z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou platit 15% daň z příjmu. Je potřeba to zanést do daňového přiznání za rok 2020, které se podává v prvních měsících roku 2021. Příjmy z virtuálních měn se uvádějí v příloze č. 2 k daňovému přiznání.

Jestli jste vydrželi a bitcoin prodali až na rekordních úrovních začátku roku 2021, budete tyto příjmy danit až v přiznání za rok 2021, které se podává v prvních měsících roku 2022.

Kurz bitcoinu Intradenní graf (online) Denní graf Zdroj: peníze.cz Zdroj: peníze.cz Zdroj: kurzy kryptoměn na Peníze.cz

Kde vzít kurz?

Jak postupovat, když jste nakupovali a prodávali vícekrát? „Při pořízení kryptoměny za různé ceny postupuje poplatník podle metody FIFO: kryptoměnu, kterou nakoupil nejdříve, nejdříve prodává, přičemž výdajem je cena, za kterou tuto kryptoměnu pořídil,“ říká Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

„Pokud dojde k prodeji všech kryptoměn, je situace jednoduchá – příjem bude součtem všech prodejních cen a jako výdaj půjde uplatnit součet všech pořizovacích cen. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává za celý rok, bereme tedy v potaz všechny prodeje v daném kalendářním roce,“ vysvětluje Lukáš Eisenwort, daňový poradce ze společnosti EK Partners.

K obchodům většinou dochází na zahraničních burzách, neuskutečňují se tedy v korunách. Jak se tyto ceny převádějí na českou měnu? „Pokud poplatník nevede účetnictví, používá buď kurzy devizového trhu vyhlášené ČNB, nebo použije jednotný kurz, který pro každý rok stanovuje Generální finanční ředitelství pokynem řady D. Přitom platí, že v jednom zdaňovacím období nelze použít současně jednotný kurz a kurz devizového trhu vyhlášené ČNB,“ odpovídá Křehlová.

Co když jste virtuální měnu nakoupili už ve vzdálenější minulosti a nemůžete teď dohledat, kde konkrétně to bylo a za kolik? Křehlová doporučuje web coinmarketcap.com, kde lze zpětně nalézt vážený průměr ze všech burz podle objemů obchodů u naprosté většiny kryptoměn.

Banka může hlásit

Má vůbec finanční správa nějakou možnost dostat se k datům burz, kde se s virtuálními měnami obchoduje? „Ano, data o transakcích jsou poskytována a finanční správou aktivně využívána,“ říká Křehlová z Generálního finančního ředitelství.

„Tuzemské subjekty, včetně takzvaných kryptoměnových burz, poskytují v této oblasti finanční správou požadované informace standardně dle platné legislativy – zejména jde o výzvy dle § 57 a § 57a daňového řádu,“ připomíná. Většina obchodů probíhá na zahraničních burzách – i data z nich se prý k finanční správě dostávají. „Jsou dotazovány v rámci mezinárodní výměny informací a data poskytují. Například jen ve druhém čtvrtletí 2020 se z naší strany jednalo o 17 hromadných dotazů v této oblasti,“ dodává Křehlová.

„Ze strany finanční správy jsme žádné významné snahy o vyhledávání osob, které obchodují s kryptoměnami, nezaznamenali,“ říká nicméně daňový poradce Lukáš Eisenwort. „Dokud jsou prostředky deponované v elektronických peněženkách u zprostředkovatelů obchodů, má finanční úřad velmi omezené možnosti, jak se o obchodování dozvědět, což ale nic nemění na povinnosti tyto obchody řádně danit. Jakmile by došlo k převodu prostředků (v běžné měně) na bankovní účet, možnosti finanční správy na zjištění příjmů z obchodování se zvyšují, jelikož banky mají povinnost oznamovat finanční správě nestandardní transakce na účtech svých klientů,“ upřesňuje.

„Pokud tedy běžně přijde na účet klienta pouze pravidelná výplata a následně dojde větší objem peněžních prostředků z kryptoměnové burzy (tj. většinou ze zahraničí), je možné, že banka danou transakci vyhodnotí jako nestandardní a oznámí ji,“ vysvětluje Eisenwort.

Soustavná činnost mění pravidla

Způsob zdanění se mění v případě, že kryptoměny těžíte. Pak se příjem z jejich prodeje nevede jako ostatní příjem, ale řídí se pravidly podle § 7 zákona o daních z příjmů – tedy pro příjem z podnikání. „Pokud se jedná o soustavnou činnost, tedy těžbu kryptoměny v rámci podnikání za účelem dalšího využití, uplatní se daňový režim jako u výroby vlastní činností,“ vysvětluje Křehlová. V takovém případě už se z příjmů z kryptoměn platí i sociální a zdravotní pojištění.

Podle Eisenworta může finanční správa za soustavnou činnost považovat i situaci, kdy virtuální měny netěžíte, ale například s nimi pravidelně obchodujete.

„Finanční správa může argumentovat, že pokud to děláte soustavně za účelem dosažení zisku, lze to kvalifikovat jako podnikání a musíte tedy danit podle § 7 místo § 10 zákona o daních z příjmů. A také platit sociální a zdravotní. Hranice mezi ostatním příjmem (nesoustavnou činností) a podnikáním (soustavnou činností) je však velmi nejasná a pokud vím, tak u kryptoměn neexistuje judikát, který by ji pomohl definovat. Je to tedy celkem tenký led,“ upozorňuje daňový expert.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.