Bitcoin trhá rekordy. Víc než cena v dolarech o něm říká těchhle dvanáct čísel

Rekordní cena bitcoinu a pochopitelný humbuk kolem ní přitahují k bitcoinu pozornost. Paradoxně ale zastiňují jiné jeho pozoruhodné vlastnosti. Cena samozřejmě je důležitá, ale redukovat první kryptoměnu jen na to, že je drahá (a jestli je drahá málo nebo moc), by bylo škoda. Pojďme tedy na cenu na chvilku zapomenout a podívat se na čísla, která dokumentují, kam bitcoin došel za dobu své existence, a možná naznačují, kam půjde dál. A že je bitcoinu dvanáct let, ať je těch čísel taky tucet.

Kolik jich máme: 18,6 milionu

Tržní kapitalizace bitcoinu vyrostla ještě víc než cena. Dává to samozřejmě smysl, nejenomže jsou bitcoiny dražší, ale je jich také víc. K dnešku je vytěženo zhruba 18,6 milionu bitcoinů z celkových 21 milionů. K těm se dostaneme někdy kolem roku 2140. Od minulého vrcholu před třemi roky přibylo 2,5 milionu bitcoinů a chybejících 2,4 milionu se bude těžit příštích 120 let. Růst měnové zásoby bitcoinu zpomaluje. A to je vlastnost, která tolik lidí na této kryptoměně láká.

Blokové odměny: 6,25 bitcoinu

Dnes se s každým vytěženým blokem do oběhu pouští 6,25 bitcoinu. Bývalo to víc, ale odměna pro těžaře v podobě nových bitcoinů se pravidelně snižuje. Naposledy se to stalo v květnu 2020 – od té doby vzniká místo zhruba 1800 nových bitcoin denně jen asi 900. Roční přírůstek k celkové peněžní zásobě bitcoinů od května spadnul zhruba o polovinu na 1,8 procenta. Pro srovnání, v roce 2019 byl růst peněžní zásoby ve Spojených státech 5,15 procenta ročně, dostat se pod dvě procenta se americkému dolaru podařilo za posledních 50 let jen v letech 1993 a 1994. A to se bavíme o normálních časech. V době covidu rostla zásoba dolarů zhruba o 20 procent. Bitcoin má desetkrát menší měnovou inflaci.

150 exahashů za sekundu

Mega giga tera peta exa. Zní to jako zaklínadlo, ale jsou to předpony, kterými se označují násobky mezinárodních jednotek. Že je mega milion, to zná asi každý, ale s předponou exa-, se většina lidí denně nepotkává. Označuje trilion. A tady těch trilionů máme hned 150. Nepředstavitelné číslo.

Tohle nepředstavitelné číslo ukazuje, jak mohutná výpočetní kapacita zabezpečuje, aby platilo právě to, co bylo popsáno v předchozích odstavcích. To jsou všichni ti těžaři, kteří vybírají transakce a hledají číslo, aby zabojovali o odměnu 6,25 bitcoinu a poplatky za transakce. Jeden hash je jedna jednoduchá operace, kterou provádí kompjútr a každou vteřinu teď síť dokáže vyzkoušet 150 000 000 000 000 000 000 (čti: 150 trilionů) takových jednoduchých operací. Pro představu, jak nepředstavitelné číslo to je: kdyby si každý člověk na planetě koupil 200 průměrných počítačů a věnoval celou jejich kapacitu těžbě bitcoinu s cílem měnu zničit, pořád by nestačilo.

Kurz bitcoinu Intradenní graf (online) Denní graf Zdroj: peníze.cz Zdroj: peníze.cz Zdroj: kurzy kryptoměn na Peníze.cz

Nejmíň 209 tisíc převodů denně

Za celý rok 2020 nebyl jediný den, kdy by proběhlo míň než 209 tisíc bitcoinových transakcí. Průměr byl skoro 300 tisíc denně. Pro srovnání: v roce 2014, až na samém jeho konci, byl jen jeden jediný den, kdy počet transakcí přesáhl sto tisíc. Nejde o transakce na burze, i když i na ně část těchto transakcí připadne, když přijímají vklady nebo odesílají výběry, ale přímo v bitcoinové síti. To ukazuje, že se s bitcoinem hýbe a že neskáče jenom na burzách. Celkově už proběhlo přes 600 milionů bitcoinových transakcí.

70 procent. Jeden bitcoin vládne všem

Podle agregátoru cen nejrůznějších kryptoměn coinmarketcap.com teď bitcoin tvoří 70 procent tržní kapitalizace všech kryptoměn dohromady. To je ohromné číslo, jaké bylo k vidění naposledy na začátku roku 2017, než začal boom nejrůznějších kryptoměnových alternativ. Drtivá většina z nich se během tří let ukázala jako nesmyslná, nebo dokonce podvodná. Trh se pročistil a pár slušných projektů se udrželo.

Milion adres

Na transakcích v bitcoinové síti se denně podílí milion adres. Nevíme a nikdy nebudeme vědět, kolik lidí bitcoin používá, adresa neznamená člověk. Reálně bitcoin použije míň než milion lidí za den – ale zase ne každý, kdo s ním platí nebo ho přijímá, to dělá každodenně. Tak nebo tak číslo během pěti let vyrostlo pětinásobně. Není důvod si myslet, že by teď lidé potřebovali ke svým transakcím víc adres než dřív, je tedy dost pravděpodobné, že se i množství lidí, kteří bitcoin používají, v průběhu pětiletky podobně zněkolikanásobil.

5,5 procenta: věří už i velcí

Hlavní důvod, proč cena bitcoinu v poslední době tolik rostla, je v tom, že už mu nevěří jen skalní fandové, jednotlivci. Víc než dvacetinu všech bitcoinů vykoupily velké firmy a investiční fondy, celkem drží přes 1,1 milionu bitcoinů. Mezi firmami, které nákup přiznávají, je absolutní jedničkou společnost MicroStrategy, která jich koupila přes 70 tisíc. Zatím se jí to bohatě vyplácí. Nejvíc jich ale má Grayscale Bitcoin Trust, fond nakupující kryptoměnu pro své klienty. Ten jich má přes 570 tisíc a vloni nakupoval víc bitcoinů, než se jich stačilo těžit. Velkých společností, které se chlubí vlastnictvím bitcoinů, je zatím jen 28. Stěží si představit, co se stane, pokud jich bude řádově víc.

Jedenáct tisíc. Zauzleno

Minimálně jedenáct tisíc uzlů (nodů) zabezpečuje bitcoinovou síť. Bude jich víc, ale o těchhle víme. Aby se ztratila historie bitcoinové sítě, muselo by se zničit právě tolik těch správných počítačů. A ještě by si nikdo nesměl dělat zálohu na některý z těch, o kterém nevíme. Tahle historie se asi vymazat nedá.

Dvacet verzí protokolu

Dvacátá verze bitcoinového protokolu vyšla právě loni. Verzí je pochopitelně mnohem víc, číslují se jako u počítačových programů, kde po verzi 1.0 přichází nejprve verze 1.1, pak 1.2 – první číslice se zvyšuje až se zásadnější změnou. Dílčích úprav do té doby může být mnoho – například v roce 2011 byla verze 0.3.24, než přišla verze 0.4.0. Síť se vyvíjí navenek, k vyšší uživatelské přívětivosti, ale mění se samotný kód. Ruce v něm má i pár našich krajanů.

18 719krát Zde bereme bitcoiny

Téměř devatenáct tisíc míst se nechalo zakreslit do mapy coinmap.org. Jsou to třeba kavárny, restaurace, krámky, velké e-shopy s elektronikou, jsou ale dokonce místa, kde pomocí první z kryptoměn zaplatíte veřejnou dopravu nebo dokonce daně. Většina takových míst je v západním světě, v Evropě a v USA. A je to pořád málo. Jenže čtyři roky zpátky jich nebyla ani polovina.

Pětatřicet milionů dolarů

Tolik jich je zamknutých v takzvané lightning network, bleskové síti. Minimálně. Lightning network je síť, která umožňuje levné a okamžité platby a ulehčuje provozu velkého bitcoinového blockchainu. A jelikož jsou uzly v síti a kanály mezi nimi dobrovolné, ani nevíme, kolik peněz v ní skutečně je. Určitě je to ale více než 35 milionů dolarů, v době psaní článku přes tisíc bitcoinů. Před několika lety to byla jen teoretická možnost, nyní se už lightning network používá fyzicky k placení i u nás, pokud tedy zrovna není lockdown. Online se s ním ale dá platit pořád a také platí. A bude stále víc, protože transakce v hlavní síti jsou v průměru stále dražší. Bitcoin se vyvíjí.

99,986 procenta

To je číslo, které běžně zaokrouhlujeme na furt. A právě tolik času během posledních dvanácti let bitcoinová síť běžela. Spadla jen dvakrát, hned na začátku v roce 2010 a pak jednou v roce 2013. Téměř osm let bez přerušení je výkon, který můžou bitcoinu závidět i firmy jako Google či Amazon. Jistě, je to obtížně srovnatelné, jenže je to právě decentralizovaná povaha bitcoinu, která ho odlišuje od jiných sítí, které známe, a která mu k tomuhle číslu pomohla.

Krypto Josefa Tětka na Finmagu Zdroj: Finmag V seriálu Krypto Josefa Tětka si přečtete, jak se psala historie kryptoměn: zavírání tržiště Silk Road, pohřbívání bitcoinu zaživa, jeho štěpení, pátrání po jeho otci, jiné coiny... Račte tudy do prvního dílu, v něm jsou odkazy i na všechny další: Bitcoin měnou roku. Cena vzrostla o 130 procent

Dominik Stroukal Ekonom banky Creditas, expert na kryptoměny. Vystudoval ekonomii na VŠE a mediální studia na UK. Vyučuje na vysoké škole CEVRO institut. Je šéfredaktorem časopisu Trade-off, managing directorem odborného časopisu New Perspectives... Další články autora.