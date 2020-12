Rychlé zbohatnutí? Kryptoměny nejsou na spekulaci

Václav Holler ze společnosti CRYFIN jde v kryptoměnách tak trochu proti proudu. Zatímco ostatní je prezentují jako prostředek k rychlému zbohatnutí, on radí kupovat a čekat.

V patnácti začal rodák z Hradce Králové s programováním. Se softwarem pro 3D tiskárny vyhrál na střední škole soutěž České hlavičky. Znalosti z IT pak využil k analýze investičních aktivit a možností neurálních sítí. „Investice mají s programováním mnoho společného, bylo jen otázkou času, než jsem si našel cestu do světa kryptoměn a založil první společnost,“ říká Václav Holler. Dnes vede technologický holding CRYFIN a podílí se na vývoji řešení, která zpřístupňují investice do kryptoměn široké veřejnosti.

Čím vás lákaly kryptoměny?

Na kryptoměnách je pro mě fascinující propojení technologie a financí. Bitcoin je tu s námi už dvanáct let, a i když nenaplnil všechna očekávání, která se k němu za tu dobu upínala, je z mého pohledu největší inovací v oblasti financí za posledních dvacet roků. Vytvořil nový trh, který navíc vznikl aktivitou zdola.

Kdy jste se o něj začal zajímat?

Už kolem roku 2010. V té době se jím hlavně platilo na dark webu a upřímně mě tenkrát ve snu nenapadlo, že by se z něj mohl stát investiční nástroj. Příležitost pro investování a obchodování jsem v něm začal vidět zhruba v roce 2015.

Proč by se o kryptoměny měli zajímat i obyčejní lidé?

Je to globální fenomén, který jim může přinést nadstandardní zhodnocení, pokud zvolí rozumnou investiční strategii.

Jsou kryptoměny jen investičně-spekulativní nástroj, nebo se jimi bude v dohledné době i běžně platit?

Platit jimi můžete už dnes. Není problém najít služby, které kombinují něco už tak tradičního, jako je platební karta, a svět kryptoměn. Kryptooptimistické vize, že bitcoin nahradí peníze národních států, se nenaplnily, ale oba světy je čím dál snazší propojovat. To přispívá k růstu hodnoty bitcoinu. Jeho dominantní funkce je tedy hlavně uložení hodnoty.

Má z dlouhodobého hlediska smysl sledovat i jiné kryptoměny než bitcoin?

Rozhodně má. Právě proto, že kryptoměny představují technologická řešení. Sledoval bych určitě ethereum, které má typ blockchainového řešení, na němž dnes stojí 70 procent všech kryptoměn. Je to nejsnazší most k tvorbě vlastní kryptoměny.

Jaký byl rok 2020 z pohledu kryptoměn?

Byl samozřejmě divoký a přinesl mnoho pozitivních změn. Nebylo to ovšem způsobeno povahou kryptoměn, ale pandemií, která zasáhla celý svět a všechna odvětví. I v investování do kryptoměn to byl zásah nebývale tvrdý, především v druhém kvartálu.

Pokud bychom se podívali na bitcoin, pro něj je tento rok nadmíru úspěšný. Po první vlně koronakrize se rychle zotavil. Lidé dnes sedí na neuvěřitelném balíku peněz. Dřív nebo o něco málo později začnou přemýšlet, kam je investovat, a část jich investují inovativně, tedy do kryptoměn.

Co vás letos v téhle oblasti nejvíc překvapilo?

Že nepředpokládané negativní události takového rozsahu lze ekonomicky ustát, a to jak v lokálním, tak globálním měřítku. Pokud by šlo vyloženě o investování do kryptoměn, pozitivní zpráva je, že jsou v těchto bouřlivých časech vnímány jako bezpečný přístav.

A co vás nejvíc zklamalo?

Neschopnost naprosté většiny národních vlád řešit pandemii rozumně. Zaskočila mě míra paniky, neracionality a ad hoc rozhodování bez dostatečných dat. Takové rozhodování mělo a má za důsledek stagnaci a následný hlubší rozklad mnoha sektorů ekonomiky.

Dlouho se mluvilo o tom, že v krizi vyletí cena bitcoinu a spol. vzhůru. Je vývoj jeho ceny odpovídající?

Na začátku roku byla cena bitcoinu kolem 7200 dolarů, v březnu v prvním návalu koronapaniky se propadl na zhruba pět tisíc, ale v listopadu už atakoval historická maxima u hranice 20 tisíc dolarů. Ekonomická krize navíc svět ještě nezasáhla plnou silou. První dopady tlumí dřív nemyslitelné typy stimulů. V posledním kvartále vidíme opravdu velký příliv kapitálu do bitcoinu.

Co čeká kryptoměny v roce 2021?

Nechci se pouštět do spekulace o razanci růstu. Letošní rok nás všechny dost vyučil v tom, že budoucnost vždycky přinese překvapení. Samozřejmě chceme hlavně ta příjemná. Osobně si myslím, že bude pokračovat dlouhodobý trend – kryptoměny a digitální měny se stávají součástí ekonomického mainstreamu. A jsem si jistý, že hodnota bitcoinu dál poroste.

Kdybyste měl odhadnout cenu bitcoinu na konci příštího roku, kde se bude pohybovat?

Jsem optimista. Troufnu si říct, že průměrná cena v roce 2021 bude vyšší než v roce 2020.

Proč jste svůj byznysplán založili právě na kryptoměnách?

Když jsem kdysi začínal, hrál jsem si na Forexu, mám za sebou zkušenosti s opcemi. Asi bych mohl dál obchodovat s komoditami, třeba s kávou, ale kryptoměny jsou mi nejbližší. A samozřejmě – když postavíte byznysplán na něčem novém, nemáte tolik konkurentů. Na druhou stranu musíte překonávat nedůvěru lidí vůči novince. Stáváte se ale průkopníkem, tím, kdo odhaluje nová, nezmapovaná teritoria. Žádný ze standardních trhů nenabízí to, co blockchain, který někteří nazývají „technologií pravdy“. Transparentnost této technologie je úžasná.

Spousta lidí má investice do kryptoměn za virtuální kasino…

Když přijde obyčejný člověk do kasina, s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou prodělá. Pokud dáte obdobnou částku, se kterou by většina lidí šla do kasina – tedy prostředky, o které si můžete dovolit přijít –, do bitcoinu, pak o ně při troše trpělivosti nejen nepřijdete, ale ještě je zajímavě zhodnotíte.

Jak jsou na tom v investování do kryptoměn konkrétně Češi?

Češi patřili od začátku mezi velmi otevřené především k bitcoinu. Je tu velká a silná fanouškovská komunita, která se hodně kryje s lidmi kolem IT a dnes i z investičního prostředí. V širší populaci to obecně není s Čechy a investováním moc valné, míra znalostí jednotlivých produktů a jejich výhod a nevýhod je tu spíš nízká.

Stane se obchodování s kryptoměnami investičním mainstreamem?

Pokud tím myslíte, že lidé s vlastním investičním portfoliem začnou uvažovat o tom, že by v něm měli mít kryptoměny, tak k tomu globálně už dochází. Pokud tím myslíte, že lidé budou aktivně obchodovat s různými typy kryptoměn, tak k tomu v širším měřítku dost možná nedojde nikdy. Podívejte se, kolik lidí je u nás samostatně ochotných obchodovat s akciemi.

Jak přilákat retailové klienty, kteří by zároveň nebrali kryptoměny jen jako spekulaci?

První věc je pochopit, proč se o bitcoinu mluví jako o deflační měně. Konečný počet – 21 milionů bitcoinů – je skutečně konečný a nezmění se, zatímco zájemců o jeho koupi stále přibývá a ještě dlouho přibývat bude. Pro lidi ze zemí, kde si nemůžou být jistí, jestli si národní měna udrží hodnotu, je bitcoin dobrá možnost, jak udržet a zvyšovat hodnotu úspor.

Jakým způsobem se obchoduje prostřednictvím CRYFINu?

Přes CRYFIN se nyní obchoduje ve velmi úzkém slova smyslu. Nejsme zatím kryptoměnová burza. Dlouhodobě věříme v životaschopnost kryptoměn, a proto nabízíme klientům možnost do nich investovat, ne ale s cílem ultrarychlé spekulace, ale s cílem držet investiční aktiva, která mají potenciál růst. Pro investory s menšími obnosy máme produkt, který jim umožní nákup bitcoinu. Ten jim díky tomu, že ho nechávají u nás, dál zhodnocujeme.

Proč by měl člověk investovat do kryptoměn přes vás, když může nakupovat přímo na jednotlivých burzách?

U nás jde o střednědobé a dlouhodobé investování, ne o krátkodobou spekulaci. Pokud někdo zvládne všechny technické a bezpečnostní nuance a chce se těmto věcem věnovat na denní bázi, tak tomu samozřejmě konkurovat nemůžeme a nechceme. Většina lidí ale nemá prostor v detailu proniknout do oblasti, která je pro ně úplně nová. A právě pro ně vytváříme svoje produkty. Zásadní je samozřejmě i to, že jdeme maximálně v souladu s regulacemi a dodržujeme všechny zásady investování a pravidla platná v rámci České republiky.

Rozhovor vyšel v prosincovém čísle časopisu Finmag.

