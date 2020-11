Rekord na dohled. Bitcoinová raketa očima expertů

Co stojí za raketovým růstem bitcoinu? Kdy jeho hodnota překoná hranici 20 tisíc dolarů? A co bude pro kryptoměny příští rok klíčové? 321950

Cena bitcoinu stoupá v posledním měsíci opět ke hvězdám. Dosavadní historický rekord z prosince roku 2017, kdy se nejznámější kryptoměna pohybovala těsně pod hranicí 20 tisíc dolarů, je možná ohrožen. Zatímco dlouho očekávaný květnový halving – tedy půlení bitcoinu, které pro těžaře kryptoměny znamenalo o polovinu menší odměnu – neměl na vývoj jeho ceny velký vliv, v posledních několika týdnech se zájemci můžou po „virtuálním zlatu“ doslova utlouct, což vede i k výraznému růstu ceny.

Kryptodivočina

Podle ekonomů je aktuální bitcoinový twist způsobený hned několika faktory – následky koronakrize dávají zabrat světovým ekonomikám a řada lidí hledá při vyhlídce nové hospodářské krize alternativní způsoby uložení peněz, o bitcoin se zároveň ve stále větší míře zajímají velké finanční institucem, a jak už to při každé investiční horečce bývá, do rozjetého vlaku přiskakuje i spousta drobných spekulantů.

Zvýšená poptávka lidí po bitcoinech se naopak – nutno dodat, že podle očekávání – nezamlouvá státům a centrálním bankám, které se budou dál snažit vytěsňovat kryptoměny do šedé zóny, někdy i ilegality. Příští rok nás tak bude zřejmě v kryptoměnách čekat velká divočina.

Jak se na situaci kolem bitcoinu dívají respondenti naší ankety? Co je podle nich příčinou raketového růstu hodnoty největší kryptoměny v posledním měsíci? Podaří se bitcoinu v dohledné době překonat historické maximum a prolomit hranici 20 tisíc dolarů? A co bude pro kryptoměny v příštím roce klíčové?

Jaroslav Brychta

šéf analytického týmu X-Trade Brokers

0 + -

Bitcoin roste, protože do něj teče více peněz, než z něj odtéká. Důvodem může být zpráva o tom, že PayPal nabídne zákazníkům možnost platit v bitcoinech, že do bitcoinu začínají investovat i dinosauři jako Stanley Druckenmiller, že se o něj postupně začínají zajímat institucionální investoři nebo že se do něj ženou investoři, kteří očekávají kolaps fiat měn kvůli pandemii a vysokým deficitům. Důvodem jeho strmého růstu ale může být i zkrátka jen to, že roste. Retail si tak po technologiích, Tesle nebo Hertzu, hledá nějakou novou hračku. Těžko říct. Konstantou zůstává, že se jedná o zajímavé finanční aktivum, které je zároveň zajímavou technologií.

Martin Leskovjan

spoluzakladatel Paralelní Polis

0 + -

Na trzích panuje až extrémně optimistická nálada a nenajde se mnoho faktorů, které by jí alespoň v krátkodobém pohledu kazily, takže pokud rekord v době vydání této mé odpovědi ještě nepadl, zřejmě padne záhy. Důvodů, proč to tak je, můžeme vysledovat mnoho, což přidává raketě výživné palivo. Kromě těch zřejmých, o kterých mluví asi všichni, je trochu v pozadí převratných změn informace o tom, že čínské banky zařadily bitcoin do portfolia velkých investičních fondů určených široké veřejnosti.

Příští rok se nepochybně bude hrát o budoucnost kryptoměn – ukazuje se, že jejich cenzura a kontrola není zdaleka tak neproveditelná, jak jsme se ujišťovali, a hrozí, že s neprokázanými „anonymními“ coiny bude velmi těžké obchodovat, čímž možná dojde k likvidaci původního smyslu kryptoměn.

Josef Tětek

analytik společnosti TopMonks

0 + -

Jako vždy je jedinou skutečnou příčinou větší ochota nakupovat než prodávat. Do hlav lidem nevidíme, usuzujeme jen z následků jejich jednání; rostoucí cena je právě takovým následkem. Za trvalým růstem ceny v posledním půlroce stojí podle mého názoru kombinace více faktorů. Zaprvé, bezprecedentní monetární politika: od ledna vzrostla peněžní zásoba dolaru (agregát M2) o neuvěřitelných 21 procent. Tyto peníze proudí do finančních instrumentů, ale i do bitcoinu – investoři hledají, kde nové peníze zaparkovat.

Zadruhé, tato monetární politika vyvolává oprávněné obavy ohledně budoucí stability dolaru (potažmo eura, libry, jenu a dalších – měnová politika se utrhla ze řetězu všude, kam se podíváme). U bitcoinu pozvolna začíná převládat narativ potenciálních globálních peněz – nikoli pouhé „kryptoměny“. Jak píšu ve své knize, bitcoin je také odluka peněz od státu. Dřív to znělo bláznivě, dnes lidé tuto myšlenku berou už s menší dávkou skepse (hlavně ti, kdo mají na změně paradigmatu nejvíce co ztratit a získat).

Zatřetí, bitcoin je zkrátka už mainstream. Během uplynulých let se velmi rozvinula infrastruktura peněženek a burz, lidé si na myšlenku bitcoinu zvykli, začíná v něm spořit čím dál víc běžných lidí a rostou i alokace volných prostředků ze strany firem.

V příštím roce by bylo fajn, kdyby nechaly vlády bitcoin a jeho ekosystém na pokoji. Což se ale nestane a lze očekávat zpřísňování AML/KYC procesů, které pravděpodobně způsobí větší rozmach bitcoinového „vekslu“.

Karel Fillner

propagátor kryptoměn a provozovatel btctip.cz, CEO Invictus mining

0 + -

Poslední měsíce se daří překonávat jednu rezistenci za druhou a myslím, že na tom mají lví podíl institucionální investoři. Nelze si nevšimnout mediálních vyhlášení, která provázejí obří nákupy fondů, jako je Grayscale Bitcoin Trust (dosud naakumuloval více než 500 tisíc bitcoinů v dnešní hodnotě přes 8 miliard dolarů), nebo veřejně obchodovatelných společností, kde například MicroStrategy velkou část svých finančních rezerv vložila do bitcoinu (425 milionů dolarů). To má samozřejmě vliv i na menší investory a na veřejnost. A je to také podle mě i důvod, proč jsou i při současném raketovém růstu skoro všechny pokusy o větší korekci včas zachyceny. To vše zřejmě souvisí mimo jiné s tím, jak podobné instituce, ale i veřejnost vnímají zrychlující se spirálu kvantitativních uvolňování, která vedou k masivnímu znehodnocování klíčových fiat měn – logicky tedy hledají alternativy, které budou sloužit jako ochrana před inflací.

Pokud jde o překonání historického maxima, netroufám si odhadnout časový rámec, může to být zrovna tak za týden, jako za půl roku, termín „dohledná doba“ je dostačující. Po prolomení maxima si myslím oživíme pojem „exponenciální růst“.

Pro bitcoin a další kryptoměny bude v příštím roce klíčové, jak se bude vyvíjet světová ekonomika v současné koronarovirové krizi – při větším průšvihu můžeme čekat i výprodej dostatečně likvidních aktiv, mezi které patří také bitcoin. Z dlouhodobějšího hlediska ale platí, že i přes různé korekce a volatilní záseky je bitcoin na dobré cestě. A to nejen z pohledu vývoje ceny, bitcoin stále překonává jeden technologický milník za druhým.

Dominik Stroukal

hlavní ekonom Roklen

0 + -

Nikdo by neměl být překvapený. Jako fanoušci bitcoinu to říkáme už dlouho – bitcoin dává smysl a dlouhodobě poroste. Je vzácný, lidé čím dál víc vidí, jak státní měnová politika nefunguje a hledají alternativy. Bitcoin se ale hlavně vyvíjí – Lightning Network, Schnorr, Taproot… Že vám to nic neříká? Skvělé je, že to ani nepotřebujete znát a funguje to, respektive první zmíněná inovace už funguje a další dvě jsou ve vývoji. Bitcoin zjevně tlačí na použitelnost a všichni vývojáři napínají veškeré síly k tomu, aby fungoval, jak má. Každý jeho problém je podnětem k inovaci. To naše peníze neumějí.

Od posledního velkého růstu v roce 2017 je bitcoin zase o kus dál, je použitelnější, je snazší ho uschovat a ví o něm víc lidí. A víc lidí ho používá. Bitcoin ještě letos patrně přestřelí 20 tisíc dolarů. Ale co dál? Ať je cena jakákoliv, na konci dne stejně hledáme použitelnost a tam máme pořád mezery. Cena jen reflektuje poptávku, nabídka bitcoinu je jasně daná a dopředu známá. Čím lepší bitcoin bude, tím vyšší bude cena, i když to bude místy jako na horské dráze, jak to už u bitcoinu bývá.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank a člen NERV

+2 + -

Loni koncem roku činil celkový dluh ekonomicky vyspělých zemí 380 procent jejich hrubého domácího produktu. Letos ke konci třetího čtvrtletí vyskočil na 432 procent HDP. Vyspělé ekonomiky už nelze uspokojivě oddlužit bez totálního přeformátování. To ale znamená, že buď věřitelé přijdou v rámci jakéhosi vynulování dluhu o astronomický majetek, nebo přijde citelná inflace, která zasadí další ránu všem, kteří ještě provádějí tak naivní činnost, jakou je spoření. Takhle dopadá dluhově-monetární socialismus, jenž se na Západě rozbujel v posledních třiceti letech a kterému se bůhvíproč stále říká tržní ekonomika, nebo dokonce kapitalismus.

Jeho podstatou je stlačování úrokových sazeb centrálních bank, které podněcuje další zadlužování a jehož účinek má své limity. V rámci této varianty socialismu vznikají a bytní rozsáhlé parazitické vrstvy obyvatelstva, zlenivělé a zpohodlnělé, které tyjí z dluhu, a přitom se ještě bouří v ulicích – že prý „zlý kapitalismus“ ničí jejich životy. Produktivní je stále užší skupina obyvatelstva, která si je ale díky své dennodenní praxi a těsnému sepětí s ekonomickou realitou vědoma, že nějaké velké přeformátování musí zákonitě nastat. Tito lidé proto investují – například do nemovitostí nebo zlata, ale v rostoucí míře také právě do bitcoinu. Dobře tuší, že při velkém přeformátování může bitcoin a některé další kryptoměny jejich majetek ochránit vlastně nejlépe. Dokonce lépe než nemovitosti, které zřejmě budou v rámci přeformátování plošně znárodněny, nebo zlato, které zase nejspíše bude pod hrozbou dlouholetého žaláře konfiskováno.