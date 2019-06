Nová měna od Facebooku má konkurovat bankám. V čem je jiná než bitcoin?

Nová virtuální měna libra (na rozdíl od britské měny se tak jmenuje i v angličtině) sice vychází z podobných základů jako bitcoin, ale má být stabilnější a praktičtější pro běžné placení. Při úterním představení projektu to uvedli zástupci Libra Association, za níž stojí sociální síť Facebook a dalších 27 společností jako Mastercard, Visa, PayPal, PayU, eBay, Uber nebo Vodafone.

Podobně jako bitcoin a další takzvané kryptoměny je i nová libra založená na takzvaném blockchainu, tedy decentralizované databázi. Tím ale má podobnost s nejznámější virtuální měnou končit.

Bitcoin zatím nedosáhl masového rozšíření mezi běžné uživatele a využívá se hlavně ke spekulacím, tedy k rizikovému investování. Pro běžné placení za zboží či služby nebo mezi uživateli navzájem je nepraktický, protože jeho hodnota se rychle mění směrem nahoru i dolů – jinými slovy je vysoce nestabilní a nepředvídatelná.

Nová měna libra má být stabilnější, bezpečnější a praktičtější pro běžné uživatele, věří její zakladatelé. Její hodnota bude navázána mimo jiné na koš stabilních světových měn – typicky dolaru, švýcarského franku, eura, britské libry nebo jenu. Ověřování nové měny budou – přinejmenším zpočátku – zajišťovat jenom předem vybraní validátoři, zatímco bitcoin může ověřovat kdokoliv v řetězci. Počet liber nemá být – na rozdíl od bitcoinu – předem omezený.

Alternativní finanční systém

Facebook a spol. chtějí vytvořit alternativní finanční či bankovní systém. Cílí hlavně na 1,7 miliardy lidí, kteří nemají přístup k tradičním bankám, přestože miliarda z nich vlastní mobilní telefon. Díky systému, který vznikne kolem nové digitální měny, by měli začít posílat peníze stejně jednoduše, jako napíšou zprávu na Facebook. Jde hlavně o lidi v rozvojových zemích. I proto jsou v asociaci zastoupeny neziskové organizace a akademické instituce.

Libra ale může být atraktivní pro dosavadní klienty bank, kteří chtějí třeba ušetřit na poplatcích. Těžko ale říct, jestli půjde o skutečnou alternativu, když za projektem stojí i „tradiční“ finanční giganti jako Mastercard nebo Visa.

Uživatelé by si mohli posílat peníze jak mezi sebou, tak platit za zboží nebo služby. Pro libru vznikne speciální peněženka – Facebook vyvíjí mobilní aplikaci pod názvem Calibra. Využít chce další služby, které vlastní, tedy Messenger a WhatsApp. Naostro to má všechno začít fungovat během roku 2020.

Facebook chce být do budoucna jenom jedním z mnoha členů asociace. Věří, že do spuštění systému by se jejich počet mohl rozšířit na sto.

Vedle znaků dolaru, eura nebo britské libry se tak lidé brzo můžou učit psát nový znak pro virtuální libru: tři vlnky nad sebou.

Neříkejte tomu kryptoměna

„Klíčové je, aby si libra získala důvěru lidí, svých uživatelů,“ zdůrazňuje analytik Lukáš Kovanda ze společnosti Czech Fund. „Facebook právě proto digitální měnu naváže na konvenční aktiva s nízkou kolísavostí hodnoty, jako jsou krátkodobé vládní dluhopisy zemí se stabilní měnou a kredibilní centrální bankou. Tak jako za časů zlatého standardu bylo možné tehdejší bankovky směnovat za zlato, libra by měla být směnitelná právě za vybraná konvenční aktiva, ovšem nikoli zlato,“ dodává.

Optimismus ohledně dalšího rozšíření digitálních měn pomáhá k růstu i bitcoinu a dalším. Hodnota bitcoinu v úterý stoupla až na 9400 dolarů, pak mírně klesla k úrovni 9200 dolarů. Od začátku letošního roku posílila přibližně o 150 procent.

„Libra je spíše konkurent PayPalu než bitcoinu. Mezi kryptoměnami se ale objevily i takové, které si kladly podobný cíl jako libra, tedy stabilní hodnotu nebo rychlé a levné transakce. Tyto měny libra ohrožuje doslova na samotné existenci,“ myslí si Dominik Stroukal, ekonom společnosti Roklen.

Vysvětluje, že na rozdíl od bitcoinu nejde o decentralizovaný a systémově nezničitelný projekt, který se řídí jen nabídkou a poptávkou. Na druhou stranu centralizace umožňuje extrémně nízké náklady na transakce.

„Nevnímal bych libru jako kryptoměnu – to je jen marketing. Je to vnitřní token určitého projektu. Podobné projekty už fungují, nejvíc v Číně. Je to spíš něco podobného leteckým mílím nebo herní měně. Sociální síť má ale výhodu v tom, že je otevřená prakticky všem lidem s přístupem na internet a platby jsou na ní přirozená věc. Zejména v chudých zemích tak může být alternativou k nestabilním státním měnám,“ říká Stroukal.

Je podle něj otázkou, jestli a jak bude možné za tamní měny libru nakupovat a zda to vůbec tyto země povolí. Pak by přišel ke slovu černý trh. Každopádně má libra obrovský potenciál zlepšit lidem v chudých zemích přístup ke stabilnějšímu uchovateli hodnoty, věří Stroukal.



Zatím není jasné, jak se k nové digitální měně postaví regulátoři finančních trhů. „Libru to může zbrzdit i úplně zastavit. Regulátor ji ale spíš bude vnímat jako takzvanou company currency podobnou bodům, které se sbírají za používání určité služby, a bude regulovat jen vstup a výstup do korun a zpět. Předpokládám, že Facebook a jeho kolegové už k tomu účelu plánují nakupovat banky. Byl by to logický krok,“ dodává Stroukal.

Analytik a kryptoměnový konzultant Josef Tětek zdůrazňuje, že označovat projekt libra za kryptoměnu je zavádějící. Jde podle něj o blockchainový projekt, kde celou síť provozují autorizovaní „validátoři“, sestávající z globálních korporací jako Facebook, Visa, Mastercard, Paypal, Uber, Vodafone.

„Libra bude navázaná na koš světových měn a vládních dluhopisů, do značné míry mi to připomíná Special drawing rights Mezinárodního měnového fondu. Na rozdíl od kryptoměn jako bitcoin, ethereum či monero mi projekt nepřijde příliš inovativní a neřeší problém, který se snaží kryptoměny vyřešit – odstranění nutnosti důvěry ve vládní a globální finanční instituce,“ říká Tětek.

Mezi silné stránky libry určitě řadí záštitu velkými institucemi a korporacemi. „Hned první den uvedení whitepaperu se o projektu všude mluví. Facebook má přes dvě miliardy uživatelů – pro jakoukoli službu, za kterou stojí, tak má v podstatě zaručené desítky až stovky milionů okamžitých uživatelů,“ připomíná Tětek. Za slabou stránku ale označuje nutnost jít vždycky hlavně vstříc regulátorům.

„Ačkoli se v dokumentaci mluví o otevřenosti a globální přístupnosti, projekt bude muset respektovat regulatorní požadavky, včetně sankcí v mnoha částech světa. Facebook už dávno není žádný startup, který by koukal, kde co narušit. Naopak čisté kryptoměnové startupy se snaží hledat cesty, jak být skutečně otevřené – z nedávné doby bych zmínil decentralizovanou směnárnu Hodl Hodl, která poskytuje služby i lidem v zapovězených oblastech, jako je Irán,“ vysvětluje Tětek.

Namísto budování paralelního finančního ekosystému tak podle něj vzniká systém, který bude establishmentu velmi sympatický. Přínosem nicméně může být to, že díky libře přestanou být kryptoměny „sprostým slovem“ a legitimita bitcoinu se tak nechtěně posílí.

„Kryptoměny, jak je známe, jsou otevřené, veřejné, nezávislé, necenzurovatelné a neznají státní hranice. Protože za librou stojí konkrétní firma, která podléhá zákonům a regulacím, není možné ji považovat za kryptoměnu, pokud na ni budeme uplatňovat stejná měřítka, jako například na bitcoin,“ přidává podobný pohled i Milan Půlkrábek ze spolku Paralelní Polis.

„Spíše se jedná o platební nástroj, takže místo bitcoinu by se měla srovnávat například s PayPalem. Těžko proto odhadnout, jaký dopad bude mít na svět kryptoměn něco, co kryptoměnou není,“ dodává Půlkrábek.

První verzi článku jsme vydali 18. června v rubrice aktuálních zpráv krátce po zveřejnění podrobností o novém projektu.