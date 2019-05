Bitcoin, či nebitcoin? Oživení kryptoměn očima expertů

Bitcoin je zpět! Přitom ještě koncem loňského roku nad ním kdekdo lámal hůl. Jeho cena tehdy klesla téměř ke třem tisícům dolarů. Což bylo oproti prosinci 2017, kdy se nejznámější kryptoměna světa prodávala i za dvacet tisíc, pořádné vystřízlivění. V posledních dvou měsících se ale bitcoin opět probral z dlouhé letargie a jeho cena vystřelila opět prudce vzhůru. V posledních dnech se pohybuje kolem osmi tisíců dolarů.

Paradoxní je, že nikdo moc neví, čím je aktuální růst způsobený. Kryptoměnoví nadšenci doufají, že se jejich superstar brzy posune k rekordním hodnotám z konce předloňského roku, někteří ekonomové ale varují, že stejně dobře se může cena propadnout na rekordní dno. Tak si vyberte…

A co si o bitcoinu myslí respondenti naší pravidelné ankety Očima expertů? Mají odpověď na otázku, co asi může být za prudkým růstem jeho ceny v posledních dvou měsících? Očekávají, že bude růst dál, nebo podle nich jde jen o dočasný „záchvěv“? A jaké další kryptoměny se dnes vyplatí sledovat?

Jaroslav Brychta

šéf analytického týmu X-Trade Brokers

Nemám nejmenší tušení, co za aktuálním nárůstem ceny stojí. Za posledních pár měsíců se ve světě kryptoměn nic zase až tak zásadního nezměnilo. Zdá se, že trh prostě dospěl k názoru, že byla úroveň tří tisíc dolarů „finálním low“, strach z dalších výprodejů mizí a spekulativní poptávka roste. Nákupy na některých burzách jsou agresivní a často jednorázové, což naznačuje, že se může jednat o poptávku několika velkých hráčů, kteří dobře prodali, když byl bitcoin na svém vrcholu, a teď konečně dokupují zpět. Nejzajímavější na celé situaci mi zatím přijde to, že ostatní kryptoměny za BTC v růstu docela zaostávají a ten si tak upevňuje svou pozici dominantní kryptoměny.

Kurz bitcoinu Zdroj: kurzy kryptoměn na Peníze.cz

Martin Mašát

portfolio manažer Partners investiční společnosti

Prozatím se neobjevil žádný rozumný názor, proč se bitcoin opět nadechl a krátkodobě vzrostl. Bitcoinoví analytici jen jásají, že už je zase dobře, ale reálné důvody marně hledají. Spíše se jedná jen o klasickou spekulaci na okrajovém a snadno zmanipulovatelném nelikvidním trhu, kde si s cenou z různých důvodů (většinou nelegálních) může kdokoliv pohrát.

Takto nelikvidní a netransparentní trh bude i do budoucna vystaven různým módním záchvěvům a spekulacím a neočekávám žádné normální zklidnění či dlouhodobý růst hodnoty. Proto očekávám spíš postupné vytlačování „coinů“ na okraj zájmu.

A jaké další kryptoměny se vyplatí sledovat? Žádné! A je jedno, jak sexy se budou jmenovat: ať už jsou to etherea, monera nebo třeba haťapy.

Josef Tětek

analytik, zakladatel Ludwig von Mises Institut

Za každým cenovým nárůstem stojí skutečnost, že víc lidí kupuje, než prodává. O motivacích v tomto případě můžeme jen spekulovat. Podle mě není jeden jasný motiv, spíš se jedná o konstelaci různých tlaků. Bitcoin je totiž z hlediska volně obchodovaných aktiv velmi specifický – je z principu globální, nesvázaný s žádnou konkrétní firmou, jurisdikcí či odvětvím. Bitcoin je takový finanční Rorschachův test – každý v něm (a v jeho cenové akci) vidí to svoje. Pro jednoho je to pojistka proti domácí (hyper)inflaci, pro druhého součást zajištění na stáří, pro dalšího zajímavý instrument pro denní obchodování. Jiní v něm zase vidí nesmyslný módní výstřelek. Bitcoinu je to jedno, deset let si běží blok za blokem a postupně vtahuje čím dál víc lidí a ekonomické aktivity.

Osobně jsem tzv. permabull. Bitcoinu věřím čím dál víc a jsem přesvědčen, že se stane základem budoucího světového finančního uspořádání. Další kryptoměny jsou zajímavým experimentem, ale nemají tak vyváženou kombinaci kvalit jako bitcoin.

Od ledna 2017 vycházel na Finmag.cz seriál Krypto Josefa Tětka. Najdete v něm všechno: zavírání tržiště Silk Road, pohřbívání bitcoinu zaživa, jeho štěpení, pátrání po jeho otci, jiné coiny – račte tudy do prvního dílu, v něm jsou odkazy i na všechny další: Bitcoin měnou roku. Cena vzrostla o 130 procent

Michal Brožka

hlavní ekonom Cyrrus a lektor Unicorn College

Nepřekvapilo by mě, ani kdyby cena bitcoinu teď rostla, ani kdyby klesala. Bitcoin postrádá jakoukoliv fundamentální oporu. Občas poptávka roste a občas klesá. Z matematického pohledu je to čistě nahodilá veličina. Čas od času se objeví pozitivní zpráva o tom, že nějaká instituce bitcoin nebo jiné kryptoměny přijímá nebo umožní investice do kryptoměn pro institucionální klienty, a cena jde nahoru. Nebo se objeví zpráva o chybování na nějaké burze a cena jde dolů. A stále to jsou jen hypotézy s pochybným vlivem na trh. Všechno mezitím je jen hromada bílého šumu.

V současnosti ve světě existuje přes 2000 kryptoměn, z nichž zhruba pouze 16 má hodnotu nad miliardou dolarů. Obecně bych sledoval, zda se objeví kryptoměna, jejíž tvorba není neměnná, ale jejíž algoritmus emise má nějaký zajímavý fundament například napojený na nějakou ekonomiku. Rozhodně existují pokusy něco takového vytvořit a v tom bych viděl skutečný potenciál kryptoměn.

Dominik Stroukal

hlavní ekonom Roklen

Spousta fanoušků bitcoinu včetně mě samotného by za růstem ceny ráda viděla něco velkého a hmatatelného. Bohužel nic takového nenajdeme. Žádná velká inovace, vylepšení ekosystému nebo velký hráč, který by začal bitcoin používat. Bitcoin jednoduše roste, protože se nestalo nic špatného.

Bitcoin má díky navždy jasně omezenému množství celkového počtu mincí tendenci růst na ceně, pokud po něm bude vyšší poptávka. Ta bude dlouhodobě tím vyšší, čím hůř na tom budou alternativy, tedy zejména současné státní peníze. A kdykoliv krátkodobě zažije propad, má celý systém možnost se přizpůsobit, adaptovat. Je to jen počítačový kód, který je možné upravovat, vylepšovat a návrhy na vylepšení si vzájemně konkurují. Díky tomu je pravděpodobnější než u současných peněz, že bitcoin každý problém krátkodobě poškodí, ale dlouhodobě posílí. Dlouhodobě tedy kryptoměnám věřím. A mezi kryptoměnami se žádná ani zdaleka nevyrovná bitcoinu.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Spekulace na růst umocňuje květnové překonání hodnoty 6000 dolarů. Ta pro mnohé spekulanty na růst představuje hranici, při jejímž dosažení navyšují své spekulační pozice. Tím podporují růst ceny bitcoinu, přitahují zájem médií i zájem méně zkušených spekulantů, kteří pak do kryptoměn vkládají peníze, jen aby nepropásli potenciální růstovou horečku, podobnou té z roku 2017. Tu nelze vyloučit, stejně jako to, že bitcoin vystoupá ještě výš než tehdy, tedy přes 20 tisíc dolarů. Zrovna tak se může dramaticky propadnout, jako na přelomu let 2017 a 2018.

Býčí náladu zesiluje zájem zavedených společností finančního světa, jako je Fidelity Investments nebo E-Trade, které se chystají umožnit či rozšířit nabídku obchodování s bitcoinem či některými dalšími krypotoměnami širší klientele.

K růstu ceny přispívá i silnější poptávka řady Číňanů, kteří v něm spatřují určitou pojistku pro nejistou dobu eskalované obchodní války s USA a v posledních týdnech citelně oslabující čínské měny renminbi. V bitcoinu a kryptoměnách obecně mnozí – a nejen v Číně – spatřují jakési „zlato 21. století“, tedy právě bezpečné útočiště do nejistých časů.