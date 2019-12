Nová kreditní karta slibuje revoluci. Prozkoumali jsme ji

Má o třetinu nižší úrok než srovnatelní konkurenti a láká i na další výhody. Stačí to k oživení zájmu o kreditky v Česku? A na co si dát pozor?

Komerční banka představila novou kreditní kartu nazvanou 4U – což by se mělo číst jako For You, tedy Pro tebe. Hlavním tahákem má být úroková sazba 13,9 procenta ročně.

„Standardně se roční úroková sazba kreditních karet pohybuje od 20 do 23 procent. Naše karta 4U tak přichází s doslova revoluční výší,“ říká manažerka Komerční banky Monika Truchliková.

Nová karta značky Mastercard je bez poplatků – není k tomu potřeba splnit nějaké podmínky. Součástí je bezplatné pojištění schopnosti splácet a asistenční služba Domácnost.

Bezúročné období trvá až 45 dnů. Majitelé karty mají zadarmo i jeden výběr měsíčně z jakéhokoliv bankomatu v Česku.

Zájemci si mohou zvolit vlastní design karty – do konce února 2020 bez poplatku. Vybírat lze buď v galerii služby MojeKarta, nebo použít vlastní obrázek či fotografii.

Nižší úrok, když nesplácíte

Hned na začátku připomeňme, že kreditní karta je vlastně úvěrem – dává vám možnost prakticky kdykoliv a opakovaně si od banky půjčovat peníze (do předem určeného limitu). Na rozdíl od běžné debetní karty tedy nejste omezeni tím, kolik máte peněz na účtu, případně kolik vám dovolí kontokorent.

Kreditní karty mají oproti klasickému spotřebitelskému úvěru výrazně vyšší úrok. Ale taky jednu výhodu: Díky bezúročnému období si můžete od banky půjčovat prakticky zadarmo. V případě karty 4U jde až o 45 dnů – podobně jako u řady konkurentů (nicméně třeba u České spořitelny a ČSOB trvá bezúročné období až 55 dnů). Zjednodušeně řečeno: V prosinci můžete utrácet, zaplatíte to až v průběhu ledna.

Když půjčené peníze vrátíte včas, nebude vás to stát ani korunu navíc. Pokud se vám to ale nepovede, bude to dražší než klasický úvěr. A kdyby se vám nepovedlo splatit ani minimální částku (zpravidla do pěti procent), prodraží se to ještě víc. Mimochodem: Všechno, co nesplatíte do konce bezúročného období, se vám pak začne úročit zpětně hned od data čerpání.

Zatímco standardní spotřebitelské půjčky v bankách teď můžete pořídit s úrokem mezi šesti a devíti procenty (záleží samozřejmě na celkové výši, délce splatnosti, konkrétní bance i konkrétním žadateli), úvěr z kreditní karty bývá kolem dvaceti procent.

Novinka od Komerční banky s úrokem 13,9 % je tedy v tomhle smyslu skutečně revoluční. Běžně dostupné kreditní karty pro širší veřejnost totiž ostatní banky nabízejí s úrokem od 19,9 % do zhruba 24 %.

Zřejmě nejnižší úrok nabízí kreditní karta k programu ČSOB Premium – 7,9 %. Je ale dostupná jenom pro klienty, kterým přijde na účet aspoň 50 tisíc korun každý měsíc nebo mají v bance uloženo aspoň jeden a půl milionu, případně od ní mají aspoň třímilionovou hypotéku. Standardní kreditka ČSOB pro běžné klienty má úrok 19,9 %.

Nižší sazbu k prémiovým účtům pro bohatší klienty mají také kreditka Erste Premier nebo Platinum od Komerční banky (obě 9,9 %). A výrazně pod průměrem trhu jsou i dvě nebankovní karty: Diners Club (také 9,9 %) nebo Twisto (10,9 % – ovšem s měsíčním paušálem k tomu).

Jenže: Když by hrozilo, že nezvládnete včas splatit kreditku, bude pro vás výhodnější vzít si klasickou půjčku – pokud na tom ještě nejste tak špatně, abyste nedosáhli na takovou, která je levnější než splátky kreditky. Takže rozdíl v úrokové sazbě kreditek je sice atraktivní, ale pokud ji budete používat šikovně, nikdy v praxi nepřijde ke slovu.

Obecně platí, že s kreditní kartou byste neměli vybírat z bankomatu, protože se to nevyplatí. A to hned ze dvou důvodů:

Při výběru kreditkou chce většina bank vysoký poplatek – nejméně 50 až 100 korun. S novou kartou 4U od Komerční banky teď máte každý měsíc jeden výběr hotovosti z tuzemských bankomatů bez poplatku.

U některých bank navíc nemůžete na vybranou hotovost využívat bezúročné období, takže se vám hned od prvního dne úročí obvykle dvaceti procenty ročně. I v tomhle je nová karta 4U přátelštější: Na takhle půjčené peníze se totiž také vztahuje bezúročné období. Můžete si tedy půjčit hotovost za stejných podmínek, jako když platíte v kamenných obchodech nebo na internetu. Podobně už k výběrům přistupují i další dvě z trojice největších bank – Česká spořitelna a ČSOB.

Hlavní výhoda: Bonusy

Proč tedy vůbec uvažovat o kreditce, když netoužíte po půjčce? Je tu jiný důvod, proč může být výhodnější platit kreditní kartou a pak to včas vrátit z běžného účtu: Banky k ní dávají víc výhod než ke standardní debetní kartě.

První skupinu tvoří pojištění. S kartou 4U od Komerčky dostanete zadarmo jak pojištění schopnosti splácet (což vás nejspíš nezaujme, pokud kreditku nevyužíváte jako klasickou půjčku), tak i asistenční službu Domácnost. A ta už vypadá zajímavěji.

Prakticky bezplatně totiž dostáváte možnost, aby vám banka jednou ročně proplatila elektrikáře, instalatéra, opravu domácího spotřebiče nebo hodinovou IT konzultaci, a to maximálně do 5000 korun.

Asistence má několik omezení. U elektrikáře a instalatéra musí jít o „nouzové situace“. Opravy domácích spotřebičů se týkají jenom těch, které jste zaplatili kartou 4U od KB – to přinejmenším pro nejbližší měsíce znamená, že je nevyužijete na starší výrobky po záruční lhůtě. A když jednu ze čtyř zmíněných asistencí využijete, přijdete v daném roce o ty zbývající.

Podobné výhody nabízejí k ne-prémiovým kreditním kartám i někteří konkurenti. Například ČSOB láká na pojištění proti rozbití nebo krádeži či pojištění prodloužené záruky – opět jenom u zboží, které zaplatíte její kartou.

Bohatší klienti s lepší variantou účtu pak dosáhnou i na dobré cestovní pojištění, vstupy do letištních salonků a podobně.

Druhou skupinou bonusů jsou pak slevy u konkrétních obchodníků nebo takzvané cashbacky (vrácení části peněz na účet). V případě karet Mastercard je to přinejmenším program Priceless Specials. Příklady? Fruitisimo (10 %), Knihy Dobrovský (5 %), Sparkys (5 %), Pet Center (5 %), Čerpací stanice MOL (3 %), Cinema City (3 %). Některé banky pak mají ještě vlastní slevové programy.

Další výhodu kreditních karet oceníte v zahraničí. Zálohu v půjčovně aut, lodí nebo za ubytování v hotelu tam v mnoha případech můžete uhradit jenom kreditní, ne debetní kartou – bez ohledu na to, že máte na účtu desítky tisíc korun a vaši debetku vydala velká bankovní skupina.

Na co si ještě dát pozor

A ještě dvě praktická připomenutí toho, že kreditní karta je dobrý sluha, ale zlý pán.

Když už si ji pořizujete, vyberte si tu bez poplatku. Je přece absurdní, abyste bance pravidelně platili – byť třeba jenom 30 korun každý měsíc – za pouhou možnost půjčit si peníze nezávisle na tom, jestli si je skutečně půjčíte. A i když čerpáte úvěr, chcete to přece zadarmo v bezúročném období, ne s nějakým měsíčním paušálem.

Nová karta 4U od Komerční banky je skutečně bez poplatků jak za vydání, tak za vedení nebo čerpání. Na nulový měsíční paušál už častěji láká i konkurence – například u ČSOB je k tomu ale potřeba utratit kreditkou aspoň 3000 korun měsíčně, jinak vám paušál neodpustí.

Zamyslete se i nad tím, jak výhodné je ve skutečnosti automatické inkaso neboli automatická splátka ke konci bezúročného období. Banky prý myslí na vaše dobro a včas tedy strhnou z běžného účtu aspoň minimální splátku, abyste nezapomněli a nemuseli platit víc. Jenže tenhle automat přijde obvykle na 20 nebo 30 korun každý měsíc. Když si konec bezúročného období pohlídáte sami, ušetříte pár stovek za rok.

I nevyužívaná kreditka navíc může zhoršit váš obraz před bankou, když půjdete žádat o klasický úvěr, především o hypotéku. Do celkového objemu dluhu se totiž počítá i „úvěrový rámec“ – tedy limit, který na kreditce můžete teoreticky využít. O jediné pozdní splátce ani nemluvě. Na druhou stranu vám kreditka může pomoct v budování „pozitivní úvěrové historie“: když si s ní opakovaně půjčujete a bez problémů včas vracíte, přinejmenším vaše banka vám nejspíš časem nabídne i víc.