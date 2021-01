Air Bank prodlužuje kontokorent bez úroku

Air Bank prodlužuje možnost čerpání kontokorentu bez úroku. Nabídka se týká všech kontokorentů nově sjednaných do konce letošního února. Mohou ji využít jak zcela noví, tak dosavadní klienti.

Kontokorent sjednaný do konce února lze čerpat bez úroků a dalších poplatků po dobu tří měsíců. Air Bank tím navazuje na akci, kterou měla od loňského října do prosince.

Na rozdíl od podzimu však banka tentokrát automaticky neaktivovala zvýhodnění i pro ty klienty, kteří si kontokorent sjednali (zapnuli) už dříve, přestože ho aktuálně nečerpají. Takoví zájemci si ho tedy nejdříve musí vypnout a znovu zapnout, přičemž při „snížení bonity“ banka může snížit limit nebo žádost úplně odmítnout.

„Službu jsme spustili loni v říjnu s cílem usnadnit klientům nákupy. Vzhledem k epidemiologické situaci a zavření některých provozů začali klienti tuto možnost využívat hlavně jako rezervu při krátkodobém výpadku příjmů. Proto jsme se rozhodli nabídku prodloužit, abychom klientům, kterým se nyní peníze navíc mohou hodit, vyšli vstříc,“ říká mluvčí Jana Pokorná.

Výše úvěrového rámce je od 5 tisíc do 50 tisíc korun. Službu si klienti mohou sjednat v internetovém i mobilním bankovnictví. Kromě toho Air Bank už řadu let nabízí také možnost splatit spotřebitelskou půjčku do jednoho měsíce od načerpání bez úroků či poplatků. Tuto možnost má standardně každý klient u své první půjčky, kterou si v Air Bank sjedná.

