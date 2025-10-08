Peníze.cz
Zlato boří další rekord. Českým investorům kalí radost silná koruna

Gabriel Pleska | rubrika: Aktuality | 8. 10. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

V noci na středu se spotová cena zlata přehoupla přes 4000 dolarů za troyskou unci, dosáhla přesně 4039 dolarů, než se lehce ustálila. Jde o cenu fyzického zlata k okamžitému dodání.

O den dřív už hranici 4000 dolarů překonal i termínový kontrakt (futures) na dodání v prosinci. Podle deníku Guardian jde o největší růst cen zlata od ropné krize v 70. letech.

Letos už zlato v dolarech zdražilo o víc než polovinu, za loňský rok vyrostlo o 27 procent. Důvodů je několik: pokračující geopolitické napětí, americké rozpočtové spory ochromující tamější vládní instituce, všeobecné obavy o hospodářský vývoj a sázky na brzké snižování úrokových sazeb ve Spojených státech. Poptávku zvedají i nákupy centrálních bank – mezi nimi i té české.

Vývoj ceny zlata

Zdroj: peníze.cz

„Posun zlata nad čtyři tisíce dolarů nemusí být jen další cyklickou bouří. Může být kolektivní revizí důvěry, suverenity a definice pojmu bezpečí,“ komentoval situaci Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank. Podle něj už nejde o krátkodobý útěk, ale o přehodnocení světového finančního řádu.

Podle Guardianu investoři letos vložili do zlatých ETF rekordních 64 miliard dolarů, z toho 17 miliard jen v září – nejvíc za tři roky. Významný příliv zaznamenaly zejména fondy SPDR Gold Shares a iShares Gold Trust. Analytici Deutsche Bank i UBS přitom očekávají, že poptávka po „papírovém zlatě“ potáhne ceny vzhůru i v roce 2026.

Zlato teď patří mezi nejvýkonnější aktiva roku 2025 – překonává světové akciové indexy, bitcoin i ropu. „Vidíme efekt fear of missing out: lidé nakupují, aby nezůstali pozadu,“ uvedl pro Reuters Giovanni Staunovo z Union Bank of Switzerland.

Nejen z českého pohledu má ale příběh zlatého rekordu háček. Koruna letos výrazně posílila – dolar se obchoduje kolem 21 korun, zatímco loni byl o tři koruny výš. V korunovém přepočtu tak cena zlata neroste tak dramaticky, i když se pohybuje poblíž historického maxima.

Vývoj kurzu české koruny k americkému dolaru

Zdroj: peníze.cz

Ani to ovšem nezastavilo Českou národní banku, která ve třetím čtvrtletí přikoupila 4,9 tuny zlata a zvýšila své rezervy na rekordních 66,8 tuny. „Do roku 2028 chceme dosáhnout sta tun,“ připomněl guvernér Aleš Michl. V hodnotovém vyjádření drží ČNB zlato za víc než osm miliard dolarů, tedy 172 miliard korun.

Zlato v devizových rezervách ČNB tvoří už téměř pět procent, a banka podle svých vyjádření při nákupech „nespekuluje na cenu“. Nakupuje postupně – přibližně pět tun za čtvrtletí – a staví tak polštář, který má v budoucnu chránit před inflačními i geopolitickými otřesy.

Minisérie Fondy kvalifikovaných investorů

Důležité otázky a odpovědi (FAQ)

  • Troyská unce (oz t) je stará obchodní jednotka používaná pro drahé kovy. Má hmotnost 31,103 gramu a název po francouzském městě Troyes, kde se tato míra ve středověku používala. Od 19. století je standardem světového trhu se zlatem.

  • Zlato v rezervách slouží jako pojistka proti inflaci, měnovým výkyvům i geopolitickým krizím. Na rozdíl od dluhopisů nemá protistranu ani úrokové riziko. Mnohé centrální banky – včetně té české – v posledních letech zvyšují podíl zlata na úkor dolarových aktiv.

  • Zlato se na světových trzích obchoduje v dolarech. Když koruna posiluje, stejná dolarová cena zlata znamená nižší hodnotu v korunách. Čeští investoři tedy mohou vidět jen mírnější zhodnocení, i když cena v dolarech láme rekordy.

  • Spotová cena je aktuální tržní hodnota zlata při okamžité dodávce. Vzniká na burzách, zejména v Londýně a New Yorku, kde se obchoduje fyzické i „papírové“ zlato. Slouží jako globální cenová kotva pro celé odvětví.

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

americký dolar, centrální banky, česká koruna, Česká národní banka, ETF, investice, komodity, kurz koruny, zlato

