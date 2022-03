Ropa zdražuje nejen kvůli válce. Tady je vysvětlení

Ano, je válka. Zdůvodňuje to ale samo o sobě vysokou cenu ropy? Ne. Tři ekonomové vysvětlují, co se na trhu děje.

Ropa se těží stejně jako předtím, ani kvůli válce na Ukrajině ji není na trhu méně. Spotřeba raketově ze dne na den také nestoupla. Proč tedy tolik zdražuje?

Petr Gapko, ekonom Moneta Money Bank: Válka sama o sobě je aspektem, který vzbuzuje strach. Válku na Ukrajině navíc začalo Rusko, které je jedním z nejvýznamnějších těžařů ropy na světě. Ve světle diskutovaných sankcí, které míří i na dodávky ropy z Ruska, je tedy jasné, že jednou z reálných možností je omezení nabídky ropy na světových trzích. Při každém omezení nabídky, byť poptávka zůstane stejná, se nerovnováha vyrovnává růstem ceny. Řekl bych, že tento aspekt je tím hlavním, co dnes žene cenu ropy nahoru.

Jiří Polanský, ekonom Česká spořitelna: Důvody vysokých cen ropy jsou širší a sahají do minulých let. Ještě před ruskou invazí na Ukrajinu začaly stoupat, když se v nich projevilo velmi rychlé oživení světové ekonomiky, které neochladil ani nástup koronavirové vlny Omikron. Problémem se totiž stala nabídková strana, která za rostoucí poptávkou zaostala, a to ze dvou důvodů.

Prvním je nedostatečná kapacita a podinvestovanost z posledních let. Během pandemie, kdy ceny ropy významně poklesly, neměly těžařské firmy potřebu investovat do nových nalezišť či vylepšení technologií těžby a dopravy ropy. Tato podinvestovanost z posledních let bude přispívat k vyšším cenám ropy v letošním a s velkou pravděpodobností i v příštím roce. Druhým důvodem je pak i soudržnost států OPEC+, které „odolaly“ tlaku USA a dalších zemí a přes utlumenou těžbu se jim dařilo držet ceny ropy vysoko. Pokud tyto jejich společné kroky vydrží, cena ropy výrazně dolů nezkoriguje.

Dominik Rusinko, ekonom ČSOB: Ceny ropy žene vzhůru enormní nejistota a v posledních dnech i výpadek ruských dodávek na světovém trhu. Navzdory tomu, že Evropa zatím na ruské ropné exporty sankce neuvalila, západní obchodníci nemají z obezřetnostní i reputačních důvodů zájem s ruskou ropou obchodovat. Dle posledních odhadů (psáno 9. března – poznámka redakce) se tato situace týká až 70 % ruských dodávek ropy, tedy více než pět milionů barelů denně. Důsledkem částečného zamrznutí trhu s ruskou ropou je sleva více než 20 dolarů vůči severomořské ropě Brent, se kterou se aktuálně ruská Uralská ropa obchoduje.

Ruskou ropu teď nenakupuje celý svět? Nebo třeba jen západní státy a firmy?

Dominik Rusinko: Od ruské ropy drží ruce dál zejména západní společnosti, které vedle rizika jejího sankcionování zvažují rovněž reputační riziko s nákupem ruské ropy spojené. To samozřejmě na trhu dále prohlubuje už tak enormní napětí. Zatímco nové americké sankce na ruskou ropu nebudou mít dle mého názoru dramatický dopad na tržní bilanci, pokud dojde k sankcionování ruských ropných exportů i ze strany Evropy, dopad by byl o poznání dramatičtější a projevil by se ve výrazně vyšších cenách ropy.

Jiří Polanský: Ruskou ropu zakázaly nakupovat USA a Británie, ale tento krok je vzhledem k nízkému podílu ruské ropy v obou zemích na celkový trh relativně mírný. Poptávka po ruské ropě z Evropy či Asie je stále vysoká.

Cenu žene nahoru i hromadné předzásobení. Kdo ji teď kupuje do zásoby? Je to Čína, výrobci benzinu, nebo ještě někdo jiný?

Petr Gapko: Ropnými produkty se dnes snaží předzásobit v podstatě všichni, kterých se může dotknout případné uvalení sankcí či možný pokračující růst cen. Poptávku může ilustrovat například denní zobchodovaný objem, který se v posledních dnech například u ropy Brent zdvojnásobil.

Dominik Rusinko: Pokud jde o globální spotřebu ropy, ta byla před ruskou invazí na Ukrajinu v relativně dobré kondici, například ve Spojených státech dosáhla spotřeba paliv na počátku tohoto roku dokonce historických maxim, což přispívalo k růstu cen ropy. Odhaduji, že efekt předzásobení, respektive kontinuálního doplňování zásob bude poměrně silný v případě Číny, kde může skončit – s výraznou slevou – nemalá část ruských exportů, o které nebude mít Západ zájem. Ostatně, v podobném duchu operuje Čína také ve vztahu k Íránu, jehož ropu – stále sankcionovanou ze strany USA – nakupuje s výrazným diskontem.

Dá se výpadek ruské ropy na trhu nějak nahradit? Můžou třeba státy OPECu uvést na trh větší množství nové ropy?

Jiří Polanský: Aktuálně se řada zemí snaží zmírnit růst cen pomocí uvolňování části strategických zásob a také snahou „přesvědčit“ státy v Zálivu, aby zvýšily těžbu. A především USA také vedou jednání s Íránem a Venezuelou o navýšení těžby. Tyto faktory mohou ropu stabilizovat, ale dokud se neuklidní situace, na výraznější pokles cen ropy nejsou dostatečné. Pro státy v Zálivu je současná situace příznivá a spíše se tak nedá čekat, že by dobrovolně těžbu výrazně zvyšovaly.

Dominik Rusinko: Z hlediska celkového objemu ruských exportů, které odpovídají 7,5 milionům barelů surové ropy a ropných produktů denně, není krátkodobě možné výpadek v plném rozsahu nahradit. Částečně by mohlo napětí na nabídkové straně trhu tlumit uvolnění strategických zásob ropy ze strany Mezinárodní energetické agentury nebo rychlé vyjednání nové jaderné dohody s Íránem a návrat jeho ropy na globální trh. Významně by mohlo pomoci také navýšení produkce ze strany členských zemí OPEC, které však podle posledních signálů není na stole s ohledem na partnerství s Ruskem. Představit si dokáži také svižnější růst produkce takzvané břidlicové ropy ve Spojených státech, pokud by americká vláda vytvořila domácím producentům příhodné podmínky, například v zájmu národní bezpečnosti.

Petr Gapko: Případný výpadek dodávek ruské ropy může být částečně nahrazen, ale nestane se tak ze dne na den. Například by se státy OPEC musely domluvit na navýšení produkce, což chvíli trvá. Nesmíme také zapomínat na to, že Rusko je druhým největším producentem ropy na světě, hned za Spojenými státy, a spousta zemí na ruskou ropu do značné míry spoléhá. Přeorientovat se na jiné dodavatele zabere čas, a tak ty země, které jsou nyní na Rusku v ropných dodávkách závislé (což je mimo jiné i spousta evropských států), nemají jinou možnost, než v odběrech ropy z Ruska pokračovat.

Je ruská ropa nějak specifická?

Dominik Rusinko: V případě masivního a déletrvajícího výpadku ruských dodávek na světový trhy by nepředstavoval problém pouze samotný objem chybějící nabídky, ale také otázka kvality ruské ropy. Ta je typicky těžká s relativně vyšším obsahem síry, tedy přesně ten typ ropy, která by se nyní na globálním trhu s ropou nenahrazovala jednoduše. To může v konečném důsledku zkomplikovat situaci mnohým rafinériím, které by se s tímto výpadkem museli těžce vypořádat.

Co se dá čekat dál?

Jiří Polanský: Ohledně prognózy pro letošní rok je situace značně nejistá a smysl tak dávají spíše scénáře. Z našeho pohledu tím nejpravděpodobnějším je nyní ustálení ceny ropy mezi 100 a 120 dolary za barel, kdy Evropa dovoz ruské ropy nezakáže a navýšení těžby bude jen mírné. Pokud by došlo ale k eskalaci situace a například Evropa zastavila dovoz ruské ropy, cena by mohla vyletět ke 150 dolarům za barel. Na druhou stranu je ale nutné počítat i s variantou, že současná válka se negativně propíše do vývoje světové ekonomiky, jejíž růst HDP tak výrazně zpomalí. To by potom vedlo přes nižší poptávku po ropě k návratu ceny pod 100 dolarů za barel.

Cena ropy Brent Intradenní graf (online) Denní graf Zdroj: peníze.cz Zdroj: peníze.cz Zdroj: komodity na Peníze.cz

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.