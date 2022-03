Česká spořitelna prodává zlato i přes mobil

Česká spořitelna nově prodává zlaté slitky i v mobilním bankovnictví George. Její klienti si mohou vybrat ze čtyř variant o váze 10, 31, 50 a 100 gramů.

Do konce roku 2022 chce spořitelna zlaté slitky prodávat i v internetovém bankovnictví. Už dříve je nabízela – a stále nabízí – na 50 vybraných pobočkách.

Cena zlata na trzích nyní roste v důsledku války na Ukrajině. Zlato obecně v dobách krize posiluje a po jejím odeznění naopak slábne. Troyská unce (zhruba 31,1 gramu) teď na trzích vyjde na téměř 2020 dolarů, na začátku roku to bylo kolem 1800 dolarů. Zlato posilovalo také při nástupu koronavirové pandemie. Na začátku roku 2020 byla troyská unce za necelých 1600 dolarů, pak vystoupala až na 2000 dolarů na začátku srpna 2020.

„Zlato je pro investory typickým bezpečným přístavem a jeho cena v posledních šesti měsících vzrostla. Loni si naši klienti v pobočkách koupili zlaté slitky v celkové hmotnosti 551 kilogramů a vzhledem k charakteru ‚uchovatele hodnoty‘ mohou být zlaté slitky v současné geopoliticky napjaté situaci pro mnohé klienty zajímavou nákupní příležitostí,“ říká Roman Choc, šéf oddělení Wealth Management v České spořitelně.

Po nákupu v mobilní bance si lidé zlato vyzvednou na jedné z 12 k tomu určených poboček České spořitelny. Nejpozději tak musí učinit do 50 dnů od okamžiku, kdy obdrží pokyn k vyzvednutí (pomocí SMS a e-mailu).

Zlaté slitky lze v mobilní aplikaci George koupit v pracovní dny od 9:30 do 16:00, a to za aktuální cenu v daném okamžiku. Mimo tuto dobu je možné nastavit maximální cenu, jakou jsou ochotni zaplatit, a transakce se realizuje hned při startu obchodování v nejbližší pracovní den. Pokud by aktuální cena zlata byla vyšší než ta klientem nastavená, transakce se nerealizuje.

