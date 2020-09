Cena zlata prudce klesla. Ještě víc ztrácí stříbro

Zlato za měsíc a půl ztratilo skoro 11 procent z historicky rekordní hodnoty, kterou zaznamenalo na začátku letošního srpna. Zatímco tehdy se obchodovalo za 2075 dolarů za troyskou unci, včera klesla cena až na 1850 dolarů.

„Ještě zajímavější je situace u stříbra, které za stejné období ztratilo neuvěřitelných 27 procent. V první polovině srpna se kotovalo až za 29,70 dolarů za unci, ale včera to nebylo ani 22 dolarů za unci,“ říká analytik Tomáš Volf z finanční skupiny Citfin. Jen od začátku tohoto týdne klesla cena stříbra o 14 procent, dodává ekonom Štěpán Křeček ze společnosti BH Securities.

„Za pokles může relativně silný kurz dolaru, ve kterém se drahé kovy obchodují. V posledních týdnech posiloval proti většině ostatních měn. Tím došlo ke zdražení nákupu vzácných kovů pro většinu lidí, kteří je nenakupují v dolarech,“ vysvětluje Křeček.

„Na dlouhodobě posilujícím trendu obou drahých kovů se nic nemění a předpoklady o dalších maximech se nejspíš v budoucnu skutečně potvrdí. Aktuální výkyv by měl být pouze mírným splasknutím trhů před dalším možným nádechem,“ myslí si Volf.

„Několik měsíců trvající získávání na hodnotě v první polovině roku udělalo jen krok zpět. Ostatně už dnes se oba drahé kovy obchodují na silnějších hodnotách, než tomu bylo včera. Zlato se dnes pohybuje kolem 1870 dolarů,“ dodává Volf.

Cena zlata Zdroj: peníze.cz

Zlato jako uchovatel hodnoty stále táhne a na tom se dlouhodobě nic měnit nebude, zdůrazňuje Volf. V dobách nejistoty se aktiva přesouvají z těch rizikovějších do dolaru nebo do zlata, připomíná.

„Se stříbrem je to složitější. To plní nejen funkci uchovatele hodnoty, ale má především své nezastupitelné místo ve výrobním sektoru průmyslu. Stříbro je totiž součástí drtivé většiny spotřební elektroniky, která se téměř nerecykluje. Těžební kapacity nejsou zdaleka tak silné jako u zlata. Nominální hodnota zlata je více než 80x vyšší než stříbra. Potenciál růstu v dlouhodobém horizontu je pro stříbro více než otevřený,“ říká Volf.

„Druhá vlna pandemie může cenu zlata opět dostat na historická maxima,“ předpokládá Křeček. „Druhá vlna nejistotu do vývoje ekonomiky. To může podpořit investice do uchovatelů hodnoty, mezi které můžeme zařadit zlato i další drahé kovy. Navíc centrální banky ve světě se snaží zvyšovat inflaci uvolněnou měnovou politikou. To vede k znehodnocování peněz, což může motivovat k nákupu zlata či jiných drahých kovů,“ dodává.