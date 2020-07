Cena zlata míří k absolutnímu rekordu, překonala 1900 dolarů

Cena zlata dnes odpoledne středoevropského času pokořila hranici 1900 dolarů za troyskou unci. Stalo tak poprvé od 6. září 2011, vyplývá z dat agentury Bloomberg.

V celých dějinách dosáhlo zlato ceny alespoň 1900 dolarů za unci pouze ve třech dnech. Kromě 6. září 2011 také 23. srpna a 5. září téhož roku.

V posledních dnech jeho cena citelně narůstá a pokud se nic zásadního nezmění, je prolomení absolutního cenového rekordu otázkou nejbližších obchodních dnů. Zatím rekordní úrovně dosáhla cena zlata během obchodování 6. září 2011, kdy se prodávalo až za 1921,17 dolaru za troyskou unci.

Důvodem citelného nárůstu ceny zlata je fakt, že mu zvláště poslední dobou prakticky vše „hraje do karet“. Expanzivní měnová politika světově významných centrálních bank v čele s tou americkou sráží úrokové sazby až do záporu. Například reálný výnos amerického pětiletého dluhopisu, tedy výnos zohledňující inflaci, se nyní pohybuje kolem úrovně minus 1,16 procenta, což je nejnižší úroveň za uplynulých sedm let.

Cena zlata Zdroj: peníze.cz

S poklesem reálných úrokových sazeb řady investičních nástrojů k nule, či dokonce do záporu se stírá klíčová nevýhoda zlata, kterou je právě to, že žádný úrok nenese. Zvýrazňují se tím pádem staletími prověřené výhody zlata, kterou je zejména to, že představuje pojistku pro časy zvýšené nejistoty. Nejistota nyní globálně narůstá zejména kvůli stoupajícímu riziku druhé vlny pandemie koronaviru a kvůli rostoucímu geopolitickému napětí, zejména pokračujícímu zhoršování vztahů dvou největších světových ekonomik, USA a Číny.

Poptávku po zlatě pohání také slábnoucí dolar. Znehodnocení americké měny plyne kromě zmíněné vysoce expanzivní měnové politiky americké centrální banky také z expanzivní rozpočtové politiky vlády Spojených států, jejímž důsledkem je enormně se zvyšující zadlužení USA.

Investoři masivně investují do zlata nejen v jeho fyzické podobě, ale také prostřednictvím fondů. Veřejně obchodované fondy, které se specializují právě na zlato, v souvislosti s rostoucí poptávkou letos navýšily objem zlata v držení o 28 procent na 105 milionů troyských uncí. To zhruba odpovídá 3266 tunám zlata. Pro srovnání, například Česká národní banka nyní drží devět tun zlata, což jsou tedy veškeré české státní rezervy tohoto kovu.

Z podobných důvodů jako zlato letos citelně zdražuje také stříbro. V posledních dnech je jeho letošní zhodnocení dokonce ještě citelnější, než je tomu v případě zlata.

V české měně se zlato na svůj absolutní cenový rekord už letos vyšplhalo 18. května 2020. Cena jedné unce tehdy činila i 45 143,08 koruny, tedy nejvíce v historii. Od té doby je však tempo posilování koruny vůči dolaru relativně citelnější než růst dolarové ceny zlata, takže ve výsledku v době citelného růstu dolarové ceny kovu, a to až do blízkosti historického maxima, jeho korunová cena zůstává pod svým dějinným maximem.

Autor je hlavním ekonomem Czech Fund.

Zlato, máš ještě chvilku?