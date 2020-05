Investice s výnosem 72 %. Ale pozor, není ropa jako ropa

Česká spořitelna nyní klientům Erste Premier nabízí prémiový dluhový cenný papír s názvem Oil Autocall 6. Jedná se o strukturovaný produkt, jehož podkladovým aktivem je ETF fond United States Oil Fund.

Základní investiční myšlenka tohoto produktu je prostá: Cena ropy v uplynulých měsících klesla na minimum, výrazně pod náklady na těžbu, takže je velmi pravděpodobné, že do budoucna spíše poroste.

Přitom produkt Oil Autocall 6 vydělá i tehdy, pokud hodnota podkladového aktiva bude klesat – jen nesmí klesnout příliš.

Produkt je splatný nejpozději za čtyři roky. Pokud k 22. květnu 2024 neklesne hodnota podkladového aktiva o více než 50 procent, obdrží investoři výnos 72 procent.

Dluhopis může být splacen také předčasně (proto je v názvu Autocall), a to každého půl roku, jestliže hodnota podkladového aktiva neklesne pod určitou úroveň (podrobněji v tabulce). Za každého půl roku se načítá výnos devět procent.

Datum pozorování Srovnávací bariéra Výnos 24. 5. 2021 100 % počáteční hodnoty podkladového aktiva 18 % 22. 11. 2021 95 % počáteční hodnoty podkladového aktiva 27 % 23. 5. 2022 90 % počáteční hodnoty podkladového aktiva 36 % 22. 11. 2022 85 % počáteční hodnoty podkladového aktiva 45 % 22. 5. 2023 80 % počáteční hodnoty podkladového aktiva 54 % 22. 11. 2023 75 % počáteční hodnoty podkladového aktiva 63 % 22. 5. 2024 50 % počáteční hodnoty podkladového aktiva 72 %

Takže: když například za dva roky, k 23. květnu 2022, bude hodnota podkladového aktiva na úrovni 90 % jeho počáteční hodnoty nebo více, dojde k předčasnému splacení produktu a investoři dostanou nad rámec nominální hodnoty dluhopisu vyplacen výnos 4 x 9 % = 36 %.

Parametry tohoto strukturovaného dluhopisu vypadají velmi zajímavě. Je tu zřejmě celkem vysoká pravděpodobnost, že se během těch čtyř let cena ropy zvedne. Už poslední měsíc se výrazně zvedá.

Přitom pro vyplacení výnosu stačí, aby podkladové aktivum nespadlo o více než polovinu – ani nemusí jeho cena růst. Takže na první pohled je to hodně atraktivní.

Zdroj: FINEZ

Kde je problém?

Potenciální rizikový faktor nevidím ani tak ve vývoji ceny ropy jako takové, ale v tom podkladovém aktivu, kterým není přímo ropa, nýbrž ETF (Exchange Traded Funds – burzovně obchodovaný fond). A to takové ETF, které má za cíl kopírovat vývoj spotové ceny ropy.

Jenomže s ropou se obchoduje v termínových kontraktech, takže v praxi standardně fond kupuje vždy kontrakt s nejbližším dodáním a každý měsíc ho roluje za nový. A to může být velmi zrádné.

Ropa se nyní obchoduje v silném contangu (čím pozdější kontrakt, tím vyšší cena). Zatímco nejbližší červnový kontrakt se obchoduje za 32 dolarů za barel; kontrakt s dodáním za čtyři roky má cenu zhruba 43 dolarů za barel, tedy o 34 % vyšší.

To v praxi znamená, že to ETF má poměrně vysoké ztráty způsobené neustálým rolováním kontraktů. V nynější situaci, kdy je cena ropy extrémně volatilní, budou ztráty z rolování kontraktů přinejmenším 10 % za rok, a to není málo. Ovšem může to být i výrazně víc.

Ukažme si ty ztráty z rolování v praxi. Nabízený dluhopis je na čtyři roky. Tak se schválně podívejme na vývoj ceny ropy WTI a „našeho“ ETF za uplynulé čtyři roky.

Před čtyřmi roky byla cena ropy 49 dolarů za barel. Pak v roce 2018 stoupla na lokální maximum 75 dolarů za barel (růst o 53 %). A dnes je její cena 32 dolarů za barel (čili o 35 % nižší než před čtyřmi roky).

Hodnota akcií ETF fondu United States Oil Fund ve stejném období nejprve stoupla z 96 dolarů na lokální maximum 125 dolarů v roce 2018 (čili růst jen o 30 %), dnes je cena tohoto fondu 24 dolarů za akcii (čili o 75 % nižší než před čtyřmi roky).

Za uplynulé čtyři roky má ETF o 40 procentních bodů větší ztrátu než samotná cena ropy.

Datum Cena ropy WTI Cena akcií ETF United States Oil Fund 22. 5. 2016 49 USD 96 USD 30. 9. 2018 75 USD (+ 53 %) 125 USD (+ 30 %) 19. 5. 2020 32 USD (-35 %) 24 USD (-75 %)

Všechny komoditní ETF jsou díky rolování kontraktů ze své podstaty dlouhodobě ztrátové.

Konkrétně toto ETF na ropu WTI funguje od roku 2006, kdy stála ropa cca 60 dolarů za barel. Dnes je cena ropy zhruba poloviční. Ale hodnota akcií ETF fondu United States Oil Fund za tu dobu klesla z 550 dolarů na 24 dolarů, což je ztráta přes 95 %.

Jak je vidět na přiloženém grafu, pouze v obdobích prudkého růstu ceny ropy dokázal být ETF fond krátkodobě ziskový, jinak dlouhodobě jeho hodnota neustále klesá.

Zdroj: FINEZ

Riziko je silné

Těžko říct, jak se bude vyvíjet cena akcií ETF fondu United States Oil Fund v příštích čtyřech letech. I když bych si vsadil, že cena ropy stoupne, to ETF může být klidně ztrátové. A jak moc, to nikdo neví. Vejde se do 50 % bariéry produktu Oil Autocall 6? Možná ano, možná ne. To se dnes nedá odhadovat.

V dubnu se trh s ropou dostal do takového extrému, že se květnové kontrakty prodávaly těsně před jejich expirací za záporné ceny. V takové situaci pak může i takto velký ETF fond ztratit během pár hodin prakticky celou svou hodnotu.

I když to na první pohled vypadá jako takřka jistý výnos 72 % za čtyři roky, tak ve skutečnosti je Oil Autocall 6 silně spekulativní (rizikový) produkt, který možná vynese oněch 72 % (nebo třeba 18 % za první rok, když je to autocall), ale možná taky nakonec skončí po čtyřech letech se ztrátou třeba 70 % a víc.

Nechci podceňovat klienty Erste Premier, ale obávám se, že mnoho z nich si ten rozdíl mezi samotnou ropou a ETF fondem plně neuvědomuje, takže si ani plně neuvědomují rizika tohoto produktu. Riziková váha tohoto produktu je na stupni 6 ze 7.

Kdybych chtěl spekulovat na růst ceny ropy na střednědobém horizontujednoho až čtyř let, určitě bych dal přednost klasickým akciím těžařů ropy, jako je třeba Royal Dutch Shell, BP, Total, Exxon Mobil, Chevron a další.

Ani tyto akcie rozhodně nejsou bezriziková spekulace. Ale vývoj ceny akcií velkých těžařů bude mnohem více odpovídat vývoji ceny ropy. Nebude se do toho ještě plést specifické riziko komoditních ETF, kde nejde předem odhadnout, jak vysoké budou mít ztráty z rolování kontraktů.

Zdroj: FINEZ