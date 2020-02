Investice do komodit: Vítězové a poražení roku. Co čekat letos?

Hodnota indexu Dow Jones Commodity, sestaveného z 28 likvidních burzovně obchodovaných komoditních kontraktů, stoupla v roce 2019 o deset procent.

Přesto je na grafu historického vývoje názorně vidět, že z dlouhodobé perspektivy jsou ceny komodit v průměru nadále relativně nízké.

Od svého minima z roku 2016 sice hodnota komoditního indexu stoupla o dvacet procent, ale stále je hluboko pod průměrem posledních patnácti let a na nižší úrovni než v letech 2005 až 2015.

Za růstem hodnoty indexu DJ Commodity stojí zejména ropa, jejíž cena v uplynulém roce stoupla o více než 30 procent. Výrazně podražily také drahé kovy, v průměru rostly i ceny zemědělských komodit.

Naopak s výjimkou ropy zlevnily ostatní energetické komodity (uhlí, plyn, uran, elektřina). A klesly také ceny některých průmyslových kovů (zinek, cín, olovo, hliník).

Změna ceny vybraných komodit v roce 2019 Komodita Rok 2019 3 roky 5 let Energetické komodity Ropa WTI 33 % 15 % 15 % Uran -13 % 22 % -30 % Zemní plyn -26 % -42 % -25 % Uhlí -39 % -22 % -6 % Drahé kovy Paladium 53 % 186 % 144 % Platina 21 % 7 % -20 % Zlato 18 % 32 % 28 % Stříbro 15 % 12 % 14 % Průmyslové kovy Železná ruda 32 % 15 % 33 % Nikl 32 % 39 % -6 % Měď 3 % 11 % -2 % Hliník -2 % 6 % -3 % Olovo -4 % -4 % 4 % Zinek -9 % -11 % 6 % Cín -14 % -20 % -14 % Zemědělské komodity Palmový olej 52 % -6 % 34 % Mléko 40 % 11 % 21 % Rýže 30 % 40 % 15 % Káva 27 % -5 % -22 % Dřevo 22 % 28 % 22 % Vepřové maso 16 % 8 % -12 % Řepka 13 % 1 % 17 % Cukr 12 % -31 % -8 % Pšenice 11 % 37 % -5 % Sója 7 % -5 % -7 % Oves 6 % 28 % -4 % Kukuřice 3 % 10 % -2 % Kakao 3 % 5 % -8 % Hovězí maso 0 % 5 % -25 % Hovězí na výkrm -3 % 12 % -34 % Bavlna -4 % -2 % 15 % Pomerančový koncentrát -22 % -51 % -32 % Zdroj dat: Finanzen.net. Hodnoty jsou v amerických dolarech k 31. 12. 2019.

Zlato na vzestupu

Po šesti letech „nudy“ se zlato v uplynulém roce zase trochu utrhlo ze řetězu. V roce 2019 rostly obecně ceny všech drahých kovů.

Cena zlata v dolarech stoupla o 18 procent a přehoupla se přes hranici 1500 dolarů za unci. A dál rostla i letos v lednu.

Cena zlata Zdroj: Peníze.cz

Už loni v létě jsem psal, co stojí za růstem ceny zlata. Výrazně se zvedly nákupy ze strany centrálních bank. Stoupla také poptávka ze strany spekulantů.

Nicméně na trhu stále panuje převis nabídky nad poptávkou, globální produkce zlata je nadále vyšší než jeho spotřeba. Takže stávající růst ceny má spekulativní charakter. Stojí na očekávání, že poroste poptávka po zlatu (nákupy centrálních bank, investorů, průmyslová spotřeba atd.)

Aktuálně pak růst ceny zlata umocňuje také panika kolem koronaviru. U nás to zatím v podstatě nijak nepociťujeme, ale čínská ekonomika je momentálně trochu paralyzovaná a strach se velmi rychle šíří i do dalších regionů. Vyvstávají pochopitelně i obavy, jak velký dopad bude mít epidemie na globální ekonomiku. Strach se projevuje na finančních trzích – klesají hodnoty akcií v Asii a roste cena zlata.

Zemědělské komodity pátým rokem velmi levné

Hodnota indexu S&P GSCI Agriculture v roce 2019 stoupla o šest procent. I tady ale na grafu krásně vidíme, že z dlouhodobé perspektivy jsou ceny zemědělských komodit v průměru stále velmi nízké a hluboko pod průměrem posledních patnácti let.

Jejich ceny určuje primárně strana nabídky. Posledních pět let byla úroda v globálním měřítku velmi dobrá. To udržuje ceny zemědělských plodin nízko.

Pokud však nějaký rok počasí nebude zemědělcům přát a úroda hlavních plodin celosvětově utrpí, pak ceny vystřelí nahoru. Zatím se tak v posledních letech naštěstí dělo jen lokálně nebo jen u jedné či dvou plodin, nikoliv plošně.

Citlivost cen na vrtochy počasí si můžeme názorně ukázat na kávě. Největším producentem kávy je Brazílie, kde se vypěstuje zhruba 30 procent světové produkce kávy. Dalších zhruba 20 procent kávy pochází z Vietnamu. Když v některé z těchto zemí v nevhodnou dobu zavládnou deště či sucho a postihne to úrodu kávy, cena kolikrát vyletí na dvojnásobek.

Také v uplynulém roce cena kávy stoupla vlivem trochu horší úrody v Brazílii. Nyní ale Brazílie hlásí velmi příznivé podmínky a odhaduje se, že letošní produkce bude až o 20 procent vyšší než loňská, takže cena kávy na burze v lednu zase prudce spadla dolů.

Ceny kávy Zdroj: Peníze.cz

Co očekávat od roku 2020?

Je takřka nemožné předem odhadovat budoucí cenový vývoj burzovně obchodovaných komodit. Jak už jsem napsal, u zemědělských plodin vývoj cen do značné míry závisí na počasí. A to nedovedeme pořádně předpovídat ani na pár dnů, natož na celý rok. Požáry, sucho, povodně, mrazy, vytrvalé deště – to vše dovede zničit úrodu. Přejme si, ať se tak nestane a dobrá úroda udržuje ceny nízko.

U ropy bude záležet na celkovém stavu globální ekonomiky, ale ještě více pak cenu ropy ovlivňuje OPEC a jeho omezování či uvolňování produkce. A pak do toho přijde nějaká havárie či bomba v Perském zálivu a všechno je zase jinak.

Můžeme jen konstatovat, že cena ropy má za předpokladu omezování těžby potenciál růst klidně až na 70 dolarů za barel a v případě války v Perském zálivu klidně i přes 100 dolarů. Na druhou stranu: pokud Rusko a arabské země nebudou omezovat těžbu, klidně by cena ropy mohla zase spadnout i pod 40 dolarů za barel. Vše je otevřené. Od ceny ropy se pak pochopitelně budou vyvíjet i ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích.

Cena ropy (WTI) Zdroj: Peníze.cz

Pokud jde o zlato, s jeho cenou dovedou relativně snadno manipulovat velké banky a hedgeové fondy. Když budou chtít, může cena vyletět třeba až na 2000 dolarů za unci, ale taky klidně spadnout zpátky pod 1200 dolarů.

Prozatím se zdá, že poptávka po zlatu nadále roste a že by i rok 2020 mohl být pro zlato příznivý. Ale to se opravdu může velmi rychle změnit. Kolikrát stačí jedna velká prodejní objednávka ze strany nějakého hedge fondu, aby se strhla lavina výprodejů.

Každopádně pokud se nálada na trhu se zlatem dramaticky nezmění a cena se přinejmenším udrží někde nad 1500 dolary za unci, mělo by to mít pozitivní dopad na akcie těžařů zlata, kteří se po letech zase dostávají do zisku. Tyto akcie patřily v roce 2019 k nejvýnosnějším investicím – jejich ceny v průměru rostly o 40 až 50 procent.