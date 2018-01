Komodity: výhledy do roku 2018

Už dva roky po sobě ceny komodit (v dolarech) v průměru rostou, i když pomalým tempem. Hodnota komoditního indexu DJ Commodity v roce 2017 stoupla o čtyři procenta. Pořád ale zůstává hluboko pod průměrem posledních patnácti let.

Narazil jsem na jeden velmi zajímavý graf, který ukazuje historický vývoj poměru hodnoty komoditního a akciového indexu. Jinými slovy nám říká, že v porovnání s akciemi jsou dnes komodity v průměru nejlevnější za posledních 50 let.

Sám o sobě tento poměrový ukazatel nemá vlastně žádnou hodnotu, jen poukazuje na určitý dlouhodobý trend, který se možná chýlí ke konci. Trend, kdy posledních deset let ceny komodit výrazně padaly dolů a naopak ceny akcií výrazně rostly nahoru. To ovšem ještě neznamená, že ceny komodit musí od teď růst a ceny akcií spadnout dolů. Nicméně dá se očekávat, že se v nějakém delším časovém úseku obrázek trochu srovná, ať už nějakým výraznějším pohybem na straně čitatele, nebo jmenovatele.

Cena ropy na vzestupu

Problém celokomoditních indexů spočívá v tom, že zpravidla zhruba třetina hodnoty indexu připadá na ropu. Takže vývoj komoditního indexu, který má být obrazem průměrného vývoje na komoditních trzích, je do značné míry ovlivněn vývojem ceny ropy. Ta v uplynulém roce nejprve klesla zpět pod 50 dolarů za barel až zhruba ke 45 dolarům, ale ve druhé polovině roku začala růst. Koncem roku už byla cena ropy nad 60 dolary za barel a v průběhu ledna pomalu stoupá až k 70 dolarům.

Cena ropy (WTI) za posledních pět let Zdroj: Peníze.cz

Mohli bychom najít celou řadu důvodů, proč cena ropy roste. V prvé řadě se stačí podívat na klasické tržní síly – nabídku a poptávku. Na straně nabídky dochází celý rok k omezování produkce ze strany OPEC a Ruska, právě s cílem nakopnout růst cen ropy. Na straně poptávky je třeba zmínit rostoucí spotřebu ropy související s rychlejším růstem globální ekonomiky a pak také nezanedbatelnou spekulativní složku poptávky. Ta souvisí zejména s rostoucími obavami z možného válečného konfliktu mezi Saúdskou Arábií a Íránem.

V druhé řadě si musíme také uvědomit, že cena roste v dolarech a určitě velký podíl na tom má i oslabování dolaru vůči jiným světovým měnám. Vždyť dolar oslabil vůči euru za posledních 13 měsíců téměř o 20 procent.

Benzin: a přece zlevní

Někdy v létě jsem psal, že ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích by měly dál klesat. Trefil jsem se „opravdu přesně“ – týden na to začaly ceny benzinu a nafty růst a od té doby se stále zvedají. Na vině je pochopitelně zejména rostoucí cena ropy a pak také rostoucí marže zpracovatelů, kteří musí rovněž čas od času zvedat ceny koncových produktů, aby mohli zaměstnancům zvýšit mzdy. To je normální. Naproti tomu růst cen pohonných hmot silně brzdila posilující koruna, respektive oslabující dolar. Po přepočtu na koruny totiž ropa a ropné produkty nezdražují tolik.

Odhady dalšího cenového vývoje pohonných hmot se samozřejmě liší. Já osobně se stále domnívám, že cena ropy v budoucnu zase klesne, a tudíž by měly klesnout i ceny benzínu a nafty. Zaprvé na straně nabídky lze při stávajících cenách očekávat výraznější nárůst produkce ropy zejména v USA. A pokud jde o omezování těžby ze strany zemí sdružených v organizaci OPEC, kdo ví, do jaké míry to budou jednotlivé země dodržovat. Pokud nedojde k nějakým dramatickým výpadkům v dodávkách ropy z Perského zálivu, tak by nabídka měla spíše převyšovat poptávku, tudíž cena ropy by měla zase klesnout zpět k 50 dolarům za barel.

A z dlouhodobé perspektivy je nutné počítat spíše s klesající poptávkou. Trend alternativních pohonů bude sílit. Za deset let už se možná benzinové a naftové motory nebudou vůbec vyrábět. Těžaři ropy jsou si toho moc dobře vědomi a budou se zcela jistě snažit v následujících letech vytěžit a prodat, co se dá, dokud ještě světem hýbe ropa. To už nepotrvá příliš dlouho.

Podražily průmyslové komodity

Všeobecně se dá říct, že v uplynulém roce rostly zejména ceny průmyslových komodit. Nejvíce podražilo paladium, které je sice řazeno mezi drahé kovy, ale používá se hlavně v průmyslu. O víc než 40 procent podražilo také na burze v Chicagu dřevo, jakožto důležitý stavební materiál. O 20–30 procent podražila většina průmyslových kovů, nejvíc hliník, měď a zinek.

Měď deset roků

Cena mědi za posledních pět let Zdroj: Peníze.cz

Zde se projevuje rostoucí globální poptávka a ruku v ruce s tím několikaleté období, kde těžaři v důsledku nízkých cen neinvestovali do rozvoje nových těžebních kapacit, takže nabídka nyní nestačí držet krok s poptávkou. Pokud globální ekonomika neochabne a poptávka po komoditách zůstane vysoká, což asi zůstane, měly by také v roce 2018 ceny průmyslových kovů ještě trochu růst.

Změna ceny vybraných komodit v roce 2017 (v USD)

Komodita Rok 2017 3 roky 5 let Komodita Rok 2017 3 roky 5 let Energetické komodity Zemědělské komodity Uran 17 % -33 % -49 % Dřevo 42 % 35 % 19 % Ropa WTI 13 % 12 % -34 % Rýže 25 % 2 % -23 % Uhlí 12 % 35 % 13 % Hovězí na výkrm 12 % -33 % -4 % Zemní plyn -22 % 1 % -12 % Bavlna 11 % 30 % 4 % Drahé kovy Vepřové maso 9 % -11 % -16 % Paladium 56 % 33 % 51 % Oves 5 % -21 % -31 % Zlato 13 % 10 % -22 % Pšenice 4 % -28 % -45 % Stříbro 6 % 8 % -44 % Hovězí maso 3 % -26 % -7 % Platina 3 % -23 % -40 % Kukuřice 0 % -12 % -50 % Průmyslové kovy Sója -5 % -7 % -32 % Hliník 33 % 22 % 8 % Káva -8 % -24 % -12 % Měď 30 % 14 % -10 % Mléko -11 % -3 % -14 % Zinek 30 % 54 % 59 % Řepka -15 % -1 % -24 % Olovo 24 % 34 % 6 % Kakao -21 % -31 % -4 % Nikl 22 % -17 % -28 % Cukr -22 % 4 % -23 % Cín -5 % 2 % -15 % Palmový olej -24 % 8 % 2 % Železná ruda -11 % 4 % -45 % Pomerančový koncentrát -32 % -6 % 12 % Zdroj dat: Finanzen.net, data v USD k 31. 12. 2017, Zpracoval: FINEZ Investment Management

Zlato se nadechuje k růstu

Také cena zlata se za poslední dva roky odrazila ode dna. V uplynulém roce stoupla cena žlutého kovu o 13 procent (v dolarech). To není v případě zlata žádný dramatický pohyb, podstatné ale je, že pomalu zase začíná zlato upoutávat pozornost investorů. V případě zlata, komodit a finančních trhů obecně nikdy nic není jisté. Ale je tu určitá šance, že by zlato mohlo patřit k povedeným spekulacím v roce 2018.

Cena zlata za posledních pět let Zdroj: Peníze.cz

Zemědělské komodity: třetí rok na dně

Můj hlavní spekulativní tip jsou ale už třetím rokem zemědělské komodity, jejichž ceny se v průměru už tři roky drží kolem desetiletého minima. Zároveň vykazují nezvykle nízkou volatilitu. Stačí se podívat na následující graf, jak už tři roky hodnota indexu S&P GCSI Agriculture přešlapuje nudně na místě a ne a ne se odrazit ode dna.

Posledních pět let se svět těší z velmi dobré úrody prakticky u všech klíčových plodin, jako jsou pšenice, kukuřice, rýže, bavlna, sójové boby a s jedním menším výkyvem také u kávy nebo cukrové třtiny.

Já samozřejmě netuším, jaké vrtochy počasí tento rok budou trápit naši planetu a jaká bude letošní úroda jednotlivých plodin. Pouze čistě statisticky vzato, jednou přijde zase rok, kdy se počasí postaví úplně na hlavu a úroda bude slabá. Jestli to bude letos, nebo za rok, nebo ještě později, uvidíme. Každopádně tehdy vystřelí ceny některých plodin strmě nahoru, aby pak zase postupem času klesly zpátky.

Nejspecifičtější komoditou jsou v tomto směru káva, kakao a cukr, protože jejich hlavní světová produkce je koncentrovaná do několika málo regionů. V případě kávy a cukru je pro cenu určující zejména úroda v Brazílii. Pro cenu kakaa pak klíčovou roli hraje úroda a politický vývoj v regionu Guinejského zálivu, tedy zejména v Nigérii, Ghaně a na Pobřeží slonoviny. Tomu odpovídá i vysoká cenová volatilita této komodity.

Cena kakaa za posledních pět let Zdroj: Peníze.cz

Spekulace pro rok 2018?

Nejsem fandou spekulací tohoto druhu a se svými klienty se na toto téma vůbec nebavím, řešíme dlouhodobé investice, hledáme stabilní výnosy. Ale hodně lidí se mě ptá, co dnes považuji za zajímavou příležitost. A já vždycky odpovídám: „Všechno je dnes nebezpečně drahé. Snad jedině s výjimkou zlata, uranu a zemědělských komodit.“ Kdybych si chtěl s něčím zaspekulovat, jakože tu potřebu nemám, pak bych volil tyto komodity. Neberte to v žádném případě jako doporučení, pouze jako odpověď na nevyřčenou otázku, kterou si jistě mnozí hned v úvodu článku pokládali.