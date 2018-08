Liška mezi ježky

Přes štosy knih na dlouhém stole v její pracovně ji nejdřív vůbec není vidět. Když si stoupne, podám jí poslední číslo Finmagu. „Tam je ten rozhovor s Petrou Soukupovou, že? Četla jsem ho chvíli před tím, než jste se mi ozval. Koupila jsem si teď její poslední dvě knihy na dovolenou jako e-booky. Už od gymnázia čtu české autorky, protože jsou pro mě feministická témata důležitá.“

Tak mi něco doporučte.

Zajímavá mi přijde Petra Hůlová. Podle mě není doceněná její nejlepší kniha Čechy krásné, Čechy mé. Pak samozřejmě Tereza Boučková. A Blanka Čechová, která napsala Totál Balkán o své misi právničky v Prištině. Pozítří se s ní uvidím, protože uvažuju o vydání sborníku Mužské právo. Hledal by odpověď na otázku, jestli jsou právní pravidla neutrální.

Dopředu tuším, že nejsou.

Kateřina Šimáčková Narodila se v roce 1966 v Brně, kde také vystudovala právnickou fakultu. V roce 2007 na ní získala doktorát a dodnes působí jako odborná asistentka. Od roku 1994 byla advokátkou, do justice přešla v roce 2009 na místo soudkyně Nejvyššího správního soudu. Ústavní soudkyní ji Miloš Zeman jmenoval 7. srpna 2013.

Některá ne. Mužům třeba nevyhovují pravidla o svěřování dětí po rozvodu. A naopak taková nutná obrana výborně sedí na rvačku dvou mužů večer v restauraci, ale mnohem hůř na situaci, kdy je žena dvacet let zavřená v bytě s o dost silnějším násilníkem. Její reakce pak může být neadekvátní, ale právo s tím nepočítá, protože nezná silnějšího a slabšího soupeře.

Ještě k té beletrii – pomáhají vám ty knihy nějak při práci soudkyně?

Ano. Literatura, novinařina i právo jsou podobné v tom, že se v nich vždycky zabýváte konkrétním lidským příběhem, ale přitom zobecňujete jeho důsledky.

Zkusme to konkrétněji. Loni jste spolurozhodla o zapsání dvou mužů do rodného listu jejich společně vychovávaných dětí. Dá se říct, že vnímavost k problémům LGBT lidí lze načerpat z umění?

Zrovna tohle rozhodnutí nebylo vedené pochopením pro lidi s menšinovou sexuální orientací, ale jednoznačně pohledem nejlepšího zájmu dítěte. Ústavní soud vůbec nemusel přihlížet k tomu, o jaké rodiče se jedná a jak to mají těžké. Pokud dítě vyrůstá v nějaké rodině a žádnou jinou nemá, tak je absolutně nezbytné, aby právní řád tu rodinu uznal, pokud je to jen trochu možné. K tomu beletrii nepotřebujete. Stačí nemít hluboce zakořeněné předsudky.

Jste právě v půlce desetiletého mandátu. Bilancujete, co se zatím povedlo a co by se povést ještě mělo?

Jako soudce si nemůžete dělat plány. Případy vám přináší náhoda a účastníci řízení. Každý den vám přijdou jeden dva spisy a ty vám můžou změnit priority. Pro tu práci je nejdůležitější soustředit se na přítomnost a být připravená na cokoliv.

A přišel už moment, který vás zastihl nepřipravenou?

Asi ne. Případy, které mi přišly, ani situace, ve kterých jsem se ocitla, nebyly úplně nestandardní.

Nežijeme ale v nestandardních časech? Na dohled z vaší pracovny se demonstruje za dodržování ústavních zvyklostí. Jak vám z toho je?

Pocházím z jiné generace než vy, tak se na to dívám trochu jinak. Právnický diplom mi dali komunisti, soudkyní mě jmenoval Václav Klaus, ústavní soudkyní Miloš Zeman. Polovinu života jsem prožila v nedemokratickém režimu. Že se v tom demokratickém mohou střídat vládnoucí lidé a někteří mi můžou být sympatičtí více a někteří méně, nevnímám jako tragédii, protože mám srovnání s tím, kdy to bylo opravdu zlé.

Jedna moje studentka mi říkala: Špatné to bude, až nás budou na demonstracích zavírat. A já na to: Špatné to bude, až přestanete demonstrovat. Není tak strašné ztratit svobodu, jako touhu po svobodě. To je teprv průšvih.

ČERSTVÝ FINMAG „Čekárny jsou plné lidí, z nichž třetina má sedět úplně jinde, třetina je nedovyšetřená a jen té zbývající třetině může doktor pomoct ihned,“ vysvětluje válečný chirurg Tomáš Šebek, proč rozjel virtuální poradnu uLékaře.cz. „Jak je možné, že Potomci lidí, Minority Report a Blade Runner tak dobře vyhmátly naše dnešní problémy? Stačilo si všímat věcí, o kterých se nemluví v televizi, říká tvůrce prvního z nich,“ píše naše nová posila Táňa Zabloudilová. „Ayn Randová inspiruje už třetí generaci libertariánů a anarchokapitalistů. Nechybělo přitom moc – a v Leningradě by ji nutili točit komunistickou propagandu.“ Další díl našich nepřátel státu věnujeme Náčelnici Ankapů Ayn Randové. Mimochodem, ona sama anarchokapitalisty opovrhovala. Koupit Finmag

Další nestandardnost je, že mají ve Sněmovně poprvé většinu strany, které volají po přímé demokracii. Co si o ní myslíte?

Sklízíme, co jsme zaseli. Z pohledu komparativního ústavního práva má Česká republika ve svém systému mimořádně málo prvků přímé demokracie. Místní referenda jsou podle mě spíš projevem práva na samosprávu. A kvůli tomu, že nemáme měkčí prvky přímé demokracie, se debata vyhrotila do toho, jestli máme mít referenda o zahraničněpolitických otázkách.

Přijde mi mnohem užitečnější, jak to mají ve většině jiných evropských zemí. Používají měkčí prvky přímé demokracie, ale mnohem častěji: lidové iniciativy, konzultativní referenda… Podobné přídavné prvky velmi schvaluji. Považuji za velkou chybu, že jsme se tím tématem pětadvacet let nezabývali.

Váš soudní senát se několikrát projevil jako první hlas zdravého rozumu v sérii rozsudků. Zastal se třeba matky, které úřady preventivně odebraly novorozenou holčičku, i když se starala ještě o syna a dcerku docházela kojit… Naplňuje vás radostí, že můžete něčemu pomoct, nebo zoufalstvím, že jsou takové zásahy vůbec zapotřebí?

Důležité je, že to jsou excesy. Lidé mají většinou pocit, že jde o důkaz, že systém nefunguje. Pro mě je to naopak důkaz, že funguje. Většinou se kauzy vyvíjejí dobře a v excesivních případech nakonec někdo zatáhne za brzdu. Smutné je jen to, že to trvá dlouho a některé osudy tím mohou být ovlivněny až zničeny. Celý život té malé holčičky bude poznamenaný tím, že jí v jeho nejranějších fázích chyběla hlavní pečující osoba a vztah, který by jí dal pocit jistoty a bezpečí. Nedá se to vrátit zpátky a je za to asi potřeba zaplatit vysoké odškodné.

Na druhou stranu si ale dovedu představit konkrétní okolnosti, které k tomu vedly. Sociální úřednice, která odebrání spustila, možná zaznamenala naprosto nepřijatelné bytové poměry a neměla možnost poskytnout mamince azylové bydlení. Měli bychom mít mnohem lepší praktickou záchrannou síť pro lidi v podobných situacích.

V monitoringu tisku se nedá přehlédnout, že často a snad i s nadšením píšete disentní stanoviska.

Rozhodně ne s nadšením! Byla bych mnohem raději, kdyby to byly většinové názory.

Foto: Daniela Dostálková a archiv Kateřiny Šimáčkové

Zbytek článku si můžete přečíst v čerstvém Finmagu. Seženete ho na stáncích. Anebo si Finmag objednejte přes web. Digitálně nebo v papíru. Jedno číslo nebo předplatné. A pozor: k digitálnímu předplatnému získáváte přístup ke kompletnímu archivu Finmagu.