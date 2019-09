Investice přes životní pojištění jsou drahé, ukazuje nová kalkulačka

Česká asociace pojišťoven v létě zveřejnila kalkulačku porovnávající nákladovost investiční složky životního pojištění. Výsledky ukazují také to, že rozdíly mezi nabídkami jednotlivých pojišťoven jsou veliké. Rozpětí nákladovosti se pohybuje od dvou do zhruba 30 procent.

Investiční životní pojištění kombinuje pojištění s investicemi. V ideálním případě by mělo jít o produkt, který kryje základní rizika jako smrt, trvalou invaliditu nebo dlouhodobý výpadek příjmů a navíc díky investiční složce umožňuje vytvářet rezervu třeba na stáří.

Pověst produktu ale v minulých letech zdevastovala častá praxe takzvaného přepojišťování. Poradci, motivovaní vysokými provizemi, často využívali investiční životní pojištění k vlastnímu obohacení na úkor klientů – za tichého dohledu pojišťoven, které jim vysoké provize vyplácely. Poradci klienty často přesvědčili, aby pojistné smlouvy po dvou letech – kdy už došlo k vyplacení celé provize a nehrozilo její vracení pojišťovně – vypověděli a sjednali nové, za novou provizi. Klienti tím v praxi přicházeli o své úspory.

„Těmito praktikami, které pojišťovny bez námitek akceptovaly, byl produkt IŽP zcela devastován, ač v principu nejde o zločinný produkt, naopak měl jisté výhody,“ shrnuje Petr Fejtek z časopisu Profi Poradenství & Finance, který se na poradenský trh dlouhodobě zaměřuje.

Nejlepší je bez poradců

Pojišťovny postupně prodej investičního životního pojištění mírně utlumily, což dokládají i statistiky České asociace pojišťoven. V letech 2012 až 2014 pojišťovny vždy sjednaly smlouvy o životním pojištění s celkovým předepsaným pojistným přes 46 miliard korun ročně. Pak přišel pokles a v roce 2018 se pojišťovny dostaly jen těsně pod hranici 44 miliard.

Zákonodárci také upravili pravidla pro provize, které se dnes vyplácí během prvních pěti let smlouvy. Stále ale „investičko“ zůstává atraktivním z pohledu prodeje pro pojišťovny i pro poradce. Provize po ně výrazně neklesly a poplatky pojišťoven nově ukazuje kalkulačka asociace pojišťoven.

Nejlevněji lze investiční životní pojištění sjednat v Komerční pojišťovně, nákladovost je dvouprocentní. „Klienta léta letoucí nejméně oškube KB Vital Invest, nepoužívá totiž externí prodejce,“ vysvětluje Fejtek. Pevně stanovený poplatek za prodej investic mají i v Allianz – tam jde o tři procenta. To s přimhouřením oka stále zhruba odpovídá vstupním poplatkům u podílových fondů.

Naopak nejnákladnější podle kalkulačky je investiční životní pojištění od pojišťovny Axa. Například při měsíčním pojistném ve výši 1000 korun a desetileté životnosti smlouvy nákladovost vychází na 26,7 procenta. Více jak čtvrtina klientových peněz tedy nejde na investice, ale na poplatky pojišťovně.

Když pak životnost smlouvy posuneme na 30 let, nákladovost v Axa klesne na zhruba 15 procent. To je stále hodně. Axa přitom není výjimka. Drahé jsou i jinde u konkurence. Více jak desetinu z investovaných peněz při 30letém horizontu „spolknou“ i v Aegonu, České podnikatelské pojišťovně, v NN a u některých typů pojištění i v ČSOB, Kooperativě a Metlife.

To jsme přitom u 30letého horizontu, který v Česku nedodrží u investičního životního pojištění téměř nikdo. Platí přitom, že čím kratší dobu smlouvu máte, tím vyšší nákladovost je. Průměrná životnost se v Česku pohybuje poměrně hluboko pod deseti lety. Myslete na to, až vás bude poradce zase přesvědčovat, že je čas sjednat nové „investičko“. Možná k tomu bude mít dobré důvody, třeba že vaše stará smlouva nekryje všechna dnes již běžně krytá rizika, vždy byste ale měli zpozornět.

Podle zástupců „dražších“ pojišťoven kalkulačka hodnotí situaci zjednodušeně a nedává tedy přehled o celkové situaci. Je podle nich třeba počítat i s nákladovostí rizikové složky pojištění, což kalkulačka nedělá. Zjednodušeně řečeno: porovnávat by se podle nich měla celková nabídka – kolik kdo bude v konkrétním případě platit a co za to dostane. Na druhou stranu kalkulačku Česká asociace pojišťoven dělala právě pro to, aby se šlo na trhu rychle a snadno zorientovat a člověk nemusel porovnávat těžko porovnatelné nabídky.

Axa navíc dodává, že na příští rok chystá novou nabídku životního pojištění. „Nabídneme zcela nový, flexibilnější produkt, který bude v prvé řadě krýt závažná rizika, umožní využít daňové zvýhodnění a ještě více sníží náklady a poplatky pro klienta,“ říká mluvčí pojišťovny Jiří Cívka.

Zkuste i kalkulačku od Gala

Česká asociace pojišťoven se tedy s novou kalkulačkou snaží zprůhlednit trh, který byl a stále je problémový. Při jejím použití je třeba myslet na to, že má nový nástroj své limity. Nepočítá například s náklady fondů, do kterých pojišťovny peníze svých klientů posílají. K nákladům, které spočte kalkulačka, je tak třeba přičíst i poplatky těchto fondů, nejčastěji půjde o poplatky na správu.

„Cílem kalkulačky je jednotné informování o nákladovosti investičního životního pojištění. To, že kalkulačka nezohledňuje nákladovost investičních fondů je z důvodu, že se tyto náklady mohou lišit dle fondu a jsou k dispozici na stránkách jednotlivých pojišťoven, na které se z naší kalkulačky snadno klient dostane,“ vysvětluje Veronika Exnerová, mluvčí asociace.

Kalkulačka také nepočítá se všemi nabídkami na trhu. Nejsou v ní pojišťovny, které nejsou v asociaci, jako například Youplus. Nejsou v ní ani některé pojišťovny z asociace nebo chybí některé varianty pojištění od nich. Jde například o Ergo pojišťovnu a některé nabídky ČSOB Pojišťovny.

„Mrzí nás, že společnost Ergo se rozhodla transparentního srovnání nezúčastnit. S ohledem na její tržní podíl to nicméně vypovídací schopnost kalkulačky nijak nezmenšuje,“ říká Exnerová.

Vlastní verzi kalkulačky (ke stažení zde) zprovoznili i zástupci finančních poradců. Ti slibují přesnější výsledky očištěné o některé bonusy v nabídkách pojišťoven, se kterými počítá asociační kalkulačka, i když na ně většina klientů nedosáhne. Spočítali i zmíněné chybějící nabídky. Výsledky ukazují, že patří k těm dražším, s náklady přes desetinu.

„Jsme skupina finančních poradců, která pamatuje dobu, kdy byly publikovány ukazatele nákladovosti pojištění PER a TANK. Ukazatele publikovaly servery Produktovelisty.cz a Tank.eu Víta Kalvody. Tyto ukazatele pomáhaly poradcům v jejich práci a je škoda, že již skončily. Proto jsme se rozhodli, že vše po několika letech spočítáme a dáme k dispozici všem,“ vysvětluje Aleš Gal, proč kalkulačku vytvořili a dávají ji k dispozici všem.

Ať už budete počítat s jakoukoli kalkulačkou, myslete na to, že když budete investovat přes pojišťovnu, platíte prostředníka prodeje navíc. Většinou se tedy vyplatí sjednat si životní pojištění čistě jen s rizikovou složku, abyste byli krytí třeba pro případy, kdy splácíte hypotéku, máte rodinu a něco vážného se vám stane. A když chcete investovat, můžete to udělat většinou levněji než přes pojišťovnu a její „investičko“ – nabízí se podílové fondy nebo pokud chcete investovat na důchod penzijní fond.

V praxi je to ale tak, že investiční životní pojištění se bude prodávat dále. Nefunguje to u něj totiž většinou tak, že si ho kupují lidé přímo od pojišťovny, protože by ho chtěli. Prodají jim ho poradci, kteří pak inkasují provize. „Investiční životní pojištění klientovi z 90 procent někdo „nacpe“. Kdyby si smlouvu pořizoval sám, ať si pohraje s kalkulačkou, případně skočí do KB pro Vital Invest,“ dává závěrečnou radu Fejtek.