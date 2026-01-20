Investice táhnou. Skupina Partners hlásí rekordní rok

Peníze.cz
Silvie Housková | rubrika: Aktuality | 20. 1. 2026
Zdroj: Partners

Obrat finanční skupiny Partners překonal v roce 2025 podle neauditovaných výsledků šest miliard korun, meziročně tak skupina vyrostla zhruba o čtvrtinu. Pokud by se připočítal obrat také Partners Banky, šlo by už o téměř osm miliard korun. 

Hnacím motorem růstu skupiny byly investice. Nejvíc v porovnání s předchozím rokem rostly Partners investiční společnost, penzijní společnost Rentea a nemovitostní fondy Trigea a Merity. Na podzim skupina byznysově posílila o další projekt, investiční platformu Aspire11. Ta cílí na takzvané private markets, tedy na investice do firem, které nejsou obchodované na burze. 

„V investicích jsme loni překonali hranici 100 miliard korun v aktivech pod správou i v administraci v investicích a penzích,“ komentuje zájem klientů ředitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec.

Private equity: výnos není všechno. Co musíte vědět a kde jednoduše investovatPrivate equity: výnos není všechno. Co musíte vědět a kde jednoduše investovat

A investicím skupina věří i do budoucna. Podle ekonoma finanční skupiny Partners Martina Mašáta většímu investičnímu apetitu může pomoct i rostoucí trend na akciových trzích.

„Rozpětí výkonností akciových fondů v roce 2025 se pohybovalo mezi 0 % až po více než 20 % ročně. Do roku 2026 lze očekávat pozitivní vývoj s průměrným ziskem kolem 10 %. Opět se ale výkonnost jednotlivých fondů může podstatně lišit, a to nemluvím jen o přesunu investorů mezi sektory či volatilními technologickými akciemi, ale může hrát roli vliv vývoje kurzu koruny," upozorňuje Mašát. 

V roce 2026 není podle něj vhodné sázet vše na jeden sektor. „Klíčem je aktivní vyhledávání sektorů a firem, které z boomu AI profitují nepřímo, a to i tam, kde se to na první pohled nezdá,“ doporučuje ekonom Partners.

Téměř polovinu společného obratu všech společností ve finanční skupině Partners tvořila finančně poradenská společnost Partners. „Více než 1,1 miliardy korun tvoří provizní příjem ze správy kmenů – investice, pojištění, penze, bankovní produkty. Ukazuje to, že dlouhodobá péče o klienty má smysl a prospívá oběma stranám,“ říká Borkovec.

Finančně-poradenská společnost Partners Financial Services je na českém trhu od roku 2007. V současnosti má společnost asi 600 tisíc klientů, 180 poboček a 3500 profesionálních poradců, manažerů, franšízantů a koncipientů.

V roce 2025 pokračoval také růst Partners Banky, která měla po necelých dvou letech provozu na konci loňského roku 163 tisíc klientů a 41 miliard korun na depozitech. Velký zájem klientů vyvolala služba platby v zahraničí bez přirážek k měnovému kurzu. V letošním roce by k ní chtěla banka přidat také například multiměnový účet a v druhém čtvrtletí i možnost nakupovat kryptoměny. 

Další službou, která bance přivedla nové klienty bylo spuštění poskytování hypoték. Hypoteční trh v Česku loni zažil boom v objemech a projevilo se to také v Partners Bance. „Průměrná hypotéka byla v prosinci 4,27 milionu korun. Byty jsou drahé a objem roste hlavně kvůli cenám,“ vysvětluje Jan Brejl, obchodní ředitel finanční skupiny Partners.

I přes stále vyšší sumy, které lidé za byty platí, ale Brejl nevidí prosto k tomu, aby hypotéky zlevnili. „Prostor pro snižování není. ČNB bude držet sazby na stávající úrovni, aby udržela inflaci i nadále pod kontrolou,“ předjímá. 

Poznámka: Do skupiny Partners patří i společnost NextPage Media, která mimo jiné provozuje web Peníze.cz.

Investování na penzi? Lidé tím můžou současně financovat růst nových jednorožců, říká Petr Borkovec

Silvie Housková

Autor článku Silvie Housková

Autor článku Silvie Housková

