CSG potvrdila plán vstoupit na burzu. Může jít o jedno z největších IPO v Evropě

CSG potvrdila plán vstoupit na burzu. Strnad chce v Amsterdamu získat 750 milionů eur

Silvie Housková | rubrika: Aktuality | 14. 1. 2026
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) oficiálně oznámila svůj záměr vstoupit na burzu. Očekává se, že primární veřejná nabídka (IPO) bude spočívat v emisi nových akcií v hodnotě 750 milionů eur a prodeje zatím neurčeného počtu akcií skupiny. Podle zdrojů agentury Reuters by mohlo jít o jedno z největších IPO v Evropě. Pro své IPO si CSG vybrala amsterdamskou burzu Euronext Amsterdam. 

Středeční oznámení společnosti je ale zatím pouze tzv. ITF (Intention to Float), tedy formální sdělení záměru společnosti zahájit přípravy na možný vstup na burzu. ITF je běžným prvním krokem u velkých firem, které zvažují IPO. Nabídka by se měla uskutečnit v nadcházejících týdnech, v závislosti na tržních podmínkách. Jak už dříve uvedl majitel společnosti Michal Strnad, peníze chce použít na další rozvoj firmy.

„Skupina CSG bude těžit ze zrychlujícího se trendu globálních výdajů na obranu a ze své specifické odbornosti v řadě oblastí, včetně pozemních vozidel, zbraňových systémů, obranné elektroniky a pokročilých systémů pro bezpilotní letouny a rakety dlouhého doletu, což je úzce spjato se strategickými prioritami jejích zákazníků,“ uvedl v prohlášení Strnad

„Věříme, že IPO CSG by zvýšilo profil skupiny v rámci mezinárodní investiční komunity a poskytlo by dodatečnou finanční flexibilitu a diverzifikaci zdrojů financování na podporu dalšího růstu,“ dodal.

Pokud by k IPO došlo, nabídka by podle současných plánů zahrnovala emisi nových akcií v objemu 750 milionů eur a případně také prodej části stávajících akcií současným akcionářem. 

Czechoslovak Group (CSG) je jedna z nejrychleji rostoucích obranných společností v Evropě, klíčový dlouhodobý dodavatel pro státy NATO a jejich partnery, s rostoucí globální zákaznickou základnou ve více než 70 zemích.

 

Zbrojař, který překonal Kellnerovy. Jak Strnad ovládl český byznysZbrojař, který překonal Kellnerovy. Jak Strnad ovládl český byznys

Silvie Housková

Autor článku Silvie Housková

Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.

