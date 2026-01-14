Když jsem se o investičním dotazníku bavila s kolegyní, vytáhla mobilní telefon, na kterém svítila upomínka: Vyplnit investiční dotazník, a dodala, že už si ji měsíc posouvá.
Je to klasika. Když už se člověk odhodlá a stáhne si investiční aplikaci nebo se podívá do investičního zákoutí v aplikaci své banky, zastaví se. Než se totiž dostane k tomu, co by chtěl, musí ze zákona vyplnit investiční dotazník. Krok ale často odsouvá s tím, že na něj není zrovna čas. To, že je investiční dotazník jednou z velkých bariér pro investování, potvrzují také banky a společnosti provozující investiční aplikace. A mají k tomu tvrdá data.
Lidé často nevědí, co od dotazníku čekat. Bojí se, že nebudou znát „správné odpovědi” a banka jim pak investovat zakáže. Často nechápou, proč vůbec musí dotazník vyplňovat a proč v něm zadávat data o své finanční situaci. V neposlední řadě se obávají, že nad dotazníkem budou muset strávit víc času než slibovaných pět minut. Jak to tedy je?
Proč je dotazník tak důležitý a musím ho vyplnit?
„Banky mají ze zákona povinnost zjistit, zda klient rozumí rizikům spojeným s investováním a zda nabízený produkt odpovídá jeho zkušenostem, cílům a finanční situaci. Hlavním zájmem je ochrana investora – tedy, aby banka nenabídla klientovi něco, čemu nerozumí nebo co by pro něj bylo příliš rizikové,“ vysvětluje Petr Žabža, šéf investičních produktů v Air Bank.
Toto je velmi důležité: špatné odpovědi neexistují. Investiční dotazník má vyhodnotit váš postoj k riziku a také to, jestli rozumíte tomu, kam posíláte své peníze. Důležitá je také informace o tom, za jak dlouho budete své peníze chtít zpět, takzvaný investiční horizont. Některé investiční produkty jsou vhodné na pět let a jiné zase na dvacet (například investice na důchod).
„Znalostní a zkušenostní část týkající se hlavních investičních produktů je koncipovaná tak, aby ji zvládl i člověk, který s investováním teprve začíná. U klientů, kteří mají zájem investovat do složitějších a rizikovějších produktů ověřujeme hlubší znalosti. Dotazník nám zároveň pomůže identifikovat oblasti, ve kterých mohou naši bankéři klientům něco dovysvětlit, pokud o to klient projeví zájem,“ upřesňuje expert na investice v České spořitelně Jan Přibyl.
Petr Milata, manažer komunikace ČSOB a Patria Finance, k tomu dodává, že cílem je získat objektivní obraz o investičním profilu investora. „Ne jej zkoušet z finanční teorie. Důležitá je ochrana klienta a doporučení investic, které odpovídají jeho zkušenostem a možnostem,“ vysvětluje.
Představte si to jako rozřazovací test do jazykového kurzu: také vás nemohou zařadit do skupiny pokročilých, pokud umíte pouze Hello, how are you. Sami byste v ní byli frustrovaní. I přesto test podstoupíte, pokud se chcete učit, respektive pokud chcete začít investovat.
Na jaké otázky se připravit?
„Zjišťujeme, zda už klient někdy investoval, například do akcií, dluhopisů nebo fondů, jak dobře rozumí těmto investičním produktům a základním investičním principům. V případě poradenství se ptáme také na klientovy investiční cíle, jeho finanční zázemí a jaký je jeho vztah mezi rizikem a výnosem. Cílem je pochopit, jak zkušený, respektive znalý investor před námi je a tomu přizpůsobit nabídku,“ vypočítává Přibyl z České spořitelny.
Milata z ČSOB upozorňuje, že se dotazníky mohou lišit podle typu poskytovaných služeb a cílové skupiny. ČSOB je například zaměřená hlavně na fondy a konzervativní produkty, takže dotazník je jednodušší a slouží hlavně k určení investičního profilu.
„Dotazník Patria Finance je už ale detailnější, protože umožňuje přímé investování do akcií, ETF, dluhopisů i derivátů. Potřebujeme proto lépe posoudit znalosti, zkušenosti a rizikový profil klienta,“ dodává Milata.
Když odpovím špatně, zakážou mi investovat?
Banky a investiční společnosti jsou ty poslední, které by chtěly komukoliv zakázat investovat. Znát investiční profil klienta je pro ně ale klíčové, aby mu neprodaly něco, kvůli čemu se například nervově zhroutí (navíc to mají povinné ze zákona).
Dotazník zjišťuje, jestli má klient základní přehled – orientuje se v názvosloví, chápe rozdíl mezi různými investičními produkty a mírou rizika. „Pokud například neví, co je to ETF, nabídneme jednoduché vysvětlení nebo produkt, který takové znalosti nevyžaduje, například podílový fond s profesionální správou,“ popisuje postup Žabža z AirBank.
Snad jediným případem, kdy je podle něj možné úplně propadnout, je, pokud se ukáže, že klient nechce akceptovat žádnou míru tržního rizika nebo hledá investici na dobu kratší než rok.
Pokud tedy nemáte dost zkušeností, znalostí nebo máte nižší ochotu podstupovat rizika, banky i aplikace se snaží nabídnout jednodušší a bezpečnější řešení, které lépe odpovídá vašim preferencím. „Cílem není klienta odmítnout, ale chránit ho před rizikem, které by mohl nést bez potřebných znalostí,“ dodává Milata.
Banky navíc dávají možnost vyplnit dotazník s investičním poradcem. Ten vám nebude sice napovídat správné odpovědi, ale může vám vysvětlit, co které otázky znamenají a proč v dotazníku jsou.
Co když se moje situace změní?
Příjem, závazky, cíle, rodina, znalosti o investování – to vše se mění. A ví to i investiční společnosti. Nemusíte se tedy bát, že vám budou neustále doporučovat produkty podle starých odpovědí.
Například v ČSOB můžete dotazník aktualizovat už za 24 hodin. Podobně jej po nějaké době můžete vyplnit i v dalších investičních společnostech a bankách. Svůj investiční profil byste naopak měli aktivně aktualizovat při změně vaší situace či cílů.
Je dotazník opravdu na pět minut?
Základní dotazník většinou ani pět minut nezabere. A často si ho můžete proklikat v aplikaci z pohodlí domova nebo, pokud si nejste jistí, zajít kamkoliv na pobočku nebo za investičním poradcem.
„V případě, že klient požaduje komplexní investiční doporučení, zabere vyplňování zhruba 15 minut. S asistencí bankéře bývá hotovo do 30 minut včetně vysvětlení výsledku a doporučení vhodné investice,“ popisuje proces Přibyl.
Delší čas si musíte vyhradit, pokud chcete používat aplikace se složitějšími investičními produkty. V Patria Finance zabere 15 až 20 minut, v online platformě XTB také asi 15 minut.
Tento jednorázový časový vklad se vám ale po nastavení správné investiční strategie s velkou pravděpodobností bohatě vrátí.
Silvie Housková
Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.
