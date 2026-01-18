Devět tipů, jak mít letos víc peněz. Ten poslední by měl dodržet úplně každý

Víte, co je to Quitter’s Day? Je to den, kdy lidé vzdávají novoroční předsevzetí. Připadá na druhý pátek v lednu, ale jelikož letos spousta lidí začala se svými předsevzetími až „od pondělí“, tedy od 5. ledna, máme kritický pátek v polovině měsíce zrovna za sebou.
Tak co, držíte? Nebo jste ještě ani nezačali? Předsevzetí typu „budu více šetřit“ nebo „budu více investovat“ jsou totiž tak obecná, že je možné, že se k nim stejně jako loni ani nedostanete. Nabízíme proto hned devět tipů, jak začít. Včetně praktických návodů a žebříčků.
1. Mějte o penězích přehled
Bez přehledu se peníze pořád někam „ztrácejí“ a my se můžeme jen dohadovat, proč nám na účtu nepřibývají. Nikdy nebude přehled stoprocentní, ale když si napíšete, kolik peněz dáváte za nájem, energie, předplatná, kroužky pro děti, kafíčka, dovolené, oblečení či kosmetiku, tak uvidíte, že se místa, kde je možné ušetřit, objeví sama. Zároveň vám takový přehled pomůže rozhýbat se k dalším krokům z tohoto seznamu. Důležité je vidět realitu, ne ideál. A nejlepší je rozhodovat se podle dat, ne pocitu. Mimochodem, přehledy, za co utrácíte, už nabízí spousta bank ve svých aplikacích. Podívejte se tam někdy. Nebo použijte naši jednoduchou tabulku s kalkulačkou.
2. Zaplať nejdříve sobě
Toto zlaté pravidlo v předsevzetích nemůže chybět. Nejjednodušší způsob, jak začít šetřit nebo investovat, je poslat peníze pryč hned po výplatě. Nastavte si trvalý příkaz třeba na 5–10 % příjmu. Klidně i méně, pokud začínáte, a postupně můžete částku navyšovat. Důležité je, aby to bylo automatické a nevyžadovalo to každý měsíc váš čas a hlavně vůli. Když si nastavíte částku rozumně, tak to téměř nepocítíte, ale za pár let si budete gratulovat.
3. Finanční rezerva = svoboda
Rezerva je velmi důležitá, protože dává čas řešit problémy bez tlaku. Stačí si převádět postupně nějakou částku třeba na spořicí účet, kde budete mít peníze ihned k dispozici a navíc se vám budou úročit. U kterých bank najdete nejvyšší úrok a za jakých podmínek, se dočtete v našem přehledu. Smyslem rezervy je mít polštář v případě výpadku příjmů nebo nečekaného výdaje.
4. Zbavte se dluhů
Dluhy nejsou jen číslo. Jsou to i nervy a omezení volnosti, protože vám každý měsíc ukusují z příjmu. Udělejte si seznam všech dluhů: kolik dlužíte, jaký je úrok a kolik je minimální splátka. Předsevzetí může být jednoduché: posílat extra částku na nejdražší dluh a ostatní splácet minimálně. Tím zkrátíte dobu splácení a snížíte celkový přeplatek. Stejně tak dluh na kreditní kartě splácejte včas, ať vám zbytečně neunikají peníze. Trochu jiná kapitola je hypotéka. Tam záleží na úroku a jeho poměru k inflaci. A jestli s tím umíte pracovat. Obecně je ale také fajn předsevzetí nepůjčovat si na zbytečnosti. A tím, že si vytvoříte finanční rezervu (viz výše), si už nebudete muset půjčovat ani třeba na rozbitou pračku.
5. Snižte fixní výdaje
Fixní výdaje jsou skvělý cíl. Nehybný a stálý, proto se na něj dobře míří. Vyberte si jednu oblast: tarif, energie, pojištění, bankovní poplatky nebo třeba streamovací služby. A každý měsíc se na nějakou zaměřte, věnujte jí jedno odpoledne. Klidně si to udělejte hezké: zajděte si do kavárny, udělejte si pohodlí a porovnejte ceníky služeb elektřiny nebo bank a jejich poplatků. Často stačí jeden telefonát nebo změna tarifu a ušetříte stovky korun bez ztráty pohodlí. U pojištění můžete zjistit, že platíte navíc za něco, co nepotřebujete. Nebo že jste podpojištění a riziko je jinde.
Nebo se podívejte, jestli správně investujete na stáří a jestli by s tím nešlo něco udělat. Jestli máte správně vydělávající penzijní fond, se můžete podívat v tomto žebříčku. Uvnitř článku najdete také další možnosti, jako je dlouhodobý investiční produkt nebo novinku: alternativní penzijní fondy. Ty mohou investovat mimo jiné třeba do v současnosti populární private equity. Nejlepší na tomto tipu je, že to nevyžaduje denní disciplínu, jen chytré nastavení.
6. Investování není jen pro bohaté, začněte už od 500 korun
Cílem není trefit nejlepší okamžik na trhu, ale vybudovat návyk a dlouhodobý plán. Pravidelná investice malých částek často porazí jednorázové „chytání dna“, protože eliminuje emoce. I nejlepší investiční analytici vám řeknou, že důležitá je jednoduchost, pravidelnost a vytrvalost. Začít můžete s velkou pravděpodobností v aplikaci vaší banky (tady je například přehled, co které banky nabízejí). A ve chvíli, kdy budete mít volných peněz více, začnete se zaměřovat na pokročilejší produkty. Důležité ale je stanovit si plán. Vědět, co chci a kdy. Protože investování bez plánu je jako cestování bez mapy: projdete se, ale nevíte, kam dojdete. Pokud nevíte, jak na to, určitě vám pomůže finanční poradce nebo váš bankéř.
7. Mluvte doma o penězích
Nejvíce návyků si odnášíme z rodiny. Pokud si myslíte, že finanční gramotnost se naučí vaše děti ve škole, tak se mýlíte. Jste to vy, kdo jim ukazuje, jak s penězi hospodařit i to, jak investovat. Pokud si nevíte rady, investiční společnost Amundi vydala na přelomu roku knihu Bee Mega Free, která se snaží vysvětlit zdravý přístup k financím a investicím teenagerům. A spoustu materiálů ohledně finanční gramotnosti pro děti všech věkových skupin najdete i na stránkách projektu Skoala. Nejdůležitější ale je se před dětmi o penězích bavit. Aby věděly, že jsou součástí běžného života.
Co víc, mluvit o penězích neprospěje jen vašim dětem, ale i vašemu vztahu. Přestože polovina párů ví, kolik ten druhý vydělává, 46 procent lidí se o svých příjmech a financích nedokáže nebo nechce otevřeně bavit ani se svými nejbližšími, vyplývá z průzkumu společnosti Partners. Právě peníze jsou přitom hned druhým nejvýbušnějším tématem v partnerském soužití. Tím prvním jsou domácí práce.
8. Vydělávejte více
Nejlepším a nejrychlejším způsobem, jak se dostat k více penězům, je více vydělávat. Ať už si řeknete o vyšší plat (tady pozor, měli byste k tomu mít důvod a dost argumentů, které před šéfem obstojí), nebo si najdete jinou práci či nějakou brigádu. Dejte si jasný cíl, třeba „do června +3000 Kč měsíčně“, aby to nebylo jen přání. Pak rozepište tři cesty: vyjednat přidání, vzít si bokovku nebo zvýšit sazbu/cenu u klientů. Přidejte konkrétní krok do kalendáře: třeba „do 30. ledna připravím argumenty pro šéfa“ nebo „oslovím 10 potenciálních klientů“. Důležité je, aby to bylo měřitelné a opakovatelné, ne jednorázový záblesk. A jakmile příjem naroste, nenechte ho celý „zmizet“ ve spotřebě. Část automaticky pošlete na umoření dluhů, rezervu nebo investice.
9. Peníze dělají peníze
Bohatí lidé se často jeví jako kolenovrti. Oni ale nešetří a nežijí asketický život, jen si hlídají, aby neutráceli za hlouposti a peníze jim někde neunikaly. Vědí totiž, že pokud peníze raději investují, vydělají jim další. A to je přesně věc, kterou umí udělat i člověk s průměrným příjmem. Jen to chce nastavit pravidla, aby to nebylo otravné.
Necháváte ležet peníze ve zdravotních pojišťovnách? Jen za tábory vašeho dítěte můžete dostat zpět až 1,5 tisíce korun. Opravdu potřebujete tolik zbytečností z Temu? I ušetřených 50 korun udělá ročně klidně pětitisícovku i víc do plusu (nemluvě o tom, že šetříte planetu). Kávu v kavárně si klidně dopřejte, pokud vám dělá radost, ale zkuste se zamyslet, kde je ta vaše černá díra na peníze. A tím se obloukem vracíme k bodu číslo jedna našeho článku.
Silvie Housková
Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.
