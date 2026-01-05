Peníze.cz
>
Investice
>
Stříbro na vzestupu: Proč cena láme rekordy a co nás čeká?

Stříbro na vzestupu: Proč cena láme rekordy a co nás čeká?

PR text | 5. 1. 2026
Stříbro zažívá nebývalý růst. Strukturální deficit, rozmach solární energetiky a geopolitické napětí ženou cenu k maximům. Podívejte se na podrobnou analýzu trhu a predikci pro rok 2026.
Stříbro na vzestupu: Proč cena láme rekordy a co nás čeká?

Zdroj: zlatoproradost.cz

Tento text je komerčním sdělením našeho obchodního partnera

Investiční realita roku 2026

Investiční drahé kovy procházejí v posledních měsících zásadní proměnou. Zatímco zlato plní roli tradičního uchovatele hodnoty, stříbro se díky své unikátní kombinaci průmyslového využití a investičního potenciálu stává strategickou komoditou, o kterou se svádí tichý, ale tvrdý globální boj. V úvodu roku 2026 se cena stabilizuje v rozmezí 70 až 80 USD za trojskou unci, což potvrzuje dřívější střednědobé predikce analytiků, kteří v tomto kovu viděli nejvíce podhodnocené aktivum moderní historie.

Příčiny strukturálního deficitu a role technologií

Hlavním motorem prudkého zdražení je prohlubující se propast mezi nabídkou a poptávkou. Světový průmysl, zejména v oblasti fotovoltaiky a výroby čipů pro umělou inteligenci, spotřebovává rekordní množství kovu. Těžba přitom zůstává nepružná, protože stříbro je z více než 75 % získáváno pouze jako vedlejší produkt při těžbě mědi, olova či zinku. Pokud neroste poptávka po základních kovech, produkce stříbra se nezvýší ani při rekordních cenách.

Geograficky trhu dominují producenti jako Mexiko, Peru a Čína. Právě Čína však v posledním období agresivně omezuje export, aby zajistila dostatek surovin pro vlastní technologickou dominanci. Tato „surovinová válka“ je jedním z důvodů, proč je stříbra na volném trhu akutní nedostatek.

Zdroj: zlatoproradost.cz

Rozdíl mezi papírovým a fyzickým stříbrem

Zásadním tématem, které hýbe trhem, je vliv tzv. „papírového“ stříbra v podobě ETF fondů a burzovních kontraktů. Tento systém dlouhodobě cenu brzdil a neodpovídal realitě fyzického trhu. Odhaduje se, že na jednu fyzickou unci v trezorech připadají stovky nároků na papíře. Pokud by jen malá část držitelů těchto digitálních certifikátů požadovala skutečné dodání kovu, systém by čelil kolapsu.

Tento rozpor způsobuje extrémní nárůst marží (premií) u fyzických slitků a mincí. Zatímco v roce 2017 bylo možné pořídit investiční mince s marží kolem jednoho dolaru nad burzovní cenu, dnes se u stejných mincí setkáváme s přirážkou přes 2,6 USD. Vyšší marže jsou důsledkem nedostatku střížků pro ražbu, logistických nákladů a masivních investic do reklamy velkých prodejců. Pro investory je proto klíčové sledovat transparentní kurz stříbra u prověřených dodavatelů.

Poměr zlata a stříbra jako indikátor příležitosti

Aktuální poměr zlata a stříbra (Gold-to-Silver Ratio) se pohybuje kolem hodnoty 59,6 : 1. Při ceně zlata na úrovni 4 331 USD a stříbra kolem 72,70 USD je patrné, že stříbro začíná zlato dynamicky dohánět. Historicky se tento poměr při býčích trzích vrací k mnohem nižším hodnotám, což naznačuje, že prostor pro další zhodnocení stříbra je i nadále obrovský. Mnoho investorů proto volí diverzifikaci a vedle zlatých slitků nakupují  investiční stříbrné mince, které představují nejlikvidnější formu fyzického kovu.

Predikce pro rok 2026: Snížení cen je nepravděpodobné

Snížení cen u drahých kovů, o které svět vede tvrdé boje, se v tuto chvíli nejeví jako reálné. Pásmo 70–80 USD za unci se pravděpodobně stane novou základnou, přičemž prolomení horní hranice by mohlo v dlouhodobém horizontu spustit další vlnu růstu. V éře globální nejistoty a digitálních aktiv se fyzické stříbro opět stává nezbytnou kotvou každého portfolia. Pro bezpečné budování rezerv je klíčové zvolit partnera, jako je společnost Zlato pro radost, která zajišťuje dodávky kovu i v dobách kritického nedostatku.

PR text

 Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Rok v kryptu: tyhle události pohnuly bitcoinem

3. 1. 2026 | Tomáš Krause | 2 komentáře

Rok v kryptu: tyhle události pohnuly bitcoinem

To nejdůležitější, co se stalo v kryptu v roce 2025, na jednom místě. Největší loupež v režii Kim Čong-una, Donald Trump fandí kryptu, ČNB kupuje bitcoin a ministrovi spravedlnosti... celý článek

Kam s milionem v roce 2026? Investiční trendy očima expertů

2. 1. 2026 | Silvie Housková | 5 komentářů

Kam s milionem v roce 2026? Investiční trendy očima expertů

Jedním z častých novoročních předsevzetí je začít investovat. Nebo investovat aktivněji. Aby se vám ho letos podařilo splnit, přinášíme přehled doporučení odborníků: kam peníze směřovat... celý článek

Chcete chatu nebo apartmán? Spočítejte si, jak jednoduše ušetřit miliony

30. 12. 2025 | Silvie Housková

Chcete chatu nebo apartmán? Spočítejte si, jak jednoduše ušetřit miliony

Nákupem chaty, chalupy nebo apartmánu si nemusíte jenom splnit sen, může to být i výnosná investice. Záleží na tom, jak a na koho nemovitost koupíte. Advokát a realitní investor Jiří... celý článek

Bitcoin na Vánoce za čtvrtinu. Známá peněženka hlásí problém

27. 12. 2025 | Tomáš Krause

Bitcoin na Vánoce za čtvrtinu. Známá peněženka hlásí problém

Bitcoin stál na Vánoce pár vteřin jen 24 tisíc dolarů. Majitelé známé peněženky dostali pod stromeček problém, krypto ETF mají jasného krále – altcoiny se nechytají. Binance se dostala... celý článek

Dostali jste k Vánocům peníze? Poradíme, kam je nejlíp uložit

26. 12. 2025 | Petr Kučera | 4 komentáře

Dostali jste k Vánocům peníze? Poradíme, kam je nejlíp uložit

Jak zhodnotit peníze a zbytečně o ně nepřijít? O tom na webu, který se jmenuje Peníze.cz, píšeme celý rok. Dneska vám to usnadníme: základní přehled najdete pohromadě v tomhle článku.... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh