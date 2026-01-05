Stříbro na vzestupu: Proč cena láme rekordy a co nás čeká?

Investiční realita roku 2026
Investiční drahé kovy procházejí v posledních měsících zásadní proměnou. Zatímco zlato plní roli tradičního uchovatele hodnoty, stříbro se díky své unikátní kombinaci průmyslového využití a investičního potenciálu stává strategickou komoditou, o kterou se svádí tichý, ale tvrdý globální boj. V úvodu roku 2026 se cena stabilizuje v rozmezí 70 až 80 USD za trojskou unci, což potvrzuje dřívější střednědobé predikce analytiků, kteří v tomto kovu viděli nejvíce podhodnocené aktivum moderní historie.
Příčiny strukturálního deficitu a role technologií
Hlavním motorem prudkého zdražení je prohlubující se propast mezi nabídkou a poptávkou. Světový průmysl, zejména v oblasti fotovoltaiky a výroby čipů pro umělou inteligenci, spotřebovává rekordní množství kovu. Těžba přitom zůstává nepružná, protože stříbro je z více než 75 % získáváno pouze jako vedlejší produkt při těžbě mědi, olova či zinku. Pokud neroste poptávka po základních kovech, produkce stříbra se nezvýší ani při rekordních cenách.
Geograficky trhu dominují producenti jako Mexiko, Peru a Čína. Právě Čína však v posledním období agresivně omezuje export, aby zajistila dostatek surovin pro vlastní technologickou dominanci. Tato „surovinová válka“ je jedním z důvodů, proč je stříbra na volném trhu akutní nedostatek.
Zdroj: zlatoproradost.cz
Rozdíl mezi papírovým a fyzickým stříbrem
Zásadním tématem, které hýbe trhem, je vliv tzv. „papírového“ stříbra v podobě ETF fondů a burzovních kontraktů. Tento systém dlouhodobě cenu brzdil a neodpovídal realitě fyzického trhu. Odhaduje se, že na jednu fyzickou unci v trezorech připadají stovky nároků na papíře. Pokud by jen malá část držitelů těchto digitálních certifikátů požadovala skutečné dodání kovu, systém by čelil kolapsu.
Tento rozpor způsobuje extrémní nárůst marží (premií) u fyzických slitků a mincí. Zatímco v roce 2017 bylo možné pořídit investiční mince s marží kolem jednoho dolaru nad burzovní cenu, dnes se u stejných mincí setkáváme s přirážkou přes 2,6 USD. Vyšší marže jsou důsledkem nedostatku střížků pro ražbu, logistických nákladů a masivních investic do reklamy velkých prodejců. Pro investory je proto klíčové sledovat transparentní kurz stříbra u prověřených dodavatelů.
Poměr zlata a stříbra jako indikátor příležitosti
Aktuální poměr zlata a stříbra (Gold-to-Silver Ratio) se pohybuje kolem hodnoty 59,6 : 1. Při ceně zlata na úrovni 4 331 USD a stříbra kolem 72,70 USD je patrné, že stříbro začíná zlato dynamicky dohánět. Historicky se tento poměr při býčích trzích vrací k mnohem nižším hodnotám, což naznačuje, že prostor pro další zhodnocení stříbra je i nadále obrovský. Mnoho investorů proto volí diverzifikaci a vedle zlatých slitků nakupují investiční stříbrné mince, které představují nejlikvidnější formu fyzického kovu.
Predikce pro rok 2026: Snížení cen je nepravděpodobné
Snížení cen u drahých kovů, o které svět vede tvrdé boje, se v tuto chvíli nejeví jako reálné. Pásmo 70–80 USD za unci se pravděpodobně stane novou základnou, přičemž prolomení horní hranice by mohlo v dlouhodobém horizontu spustit další vlnu růstu. V éře globální nejistoty a digitálních aktiv se fyzické stříbro opět stává nezbytnou kotvou každého portfolia. Pro bezpečné budování rezerv je klíčové zvolit partnera, jako je společnost Zlato pro radost, která zajišťuje dodávky kovu i v dobách kritického nedostatku.
