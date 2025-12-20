Peníze.cz
Investice pod stromeček? Češi je chtějí, darovat se je ale zdráhají

Radim Zelený | rubrika: Aktuality | 20. 12. 2025
Zdroj: Shutterstock

Vánoce už dávno nejsou jen o ponožkách a parfému. Pro zhruba třetinu Čechů je dnes normální představa dát pod stromeček investici. Ukazuje to listopadový průzkum společnosti Investika, do kterého se zapojilo víc než tisíc lidí.

Když už investiční dárek, tak hlavně něco hmatatelného. Skoro polovina respondentů by sáhla po zlatě. A není to jen o lesku. Zlato má pověst jistoty, která přežije inflaci, krize i změny vlád. Navíc se na něj na rozdíl od běžného zboží nevztahuje DPH. I proto ho lidé vnímají jako „poctivý“ dárek s dlouhodobou hodnotou.

Menší část dotázaných by volila fondy nebo akcie a zhruba každý desátý zvažuje kryptoměny nebo penzijní spoření.

Peníze jako dárek ale v Česku obecně frčí bez ohledu na to, jestli se investují, nebo ne. Nejčastější volbou jsou klasické peníze v dárkovém balení. Více než čtvrtina lidí dává přednost dárkovým poukazům a část by klidně přijala i prostý převod na účet. 

Zajímavé je srovnání s tím, co by lidé sami chtěli najít pod stromečkem. Skoro polovina by nejraději dostala hotovost, čtvrtina poukaz. Investiční produkt by si přálo 11 % respondentů, což je víc, než kolik lidí ho plánuje darovat (jen 4 %). 

Když už by lidé investici darovali, nejčastěji by ji směřovali k těm nejbližším. Více než polovina by ji věnovala dětem, partnerovi nebo členům rodiny. 

Anketa

Dali byste investici jako vánoční dárek?

Rozdíly se ukazují i mezi generacemi. Mladší lidé jsou otevřenější digitálním dárkům, například penězům poslaným rovnou na účet. U starších je tahle forma méně oblíbená. Dárkové poukazy nejvíc sedí střední generaci a investiční produkty obecně oslovují spíš mladší část populace.

Co lidi na investicích jako dárku nejvíc láká? Skoro polovina má pocit, že nabízí jistější zhodnocení peněz. Další preferují, když je celý proces jednoduchý a srozumitelný, bez papírového pekla. Pro část lidí hraje roli i doporučení od někoho, komu věří. Menší skupinu motivuje daňová výhoda nebo možnost dárek přizpůsobit konkrétnímu člověku.

Jenže zatímco si třetina lidí myslí, že investice je dobrý nápad, dát ji pod stromeček hodlá jen minimum dotázaných. Největší problém je nedůvěra. Lidé se bojí, že investiční produkty nejsou tak bezpečné, jak se říká. Stejně často je odradí i pocit, že je celý proces zbytečně složitý. A čtvrtina má obavu, že hodnota investice může klesnout. 

Radim Zelený

Autor článku Radim Zelený

Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

