Investice do privátních trhů jsou trend. Aby ne, slibované dvouciferné výnosy nemůžou nikoho nechat chladným. Tento trh má ale svá velmi jasná specifika. A pokud je neznáte, můžete se velmi lehce spálit. „Jedním z nich je, že je velmi těžké přímo do firem investovat jako fyzická osoba. Pokud byste chtěli takovou investici provést, museli byste disponovat obrovským množstvím majetku, abyste byli vůbec validní protistranou, aby se s vámi nějaká firma vůbec začala bavit,“ vysvětluje ředitelka investiční společnosti Partners Lucie Simpartlová.
Privátní trhy navíc nezahrnují jen investice do perspektivních firem, ale také do startupů, klidně na úplném začátku jejich podnikání. Nebo do private debt (viz box).
„Dalším specifikem je, že potřebujete někoho, kdo se v tom prostředí opravdu vyzná. Má kontakty, know-how a denně analyzuje ten správný moment, kdy do jaké firmy vstoupit. A když přijde, potřebuje mít co nejrychleji peníze na uzavření obchodu,“ dodává Simpartlová s tím, že když se v Partners rozhodli do této oblasti investic vydat, bylo jasné, že budou někoho takového potřebovat.
Vznikla proto investiční platforma Aspire11, jež se skládá z týmu lidí, kteří privátní trhy na denní bází sledují, a kterou vede zkušený investor do private equity Pavel Mucha. „My jsme tedy na straně toho, kdo zajišťuje zdroj peněz, které tento kompetentní tým investuje do vybraných typů investic. Jak už jsem říkala, abychom byli relevantním hráčem, zavázali jsme se prostřednictvím Aspire11 proinvestovat 500 milionů eur (12,5 miliardy korun),“ uvádí Simpartlová.
První investici už má tato spolupráce za sebou. V závěru roku 2025 se podařilo Muchovi dotáhnout investici do finančně-technologické společnosti Revolut. I přesto, že o ni byl obrovský zájem. Aspire 11 a potažmo klienti Partners se tak dostali do společnosti jedné z nejprestižnějších amerických venture kapitálových firem Andreessen Horowitz a dalších světových investorů.
Jedním z největších úskalí investic do privátních trhů je ale to, že potřebují čas. Jsou proto podle Simpartlové ideální pro kvalifikované investory nebo pro penzijní fondy: „Ve vyspělých státech jsou to právě penzijní fondy, které do privátních trhů nejčastěji investují. Díky dlouhému horizontu, který lidé do vyplacení peněz v důchodu mají, mohou využít vysoký potenciál zhodnocení.“
Od roku 2024 mohou nově například do privátních trhů, ale také třeba do infrastruktury či nemovitostí, investovat v Česku takzvané alternativní penzijní fondy. A jednu z možností, jak do private equity prostřednictvím platformy Aspire11 investovat, nabízí například alternativní účastnický fond společnosti Rentea.
„To je možnost, jak se do těchto investic zapojit, řekla bych, úplně pro každého. Protože do penzijního fondu si můžete investovat klidně od stovky měsíčně. Do toho máte samozřejmě všechny další výhody, jako jsou daňové úlevy, státní příspěvky, můžete získat příspěvky zaměstnavatele a jsou to ty dlouhé peníze, se kterými stejně nechcete – a stát vás od toho odrazuje – manipulovat před důchodem,“ vysvětluje Simpartlová s tím, že tento fond neinvestuje pouze do Aspire11, ale má diverzifikované portfolio a private equity je pouze jeho jedna část.
Další způsob, jak do vybraných projektů Aspire11 investovat, je prostřednictvím dvou fondů kvalifikovaných investorů (FKI) Partners investiční společnosti. Ty přinášejí zajímavou variantu pro ty, kteří mají k investování vyhrazený alespoň milion a splňují podmínky pro kvalifikované investory.
Silvie Housková
Silvie Housková

Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,
