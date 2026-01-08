Peníze.cz
>
Investice
>
Private equity: výnos není všechno. Co musíte vědět a kde jednoduše investovat

Private equity: výnos není všechno. Co musíte vědět a kde jednoduše investovat

Silvie Housková | rubrika: BrandInsight | 8. 1. 2026
Investice do private equity jsou dnes skloňované na každém rohu. Mají ale svá specifika a výnos není to jediné, co by měli brát investoři v potaz. Skvělou zprávou je, že ani v Česku už nejsou tyto atraktivní investice jen pro nejbohatší vrstvu. Prostřednictvím Partners investiční společnosti a penzijní společnosti Rentea je možné nově investovat od několika stovek nebo od milionu. O tom, co potřebujete vědět, než se pustíte do investic do privátních trhů, jsme v podcastu Bohatší já mluvili s ředitelkou investiční společnosti Partners Lucií Simpartlovou.

Investice do privátních trhů jsou trend. Aby ne, slibované dvouciferné výnosy nemůžou nikoho nechat chladným. Tento trh má ale svá velmi jasná specifika. A pokud je neznáte, můžete se velmi lehce spálit. „Jedním z nich je, že je velmi těžké přímo do firem investovat jako fyzická osoba. Pokud byste chtěli takovou investici provést, museli byste disponovat obrovským množstvím majetku, abyste byli vůbec validní protistranou, aby se s vámi nějaká firma vůbec začala bavit,“ vysvětluje ředitelka investiční společnosti Partners Lucie Simpartlová. 

Privátní trhy navíc nezahrnují jen investice do perspektivních firem, ale také do startupů, klidně na úplném začátku jejich podnikání. Nebo do private debt (viz box).

Slovníček pojmů

Private Equity – podíly ve stabilních firmách, které nejsou obchodované na burze

Venture Capital – podíly ve start-upech s vysokým potenciálem výnosu

Private Debt – půjčky firmám, které nechtějí nebo nemohou využít půjčky od banky 

„Dalším specifikem je, že potřebujete někoho, kdo se v tom prostředí opravdu vyzná. Má kontakty, know-how a denně analyzuje ten správný moment, kdy do jaké firmy vstoupit. A když přijde, potřebuje mít co nejrychleji peníze na uzavření obchodu,“ dodává Simpartlová s tím, že když se v Partners rozhodli do této oblasti investic vydat, bylo jasné, že budou někoho takového potřebovat.

Vznikla proto investiční platforma Aspire11, jež se skládá z týmu lidí, kteří privátní trhy na denní bází sledují, a kterou vede zkušený investor do private equity Pavel Mucha. „My jsme tedy na straně toho, kdo zajišťuje zdroj peněz, které tento kompetentní tým investuje do vybraných typů investic. Jak už jsem říkala, abychom byli relevantním hráčem, zavázali jsme se prostřednictvím Aspire11 proinvestovat 500 milionů eur (12,5 miliardy korun),“ uvádí Simpartlová. 

První investici už má tato spolupráce za sebou. V závěru roku 2025 se podařilo Muchovi dotáhnout investici do finančně-technologické společnosti Revolut. I přesto, že o ni byl obrovský zájem. Aspire 11 a potažmo klienti Partners se tak dostali do společnosti jedné z nejprestižnějších amerických venture kapitálových firem Andreessen Horowitz a dalších světových investorů. 

Jedním z největších úskalí investic do privátních trhů je ale to, že potřebují čas. Jsou proto podle Simpartlové ideální pro kvalifikované investory nebo pro penzijní fondy: „Ve vyspělých státech jsou to právě penzijní fondy, které do privátních trhů nejčastěji investují. Díky dlouhému horizontu, který lidé do vyplacení peněz v důchodu mají, mohou využít vysoký potenciál zhodnocení.“

Od roku 2024 mohou nově například do privátních trhů, ale také třeba do infrastruktury či nemovitostí, investovat v Česku takzvané alternativní penzijní fondy. A jednu z možností, jak do private equity prostřednictvím platformy Aspire11 investovat, nabízí například alternativní účastnický fond společnosti Rentea.

Borkovec a Mucha spojili síly. Investiční platforma rozhýbe miliardy na penze mimo burzuBorkovec a Mucha spojili síly. Investiční platforma rozhýbe miliardy na penze mimo burzu

„To je možnost, jak se do těchto investic zapojit, řekla bych, úplně pro každého. Protože do penzijního fondu si můžete investovat klidně od stovky měsíčně. Do toho máte samozřejmě všechny další výhody, jako jsou daňové úlevy, státní příspěvky, můžete získat příspěvky zaměstnavatele a jsou to ty dlouhé peníze, se kterými stejně nechcete – a stát vás od toho odrazuje – manipulovat před důchodem,“ vysvětluje Simpartlová s tím, že tento fond neinvestuje pouze do Aspire11, ale má diverzifikované portfolio a private equity je pouze jeho jedna část.

Další způsob, jak do vybraných projektů Aspire11 investovat, je prostřednictvím dvou fondů kvalifikovaných investorů (FKI) Partners investiční společnosti. Ty přinášejí zajímavou variantu pro ty, kteří mají k investování vyhrazený alespoň milion a splňují podmínky pro kvalifikované investory

Proč má investiční společnost Partners vytvořené rovnou dva FKI a jak se od sebe liší, se dozvíte při poslechu podcastu Bohatší já na platformách Spotify, Apple Podcasts nebo v jeho video verzi na začátku článku či na YouTube. 

Co dalšího se ještě dozvíte:

  • Jak přesně probíhá spolupráce mezi investiční společností a platformou Aspire11.
  • Na co se připravit, pokud to s investicemi do privátních trhů myslíte vážně – od počáteční ztráty, po mentální přípravu na to, že deset let své peníze neuvidíte.
  • Proč bude Partners investiční společnost zakládat pro investice do Aspire11 každé dva roky nový fond kvalifikovaných investorů.
  • Na jaké výnosy obě FKI Partners IS a penzijní fond Rentea cílí.

Minisérie Fondy kvalifikovaných investorů

1. díl: Co to je FKI? Investice pro vyvolené, nebo pro každého
2. díl: Kdo je kvalifikovaný investor. Co musím umět, mít nebo předstírat?
3. díl: Slíbené výnosy, tvrdá realita. Jak si FKI opravdu vedou a jak funguje jejich naceňování
4. díl: Nesnižujte si výnos. Jaké jsou nejčastější poplatky u FKI?: Co platíte a proč
5. díl: Jak (ne)snadné je dostat peníze z FKI: Výstup, likvidita, daňové finty
6. díl: Všechny FKI nejsou stejné. Jak poznat slušný fond od průšvihu a nenaletět

Peníze BrandInsight: Partnerem článku je Investiční společnost Partners

Silvie Housková

Autor článku Silvie Housková

Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Aspire11, FKI v praxi, fondy kvalifikovaných investorů, investice, Partners, partners investiční společnost, penzijní fondy, private equity, Rentea, startupy

A tohle už jste četli?

Podílové fondy: rok patřil akciím, konzervativní investor ostrouhal

7. 1. 2026 | Martin Mašát

Podílové fondy: rok patřil akciím, konzervativní investor ostrouhal

Akcie v loňském roce zažily i propad o deset procent, ale celkově se hnaly nahoru a nahoru. Proč z toho ale náš investor do podílových fondů zas tolik nemá? A co se stalo s dluhopisy,... celý článek

Fidurock zakládá nový nemovitostní fond. Láká na výnos až 10 procent ročně

6. 1. 2026 | Silvie Housková

Fidurock zakládá nový nemovitostní fond. Láká na výnos až 10 procent ročně

Společnost Fidurock představuje nový fond kvalifikovaných investorů, který se zaměří na rozvoj retail parků. Cílem je využít desetileté zkušenosti Fidurocku v oblasti akvizic a správy... celý článek

Stříbro na vzestupu: Proč cena láme rekordy a co nás čeká?

5. 1. 2026 | PR text

Stříbro na vzestupu: Proč cena láme rekordy a co nás čeká?

Stříbro zažívá nebývalý růst. Strukturální deficit, rozmach solární energetiky a geopolitické napětí ženou cenu k maximům. Podívejte se na podrobnou analýzu trhu a predikci pro rok... celý článek

Rok v kryptu: tyhle události pohnuly bitcoinem

3. 1. 2026 | Tomáš Krause | 2 komentáře

Rok v kryptu: tyhle události pohnuly bitcoinem

To nejdůležitější, co se stalo v kryptu v roce 2025, na jednom místě. Největší loupež v režii Kim Čong-una, Donald Trump fandí kryptu, ČNB kupuje bitcoin a ministrovi spravedlnosti... celý článek

Kam s milionem v roce 2026? Investiční trendy očima expertů

2. 1. 2026 | Silvie Housková | 5 komentářů

Kam s milionem v roce 2026? Investiční trendy očima expertů

Jedním z častých novoročních předsevzetí je začít investovat. Nebo investovat aktivněji. Aby se vám ho letos podařilo splnit, přinášíme přehled doporučení odborníků: kam peníze směřovat... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh