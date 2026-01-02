Kam s milionem v roce 2026? Investiční trendy očima expertů

Rok 2026 slibuje relativně příznivé ekonomické prostředí v Česku, USA i po celé Evropě a Číně. Zároveň ale není radno přestat být opatrný, rizika jsou v dnešním světě vyhrocenější než dřív.
Kde se v příštím roce otevírají investiční příležitosti? A z čeho by se investoři měli naopak stáhnout? Splaskne bublina kolem umělé inteligence, nebo žádná neexistuje? Kam by se měla pozornost investorů v roce 2026 ubírat? Zeptali jsme se expertů.
Tentokrát jsme se ale neptali pro úplné začátečníky, ale pokročilejší investory, kteří mají nějaké ty stovky tisíc na investování a mohou tak i více sázet na konkrétní tituly či ETF. S kapitálem kolem jednoho milionu korun se pak otevírá i možnost investovat do fondů kvalifikovaných investorů (FKI).
To už je ale trochu jiné téma a pokud se do nich chcete v letošním roce pustit, doporučujeme vám si přečíst či poslechnout náš seriál o FKI. V něm se dozvíte, pro koho jsou tyto fondy vhodné a na co si u nich dát pozor, abyste se nespálili. A pokud koketujete s korporátními dluhopisy, kterých je dnes na českém trhu přehršel, neměl by vám uniknout ani rozhovor o tom, jak rozeznat kvalitní dluhopis od průšvihu.
Ti, kteří už nevěří lidem z masa a kostí a myslí si, že AI je chytřejší než experti sledující nejen akcie, ale i širší globální kontext, se mohou podívat, jak s penězi v roce 2026 doporučuje naložit právě umělá inteligence. Kolegové z Investičního webu otestovali AI coby investičního poradce.
Podrobnější analýzu ale najdete níže v názorech expertů.
Jaký trend v investicích bude vévodit roku 2026? Po čem se má podívat člověk, který už je v investování zběhlý a má k dispozici milion?
Jiří Tyleček
analytik XTB
Rok 2026 podle mě ovládne přechod od „AI příběhu“ technologických gigantů k „AI infrastruktuře“ menších společností druhého sledu. Po euforii kolem pár vítězů z řad čipů a softwaru bude trh víc řešit, kdo vydělá na tom, co se musí fyzicky postavit a provozovat: datová centra, elektrické sítě, zdroje energie, chlazení, kyberbezpečnost a automatizace. Tohle téma bude rezonovat i mimo USA, protože investice do energetiky, sítí a bezpečnosti běží také napříč Evropou i Asií.
Co má dělat investor, který už se vyzná a má volný milion? Začněte nudně: oddělte likvidní rezervu alespoň na 3 až 6 měsíců výdajů. Zbytek rozdělte na „jádrové investice včetně stabilizační části a sázky na nadějné trendy“. Jádro (zhruba 60 % portfolia) dejte do levného globálního akciového ETF, například Vanguard FTSE All-World nebo iShares Core MSCI World. Pokud nechcete jít s hlavním proudem, tak část akcií lze vychýlit mimo USA, třeba do Evropy a vybraných rozvíjejících se trhů, kde jsou valuace rozumnější.
Stabilizační část (20 až 30 % portfolia) může být v kvalitních dluhopisech, například v iShares Core Global Aggregate Bond. Případně v kratších státních dluhopisech, které v posledních letech vykazovaly lepší výkonnost. V Evropě se cyklus snižování sazeb může blížit konci. Trh už řeší i možnost zvýšení sazeb ECB a stejným směrem se může brzy vyvíjet situace také v Česku.
Sázky na trendy (10 až 20 % portfolia) použijte na konkrétnější instrumenty či sektory: polovodiče, robotiku a automatizaci, kyberbezpečnost, případně obranu či energetickou infrastrukturu. Můžete se podívat na ETF VanEck Semiconductor, iShares Automation & Robotics nebo L&G Cyber Security.
Třešničkou na dortu mohou být investice do konkrétních akcií nadějných společností tohoto sektoru. Jako pojistku proti překvapení může dávat smysl menší příměs drahých kovů či kryptoměn. Tyto pozice by se však měly pohybovat pouze v jednotkách procent portfolia.
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq
V rámci mého globálního investičního výhledu očekávám, že klíčové trendy roku 2025 budou pokračovat i v roce 2026. Zaprvé, dolar by měl i nadále graduálně oslabovat, ačkoli již o něco méně výrazněji než v roce 2025. Zadruhé, neamerické akcie, tedy zejména Evropa, Japonsko a rozvíjející se trhy, by měly pokračovat v podstatně lepší výkonnosti měřené v české koruně než americké akcie.
AI bude rozhodně patřit mezi dominantní témata globálních finančních trhů i v roce 2026. Ocenění společností navázaných na toto investiční téma je nyní rekordní, takže je jen otázka času, kdy se toto ocenění neboli valuační násobky jako P/E normalizují výrazně směrem dolů. Na druhou stranu samozřejmě platí i to železné investiční pravidlo, že přesné časování finančních trhů není možné. Tudíž logicky není možné v žádném případě určit přesný časový okamžik, kdy k výraznému poklesu valuačních indikátorů skutečně dojde. A platí samozřejmě i to, že se v průběhu roku 2026 klidně mohou valuace společností navázaných na AI ještě paradoxně zvýšit, byť to v tuto chvíli rozhodně není můj základní scénář očekávaného vývoje.
Jako aktuálně nejperspektivnější akciové sektory do roku 2026 z celkového globálního pohledu považuji tyto: zaprvé sektor Energy, tedy primárně společnosti ze sektoru ropy a plynu. Zadruhé sektor Financials, tedy především banky a pojišťovny. Zatřetí sektor Utilities, tedy producenti elektrické energie. Začtvrté sektor Materials, tedy především společnosti ze sektoru těžby primárních surovin. A dále společnosti z chemického sektoru a sektoru stavebních materiálů. A konečně sektor Industrials, tedy společnosti ze zpracovatelského průmyslu.
Nadále ovšem zůstávají přítomna zásadní investiční rizika. Zaprvé je to určitá, ne zcela zanedbatelná pravděpodobnost realizace globálního stagflačního scénáře, primárně v USA. Zadruhé rekordní zadluženost, a to především americké a japonské vlády. Zatřetí pokračování poměrně prudkého růstu výnosů do doby splatnosti japonských vládních dluhopisů. A konečně začtvrté je to výrazná korekce cen amerických akcií ze skupiny Úžasné sedmičky, která by s sebou mohla stáhnout dolů zbytek amerického akciového trhu. A to především pokud vezmeme v úvahu, že těchto sedm společností má rekordní třetinový podíl na tržní kapitalizaci celého indexu S&P 500.
Vzhledem k výše uvedenému nyní investorům doporučuji co nejvíce diverzifikovaná portfolia regionálně i co se týče jednotlivých tříd investičních aktiv: 1) hlavní třídy aktiv, resp. veřejné trhy: akcie (např. fond Conseq Invest Akcie Nové Evropy), vládní dluhopisy (např. fond Conseq Invest Dluhopisový) a korporátní dluhopisy (např. fond Conseq korporátních dluhopisů a Conseq fond vysoce úročených dluhopisů). 2) alternativní třídy aktiv, resp. trhy privátních aktiv: nemovitosti (např. fond Conseq realitní), private equity, venture capital, private debt (např. fond Conseq Privátního financování) a venture debt (např. fond Conseq Venture Debt 2).
V každém případě platí, že by investoři měli být připraveni na pokračování období zvýšené volatility a nejistoty. Odpovídající diverzifikace investičního portfolia proto bude zásadním nástrojem pro ochranu investovaného kapitálu.
Anna Píchová
Senior Wealth Manager ve Family Office
Jelikož jsou mým hlavním zaměřením akcie, podíváme se na zajímavé oblasti v tomto segmentu, pokud by investor chtěl své akciové portfolio rozšiřovat.
Zajímavým tématem zůstanou polovodiče, především oblasti jako substráty, pouzdření nebo coating. První polovina roku a fiskální stimuly v USA by mohly podpořit některé firmy z oblasti spotřebního zboží jako jsou oblečení, kosmetika a podobně. Zajímavé dění by mohlo být také okolo zdravotních pojišťoven v USA a takvzaných ACA kreditů. Nicméně sentiment tohoto sektoru bude do velké míry ovlivněn midterm volbami (v těch Američané volí své zástupce do Kongresu a často tím vyjadřují svůj postoj k dosavadní vládě prezidenta – pozn. red.).
Investoři se mohou také porozhlédnout po trzích mimo USA a Evropu. Zajímavé příležitosti nabízí Japonsko (i z hlediska výše zmíněných polovodičů), případně Latinská Amerika. Zde jenom pozor na vývoj kurzů, který investora může připravit o velkou část výnosů.
Michal Semotan
Portfolio manažer J&T Banka
I rok 2026 bude na trzích určitě zajímavý. S příchodem nového šéfa americké centrální banky očekáváme pokles úrokových sazeb v USA. Tento pokles by měl nadále svědčit akciovým trhům, i když už nečekáme tak jednoznačný růst jako v předchozích třech letech. Bude potřeba vybírat sektory a jednotlivé akcie.
Nadále si myslím, že technologické tituly a AI budou hlavní dominantou zpráv z trhů, poslední výsledky firem jako Micron, Broadcom, Dell či Nvidia ukazují famózní nárůst ziskovosti. To by mělo podporovat tyto akcie v jejich dalším vývoji. V souvislosti s budováním datacenter. Je potřeba vyzdvihnout i firmy budující jejich infrastrukturu, včetně výrobců elektřiny a jejich dodavatelů pro budování zdrojů a sítí (např. Sterling Infactructure, Mastec, ale i Cameco, těžař uranu).
S poklesem úrokových sazeb by se mělo dařit i menším firmám, které budou těžit z lepší dostupnosti financování, resp. nižších sazeb u úvěrů. Tuto myšlenku lze realizovat např přes ETF na index Russell 2000 (jako příklad uvádím ticker IWM).
V rámci komodit má smysl sledovat těžaře mědi či vzácných materiálů, aby Spojené státy americké nebyly závislé jen na dovozu z Číny, zde bych zmínil firmu Energy Fuels. V rámci Evropy by se v roce 2026 mohlo více dařit německým průmyslovým firmám, které mohou těžit z potenciálního poklesu ceny elektřiny (díky dotaci). V rámci Evropy bych se soustředil například i na výrobce stavebních materiálů (Titan Cement). Pokud dojde k příměří na Ukrajině, může zájem o tyto materiály vzrůst.
Nadále budou v popředí zájmu investorů americké banky díky velké aktivitě na trhu IPO a akvizic. Z mého osobního pohledu vnímám i silnou podporu americké administrativy vůči kryptu, takže bych v nějaké omezené míře zařadil do portfolia ETF na bitcoin. K dalším titulům, kterým by se mohlo dařit v roce 2026 a nezmínil jsem je dříve, přidávám společnosti Amazon a Ferrari.
Silvie Housková
Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem