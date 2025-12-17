Mýty o nemovitostech v Dubaji, kterým Češi stále věří. Co říkají data

Mýtus 1: Dubaj je bublina, která musí brzy prasknout
Představa o „nevyhnutelné bublině“ se v české debatě drží překvapivě vytrvale. Často vychází z paměti na rok 2008, kdy Dubaj skutečně zažila dramatické ochlazení. Jenže dnešní situace je zcela jiná. Současný růst stojí především na demografii a infrastruktuře, ne na krátkodobé spekulaci. Populace města roste každoročně o čtyři až pět procent a podle oficiálního urbanistického plánu má během následujících patnácti let přibýt další jeden a půl až téměř dva miliony obyvatel. Realitní trh tak reaguje na strukturální poptávku, nikoliv na módní vlnu.
Podíváme-li se na transakční data, v roce 2023 Dubaj zaznamenala přes 133 tisíc prodejů. meziročně o téměř 40 procent více. V roce 2024 to podle DLD (Dubai Land Department) bylo znovu rekordních 226 000 realitních transakcí v hodnotě 761 miliard emirátských dirhámů (zhruba čtyři a čtvrt bilionu korun). A první polovina roku 2025 potvrdila nadále rostoucí trend: 125 538 transakcí, meziroční nárůst o 26 %.
Mýtus 2: V Dubaji se staví bez omezení a hrozí přebytek bytů
Stačí krátká návštěva města, aby člověk získal pocit, že výstavba běží bez omezení a že bytů musí zákonitě být víc než dost. Na první pohled to dává smysl, jeřáby tam vidíte na každém kroku. Jenže čísla říkají pravý opak. Ročně se v Dubaji dokončí kolem čtyřiceti až čtyřiceti pěti tisíc nových jednotek, zatímco poptávka se dlouhodobě pohybuje mezi padesáti pěti a šedesáti tisíci. To znamená deficit, nikoliv přebytek. Právě tento dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou a nabídkou je jedním z důvodů, proč ceny od roku 2020 výrazně rostou – u apartmánů zhruba o dvě třetiny a u vil téměř dvojnásobně.
Samozřejmě to neznamená, že je trh bez rizik. Kvalita jednotlivých projektů není jednotná a některé čtvrti rostou rychleji, než by bylo zdravé. Ale dominantní příběh trhu není o přebytku, nýbrž o tom, že výstavba prostě nestíhá dohánět tempo růstu města.
Mýtus 3: Dubaj nemá regulaci a developeři si mohou dělat, co chtějí
Tohle je snad nejvytrvalejší mýtus ze všech, zřejmě proto, že kdysi skutečně platil. Po krizi v roce 2008 ale město zavedlo jedna z nejpřísnějších pravidel pro off-plan výstavbu na světě. Klíčovou roli mají tzv. escrow účty, na kterých jsou peníze kupujících blokovány až do okamžiku, kdy developer doloží postup stavby. Regulační úřad RERA zároveň kontroluje finanční zdraví developerů, průběh projektu, a v krajním případě může zasáhnout přímo do jeho řízení nebo jej převést na jiný subjekt.
Systém byl navržen tak, aby se neopakovaly chyby z minulosti. A i když samozřejmě nebrání všem rizikům – žádná regulace není dokonalá – představa, že dubajský trh je „Divoký západ“, je dnes už spíše nostalgickým odkazem na dobu, která skončila před patnácti lety.
Mýtus 4: Investice v Dubaji je jednoduchá a výnos šest až osm procent je jistota
V českém prostoru se často objevují příběhy o „pasivním příjmu z Dubaje“, který přichází bez práce a pravidelně. Jenže realita je mnohem složitější. Výnosy skutečně mohou být v průměru vyšší než ve střední Evropě, ale nejsou garantované. Záleží na lokalitě, typu projektu, správci nemovitosti i sezonnosti poptávky.
Dubajský trh rozhodně není homogenní. Růst počtu obyvatel, rostoucí objem transakcí či stoupající ceny přitahují nejen seriózní investory, ale i vlnu spekulantů (podle posledních zjištění by to mohlo být až 70 %), kteří se pokoušejí „vydělat rychle“. To znamená, že zatímco v ověřených čtvrtích a u prověřených projektů může investice fungovat, v jiných částech města, zejména tam, kde vzniká velké množství nových „off-plan“ projektů, hrozí vyšší volatilita, riziko převisu nabídky a nejistota při prodeji či pronájmu.
Proto má smysl přistupovat ke koupi s dlouhodobou perspektivou a vybírat ověřené developery, preferovat dokončené projekty nebo projekty s osvědčenou historií, pečlivě volit lokalitu s trvalou poptávkou. A nahlížet na investici jako na aktivum, které nemusí vydělat hned, ale může být výnosné stabilně napříč lety.
Takový realistický a opatrný přístup pomáhá oddělit skutečné investiční příležitosti od momentálních spekulativních vln a minimalizuje riziko, že investor skončí s nemovitostí, kterou bude obtížné zhodnotit nebo prodat.
