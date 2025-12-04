Fio banka spouští novou verzi investiční aplikace Smartbroker

Fio banka nabízí ke stažení zcela novou verzi investiční aplikace Fio Smartbroker. K dispozici je na Google Play i App Store, tedy ve verzi pro operační systémy Android i iOS.
Původní verzi aplikace Smartbroker už Fio banka mnoho let nevylepšovala, slibovala vydání zcela nové verze. Na jejím vývoji usilovně pracujeme a rádi bychom ji spustili nejpozději v příštím roce, odpovídala klientům i webu Peníze.cz nejméně od roku 2020.
Fio banka, průkopník snadného a levného investování i pro drobné klienty, v poslední době nabízela novým zájemcům jen desktopové rozhraní e-Broker. Mobilní aplikaci mohli dál používat jen klienti, kteří si ji stáhli dříve – v oficiálních obchodech už nebyla dostupná. Přímo v hlavní bankovní aplikaci (Smartbanking) si lze koupit jen podílové fondy Fio banky, případně její dluhopisy.
Nová aplikace je rozdělena do pěti sekcí: Nástěnka, Watchlist, Portfolio, Transakce a Účet. Vedle sledování portfolia nebo správy investičních účtů mohou klienti přes aplikaci kupovat a prodávat akcie, dluhopisy, ETF a další cenné papíry na burzách v Česku, Německu a USA. Součástí může být také účet Dlouhodobého investičního produktu (DIP), státem podporovaného produktu pro investování na stáří.
Klienti s investičním účtem si mohou novou aplikaci aktivovat přímo v mobilu, případně v kombinaci s desktopem. Noví zájemci o investování si ho mohou sjednat v bankovní aplikace Fio Smartbanking – pokud ještě nemají běžný účet ve Fio, je potřeba si ho nejdříve založit.
„Aplikaci Smartbroker plánujeme dále rozvíjet i na základě zpětné vazby klientů,“ ujišťuje obchodní ředitel Fio banky Jan Bláha.
Různé možnosti investování přes mobilní aplikaci včetně založení účtu a vyplnění povinného dotazníku v současnosti nabízí desítka tuzemských bank: Air Bank, Creditas, Česká spořitelna, ČSOB, Fio, J&T Banka, Komerční banka, Moneta, Raiffeisenbank a od letošního září také UniCredit Bank. Některé banky v aplikaci nabízejí jen podílové fondy. Přímý nákup akcií, ETF nebo dluhopisů umožňují vedle Fio banky také Patria (ČSOB), Česká spořitelna, Raiffeisenbank, J&T Banka a Air Bank.
