Martin Potůček z Partners: Privátní trhy se otevírají i běžným investorům

Investice na privátních trzích jsou stále více vidět. Vnímáte, že o ně mají zájem i běžní investoři? A stane se z nich standardní součást portfolií, nebo zůstanou spíše doplňkem pro ty zkušenější?
Privátní trhy se dostávají do širšího povědomí hlavně proto, že se o nich začalo víc mluvit. Pořád je ale potřeba je brát jako doplněk, ne jako náhradu všech ostatních investic. Kdo si tvoří dlouhodobé portfolio například na důchod, měl by mít většinu majetku v akciích, přibližně polovinu. Zhruba 30–40 % pak mohou tvořit takzvané alternativní investice a zbytek dluhopisy.
Co si vlastně představit pod pojmem alternativní investice? Jak se liší private markets od běžných akciových fondů?
Za alternativní investicí lze považovat všechno, co se neobchoduje na veřejných trzích, tedy na burze. Patří sem i private equity (PE) nebo venture kapitálové fondy (VC), které jsou v západních zemích hlavními pilíři takzvaných alternativních trhů. Private equity znamená investice do zavedených firem, které nejsou na burze. Fond do takové společnosti obvykle vstupuje jako většinový vlastník, pomůže jí růst, zefektivní její fungování nebo jí pomůže na nové trhy a po několika letech ji prodá se ziskem.
Venture kapitál je jiný. Ten investuje do mladých a rychle rostoucích firem, které mají velký potenciál, ale zatím nejsou ziskové. Investor většinou získá jen menšinový podíl a sází na to, že zakladatel splní své plány a hodnota firmy výrazně vzroste.
Letos jste spustili fondy zaměřené na investice na privátních trzích. Proč jste se pro tento krok rozhodli a co to přináší běžnému investorovi oproti akciovým a dluhopisovým fondům?
Spustili jsme je v létě. Jde o zásadní rozšíření možností pro klienty, kteří chtějí část peněz investovat na delší období s vyšším výnosem. V našem portfoliu by většinu měly tvořit právě tyto uzavřené PE a VC fondy, a to jak české a středoevropské, tak ty z vyspělých trhů západní Evropy a USA. Část prostředků půjde do takzvaných polouzavřených struktur, které umožňují alespoň částečné výstupy. To je v oboru novinka.
Na rozdíl od jiných penzijních fondů v rámci Partners nemícháme všechny třídy aktiv do jednoho celku. Investor si u nás může složit vlastní kombinaci ze tří samostatných fondů – akciového, dluhopisového a alternativního. Díky tomu přesně ví, v čem má své peníze zainvestované.
Můžete vysvětlit, jak jsou vaše nové fondy rozdělené a pro koho jsou určené?
Základ tvoří Alternativní účastnický fond (ALTUF) penzijní společnosti Rentea, který je určený běžným střadatelům v rámci doplňkového penzijního spoření. Většina jeho portfolia míří do PE fondů, menší část do VC. Tyto investice jsou rizikovější, ale mají i vyšší výnosový potenciál. Investujeme formou takzvaného fondu fondů, tedy nepřímo prostřednictvím zkušených správců, nikoli nákupem jednotlivých firem.
Druhou skupinu tvoří dva fondy kvalifikovaných investorů Partners investiční společnosti, kam lze vstoupit s vkladem od jednoho milionu korun. Prvním je fond Partners Alternative Strategies, který byl založen na konci roku 2021 a původně se skládal z konzervativnějších investic zaměřených na zemědělskou půdu (Český fond půdy) či developerské projekty (Accolade). Tyto stabilní investice nyní doplňujeme o private equity a venture fondy, aby se cílový výnos zvýšil na 10–12 % ročně. Momentálně nám například dělá velkou radost venture kapitálový fond Credo Ventures, který umožňuje tomuto fondu po zbytek roku 2025 silný výnos.
Třetí možností jsou takzvané feeder fondy Aspire11, které investují výhradně do aktivit platformy Aspire11 vzniklé ve spolupráci s českým investorem Pavlem Muchou.
Tyto tři cesty umožňují investorům zvolit si úroveň rizika i výši vstupu, od běžného penzijního spoření až po fondy kvalifikovaných investorů.
Podle jakých kritérií vybíráte fondy, které zařazujete do portfolia?
Každý fond pečlivě prověřujeme, a to včetně jeho struktury, týmu, způsobu řízení a transparentnosti. Většina fondů sídlí v zahraničí, proto dbáme na srozumitelnost a splnění všech regulatorních požadavků. Sledujeme výši a strukturu poplatků, zkušenosti manažerů i předchozích generací fondu, řízení rizik i kvalitu reportingu. Dáváme přednost fondům se silnými institucionálními investory, protože to zaručuje vysoký standard správy a kontroly.
Jak mohou investoři využít nový alternativní fond penzijní společnosti Rentea a čím se liší od ostatních? Jaká je jeho investiční strategie?
Alternativní účastnický fond je určený každému, kdo si dlouhodobě spoří na důchod a chce mít část penzijních úspor v dynamičtějších investicích. Lze do něj vstoupit už se stokorunovými částkami, doporučujeme ale pravidelné vyšší vklady.
Investiční strategie je postavená na kombinaci PE a VC fondů z celého světa. Přibližně 30–40 % portfolia tvoří fondy Aspire11, které se zaměřují na růstové a technologické firmy, zbytek připadá na zavedené zahraniční private equity fondy. Tyto investice jsou rozdělené mezi tradiční uzavřené fondy s delším horizontem a takzvané pololikvidní fondy, které umožňují rychlejší zainvestování i částečné výstupy.
Cílem je dosahovat stabilního a dlouhodobého výnosu kolem 10–12 % ročně a zároveň se vyhnout výrazným výkyvům hodnoty v prvních letech.
Zmínil jste nedávno vzniklou investiční platformu Aspire11. Co přináší a jak se do ní mohou investoři zapojit?
Aspire11 je společný projekt investora Pavla Muchy a Partners. Cílem je otevřít českým střadatelům přístup k investicím, které byly dosud vyhrazené jen velkým hráčům.
Zhruba 80 % prostředků směřuje do přímých investic do stabilizovaných růstových firem, které se často připravují na vstup na burzu. Zbylých 20 % míří do světových venture fondů, které se specializují například na technologické nebo AI projekty.
Do Aspire11 nelze vstoupit přímo, nicméně investovat lze třemi způsoby – prostřednictvím alternativního penzijního fondu Rentea (ALTUF), který do Aspire11 směřuje část portfolia, přes fond kvalifikovaných investorů Partners Alternative Strategies nebo přes samostatné feeder fondy Aspire11 určené právě pro tyto investice. Cílem platformy je během několika let spravovat majetek kolem 500 milionů eur.
Pro jaké investory jsou tyto fondy vhodné?
Akciové trhy jsou stále víc koncentrované, růst indexů táhne několik velkých technologických firem. Podíváme-li se na index S&P 500, letos v srpnu tvořilo 10 největších firem 39 % jeho tržní kapitalizace. A zároveň americké trhy tvoří 60–70 % světových indexů. Tomu lze těžko uniknout. Naproti tomu svět private equity nabízí širší diverzifikaci napříč odvětvími i regiony.
Pro české investory jde o způsob, jak se dostat k firmám, které nejsou na burze. Zatímco pražská burza nabízí jen několik společností k obchodování, v rámci penzijního fondu plánujeme investovat například hned do několika významných českých známých a prověřených private equity fondů, které vstupují do českých a středoevropských firem s reálným růstovým potenciálem, a investorům tak otevírají příležitost podílet se na jejich úspěchu.
Private equity bývá navíc méně kolísavá varianta než veřejné akciové trhy, takže se hodí pro investory s delším horizontem, kteří hledají stabilnější výnos a lepší diverzifikaci portfolia.
Kolik peněz už máte ve fondech?
Aktuálně spravujeme v penzijním fondu skoro dvě a půl miliardy korun. Přibližně osm set milionů už je reálně zainvestovaných v jednotlivých fondech a zbytek je alokovaný do nově podepsaných investic, které se budou postupně čerpat. Očekáváme, že do konce roku budou zainvestované necelé dvě miliardy korun.
Můžete uvést konkrétní příklady zajímavých investic, které už jste realizovali?
Je potřeba zdůraznit, že podpis (onboarding) a následné zainvestování private equity fondů, často registrovaných zahraničí, trvá mnohem déle než u veřejně nabízených akciových fondů. Proto čtenář měsíčních zpráv fondu v této chvíli uvidí investice do developerského fondu Merity nebo fondu české skupiny Penta, které bylo možné vypořádat okamžitě a jednorázově. Aktuálně už ale probíhají další investice, například do francouzského koinvestičního fondu BNP Paribas, polského private debt fondu CVI a českých fondů Orbit Capital nebo KAYA 5. V procesu onboardingu je teď osm dalších fondů, z toho pět českých. Jejich jména brzy oznámíme.
Zároveň už proběhly první investice přes platformu Aspire11. Jedná se o opravdu velice atraktivní investice, jejichž jména se investoři dozvědí hned po jejich vypořádání.
Už teď mohu říct, že portfolio alternativního fondu Rentea (ALTUF) bude zajímavým koktejlem skvělých světových fondů, jejichž manažeři opakovaně doručovali kvalitní výsledky. Troufnu si tvrdit, že kromě výnosu přineseme i zajímavé investiční příběhy, které jsou lokálnímu investorovi bližší než pouhé kopírování světových indexů.
Pavel Kohár
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Působil v obchodních a marketingových týmech řady firem napříč různými obory. Aktuálně se ve svých textech nejraději věnuje byznysu, startupům a finančním trhům. Další články autora.
