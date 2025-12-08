Peníze.cz
Důchodová realita: Bez osobní odpovědnosti se neobejdeme

Michal Korejs | 8. 12. 2025
Bez zásadní reformy není český důchodový systém dlouhodobě udržitelný. Pro zachování životní úrovně v postaktivním věku je nezbytná diverzifikace zdrojů a osobní odpovědnost. Jak se připravit na budoucnost v kontextu demografických změn?
Český veřejný důchodový systém je založen na průběžném principu (tzv. PAYG – Pay-As-You-Go). Jednoduše řečeno: pracující generace financuje penze současných seniorů. Tento model byl funkční v době příznivé demografické struktury, kdy na jednoho pracovně neaktivního (včetně dětí) připadalo víc pracujících. 

Dnes je situace jiná. Na jednoho příjemce důchodu připadá 1,7 ekonomicky aktivního člověka a za 25 let to bude jen 1,2. To znamená jediné: méně pracujících bude podporovat více důchodců.

Tvrdá čísla mluví jasně:

  • 2024: 4,9 milionu plátců na 2,9 milionu příjemců důchodů
  • 2050: očekává se 4,2 milionu plátců na 3,4 milionu příjemců důchodů

Pokud by zůstaly parametry systému stejné, znamenalo by to nutnost zvýšit odvody na důchody až o 40 procent na každého pracujícího, případně upravit jiné klíčové parametry – například snížit důchody, zvýšit věk odchodu do penze (tedy prodloužit dobu ekonomické aktivity), upravit systém valorizace nebo snížit míru zásluhovosti. Ta určuje, jak moc se výše důchodu odvíjí od toho, kolik člověk během života odváděl na sociálním pojištění – čím nižší zásluhovost, tím menší rozdíly mezi důchody a více solidarity. 

Pravděpodobně by šlo o kombinaci všech výše vyjmenovaných opatření.

Během dvacetileté kariéry v pojišťovnictví Michal Korejs působil v pojišťovnách Victoria-Volksbanken, ČSOB a Aegon. Od roku 2019 zastává roli ředitele produktového vývoje v NN Životní pojišťovně. Stojí za vývojem nového a z mnoha pohledů průlomového životního pojištění NN Orange. Je propagátorem témat spojených se závažnými životními riziky, jako jsou například invalidita a dlouhodobá péče.

Tato zjednodušená úvaha ukazuje, že bez zásadní reformy a diverzifikace zdrojů není průběžný systém dlouhodobě udržitelný. Je ale nutné zdůraznit, že uvažování za jinak stejných podmínek je pouze teoretické – v praxi je totiž třeba zohlednit další proměnné, jako je růst produktivity práce, migrace, pojistněmatematické faktory či makroekonomické trendy. Svět se zkrátka mění a důchodová politika by měla být flexibilní.

Rozpočtový tlak: Důchody jako největší položka

Sociální transfery (tedy peněžní dávky, které stát poskytuje lidem – například důchody, podpora v nezaměstnanosti, příspěvky na bydlení) tvoří přibližně 41 procent státního rozpočtu, důchody představují zhruba čtyři pětiny této částky. S rostoucím počtem seniorů bude tlak na veřejné finance sílit. Nejde jen o důchody – jak bude tlak narůstat, ohrožena mohou být i další sociální schémata státu.

Jak z toho ven? Vícezdrojové zajištění

Jak se připravit na budoucnost v kontextu demografických změn? Spoléhat na jeden pilíř nestačí. Potřebujeme rovnováhu mezi čtyřmi zdroji:

  • Rodina: Sociální vazby a podpora rodiny představují základní pilíř, který zajišťuje nejen finanční pomoc, ale i péči a sociální kontakt v seniorském věku.
  • Stát: Veřejné zdroje jsou ukotveny v rámci sociálních práv (viz čl. 30 a 31 Listiny základních práv a svobod), ale jejich rozsah a výše pomoci budou záviset na ekonomických možnostech a demografickém vývoji.
  • Soukromá aktiva: Dobrovolné spoření, investice a penzijní produkty (doplňkové penzijní spoření, dlouhodobý investiční produkt, investiční životní pojištění) tvoří podpůrný fondový pilíř. Pro měsíční penzi 10 000 korun bez zohlednění vlivu inflace je třeba naspořit přibližně 1,5 milionu korun pro muže a 1,7 milionu korun pro ženu (ženy žijí v průměru o čtyři roky déle).
  • Pojištění: Pojištění pro případ invalidity, závažné nemoci či dlouhodobé péče je klíčové nejen v produktivním věku, ale i v seniorském období. Slouží zejména jako ochrana proti neočekávaným výpadkům příjmů.

Proč se vyplatí penzijní spoření

  • státní příspěvek až 4080 Kč/rok,
  • příspěvek zaměstnavatele až 50 000 Kč/rok,
  • možnost daňových odpočtů do 24 000 Kč/rok,
  • volba investiční strategie podle vašich potřeb.

Více informací na: nn.cz/penze

Rovnováha pilířů a osobní odpovědnost

Univerzální řešení, které by zajistilo bezproblémové stáří, neexistuje. Je zřejmé, že solidární veřejný systém zůstane i nadále, ale pro udržení životní úrovně v postaktivním věku je nezbytná diverzifikace zdrojů a osobní odpovědnost. A naprosto zásadní je pak rovnováha mezi jednotlivými pilíři – veřejným systémem, rodinou, soukromými aktivy a pojištěním. Ani jeden pilíř totiž nedokáže plně nahradit ostatní.

Partnerem článku je NN životní pojišťovna

Michal Korejs

V diskuzi je celkem 0 komentářů

