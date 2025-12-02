Snadné investice v mobilu nabízí už desítka tuzemských bank

Možnost začít investovat přímo přes mobilní aplikaci, tedy uzavřít investiční smlouvu a vyplnit dotazník, nabízí svým klientům devět tuzemských retailových bank: Air Bank, Creditas, Česká spořitelna, ČSOB, Fio, Komerční banka, Moneta, Raiffeisenbank a od letošního září také UniCredit Bank. Investice si lze snadno sjednat i v aplikaci Revolut.
Ukázal to průzkum, který letos v říjnu a listopadu uskutečnila agentura Market Vision. Ta porovnala retailové banky a pět obchodníků s cennými papíry. Široké možnosti investování nabízí ve své aplikaci také J&T Banka, specializující se právě na investice a obecně na takzvané privátní bankovnictví.
Raiffeisenbank a Banka Creditas neumožňují investovat přímo v hlavní bankovní aplikaci (mobilním bankovnictví), zájemce si musí stáhnout speciální aplikaci banky určenou k investování.
Největší nabídku investičních produktů v mobilní aplikaci mezi retailovými bankami mají Česká spořitelna a Air Bank. Naopak pouze jediný investiční produkt (podílové fondy) v mobilním bankovnictví nabízejí Komerční banka, Moneta Money Bank, UniCredit Bank a ČSOB (pokud nepočítáme možnost přesměrování do Patrie).
Nejkratší investiční dotazník ze sledovaných společností má Revolut – obsahuje pouze šest otázek. Z tradičních bank mají nejméně otázek Česká spořitelna, ČSOB a Air Bank (zhruba deset).
Mezi pěti sledovanými obchodníky s cennými papíry má největší produktovou nabídku v mobilní aplikaci společnost Patria Finance. Nejkratší investiční dotazník mezi pěticí obchodníků má aplikace Trading 212 – obsahuje přibližně deset otázek. Ostatní sledované společnosti mají srovnatelný rozsah investičního dotazníku o 20–25 otázkách.
Zatímco u obchodníků s cennými papíry dochází k nákupu podílového fondu zpravidla ihned, maximálně za několik hodin po zadání pokynu, u bank dochází k realizaci nákupu většinou až za několik dní po zadání pokynu.
Studie zmapovala a porovnala proces sjednání investičního či majetkového účtu včetně vyplnění investičního dotazníku, dále se zaměřila na následný nákup a prodej vybraného podílového fondu. Zkoumala mobilní aplikaci, neřeší internetové bankovnictví (desktopovou verzi).
Přehled produktů v nabídce podle jednotlivých společností:
Air Bank (v mobilní aplikaci My Air):
- Investice do akcií
- Portu investice na míru
- Podílové fondy
- Dluhopisy
- Investice do Air Bank
- Doplňkové penzijní spoření
- Zonky Rentiér
Banka Creditas (přes speciální aplikaci Creditas Invest App)
- Investiční fondy
- Dluhopisy
Česká spořitelna:
- Akcie (služba Investování Plus v aplikaci George)
- Fondy (služba Investování Plus v aplikaci George)
- ETF (služba Investování Plus v aplikaci George)
- Dluhopisy (služba Investování Plus v aplikaci George)
- Prémiové vklady (služba Investování Plus v aplikaci George)
- Certifikáty (služba Investování Plus v aplikaci George)
- Dlouhodobý investiční produkt (v aplikaci George)
- Penzijní spoření (v aplikaci George)
- TraderGO (v aplikaci George)
- Zlaté slitky (v aplikaci George)
ČSOB v mobilní aplikaci ČSOB Smart
- Drobné
- Investice na míru
- Dlouhodobý investiční produkt
- Patria Finance (proklik na web Patria, kde po založení účtu může zájemce investovat do akcií, ETF, dluhopisů a dalších produktů – viz níže v přehledu aplikace Patria)
Fio banka v mobilní aplikaci Fio Smartbanking
Další investiční možnosti (především akcie) jsou ve Fio bance pro nové zájemce dostupné jen přes webové rozhraní e-Broker. Speciální investiční aplikace Smart broker není dostupná, banka už několik let slibuje její modernější verzi.
Komerční banka v mobilní aplikaci KB+
Moneta Money Bank v mobilní aplikaci Smart Banka
- Podílové fondy
- Dlouhodobý investiční produkt
Raiffeisenbank ve speciální aplikaci Raiffeisen investice
- Podílové fondy
- Investiční certifikáty
- ETF
- Akcie
- Dluhopisy
Revolut v mobilní aplikaci Revolut
- FlexiFondy (v EUR, USD, GBP)
- Akcie
- ETF
- Dluhopisy
- Komodity
- CFD
- Kryptoměny
UniCredit Bank v mobilní aplikaci Smart Banking
- Podílové fondy (onemarkets Fund)
Direct Fondee v mobilní aplikaci Fondee
- 7 stanovených ETF investičních portfolií
Patria Finance v mobilní aplikaci Patria Finance
- Akcie
- ETF/ETC
- Investiční certifikáty
- Pákové produkty
- Fondy
- Dluhopisy
- Měnové konverze
Podílové fondy jsou dostupné jen přes webové rozhraní.
Portu v mobilní aplikaci Portu
- 10 ETF investičních portfolií od Portu
Trading 212 v mobilní aplikaci Trading 212
XTB v mobilní aplikaci XTB Online Investing
- Akcie
- ETF
- Forex
- Indexy
- Komodity
- Kryptoměny
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
