Snadné investice v mobilu nabízí už desítka tuzemských bank

Snadné investice v mobilu nabízí už desítka tuzemských bank

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 2. 12. 2025 05:00 aktualizováno 2. 12. 2025 10:00
Snadné investice v mobilu nabízí už desítka tuzemských bank
Ilustrační investor
Zdroj: Shutterstock

Možnost začít investovat přímo přes mobilní aplikaci, tedy uzavřít investiční smlouvu a vyplnit dotazník, nabízí svým klientům devět tuzemských retailových bank: Air Bank, Creditas, Česká spořitelna, ČSOB, Fio, Komerční banka, Moneta, Raiffeisenbank a od letošního září také UniCredit Bank. Investice si lze snadno sjednat i v aplikaci Revolut.

Ukázal to průzkum, který letos v říjnu a listopadu uskutečnila agentura Market Vision. Ta porovnala retailové banky a pět obchodníků s cennými papíry. Široké možnosti investování nabízí ve své aplikaci také J&T Banka, specializující se právě na investice a obecně na takzvané privátní bankovnictví.

Raiffeisenbank a Banka Creditas neumožňují investovat přímo v hlavní bankovní aplikaci (mobilním bankovnictví), zájemce si musí stáhnout speciální aplikaci banky určenou k investování.

Největší nabídku investičních produktů v mobilní aplikaci mezi retailovými bankami mají Česká spořitelna a Air Bank. Naopak pouze jediný investiční produkt (podílové fondy) v mobilním bankovnictví nabízejí Komerční banka, Moneta Money Bank, UniCredit Bank a ČSOB (pokud nepočítáme možnost přesměrování do Patrie).

Nejkratší investiční dotazník ze sledovaných společností má Revolut – obsahuje pouze šest otázek. Z tradičních bank mají nejméně otázek Česká spořitelna, ČSOB a Air Bank (zhruba deset).

Mezi pěti sledovanými obchodníky s cennými papíry má největší produktovou nabídku v mobilní aplikaci společnost Patria Finance. Nejkratší investiční dotazník mezi pěticí obchodníků má aplikace Trading 212 – obsahuje přibližně deset otázek. Ostatní sledované společnosti mají srovnatelný rozsah investičního dotazníku o 20–25 otázkách.

Zatímco u obchodníků s cennými papíry dochází k nákupu podílového fondu zpravidla ihned, maximálně za několik hodin po zadání pokynu, u bank dochází k realizaci nákupu většinou až za několik dní po zadání pokynu.

Studie zmapovala a porovnala proces sjednání investičního či majetkového účtu včetně vyplnění investičního dotazníku, dále se zaměřila na následný nákup a prodej vybraného podílového fondu. Zkoumala mobilní aplikaci, neřeší internetové bankovnictví (desktopovou verzi).

Přehled produktů v nabídce podle jednotlivých společností:


Air Bank (v mobilní aplikaci My Air):

  • Investice do akcií
  • Portu investice na míru
  • Podílové fondy
  • Dluhopisy
  • Investice do Air Bank
  • Doplňkové penzijní spoření
  • Zonky Rentiér

Banka Creditas (přes speciální aplikaci Creditas Invest App)

  • Investiční fondy
  • Dluhopisy

Česká spořitelna:

  • Akcie (služba Investování Plus v aplikaci George)
  • Fondy (služba Investování Plus v aplikaci George)
  • ETF (služba Investování Plus v aplikaci George)
  • Dluhopisy (služba Investování Plus v aplikaci George)
  • Prémiové vklady (služba Investování Plus v aplikaci George)
  • Certifikáty (služba Investování Plus v aplikaci George)
  • Dlouhodobý investiční produkt (v aplikaci George)
  • Penzijní spoření (v aplikaci George)
  • TraderGO (v aplikaci George)
  • Zlaté slitky (v aplikaci George)

ČSOB v mobilní aplikaci ČSOB Smart

  • Drobné
  • Investice na míru
  • Dlouhodobý investiční produkt
  • Patria Finance (proklik na web Patria, kde po založení účtu může zájemce investovat do akcií, ETF, dluhopisů a dalších produktů – viz níže v přehledu aplikace Patria)

Fio banka v mobilní aplikaci Fio Smartbanking

  • Podílové fondy
  • Dluhopisy

Další investiční možnosti (především akcie) jsou ve Fio bance pro nové zájemce dostupné jen přes webové rozhraní e-Broker. Speciální investiční aplikace Smart broker není dostupná, banka už několik let slibuje její modernější verzi.

Komerční banka v mobilní aplikaci KB+

  • Investiční fondy

Moneta Money Bank v mobilní aplikaci Smart Banka

  • Podílové fondy
  • Dlouhodobý investiční produkt

Raiffeisenbank ve speciální aplikaci Raiffeisen investice

  • Podílové fondy
  • Investiční certifikáty
  • ETF
  • Akcie
  • Dluhopisy

Revolut v mobilní aplikaci Revolut

  • FlexiFondy (v EUR, USD, GBP)
  • Akcie
  • ETF
  • Dluhopisy
  • Komodity
  • CFD
  • Kryptoměny

UniCredit Bank v mobilní aplikaci Smart Banking

  • Podílové fondy (onemarkets Fund)

Direct Fondee v mobilní aplikaci Fondee

  • 7 stanovených ETF investičních portfolií

Patria Finance v mobilní aplikaci Patria Finance

  • Akcie
  • ETF/ETC
  • Investiční certifikáty
  • Pákové produkty
  • Fondy
  • Dluhopisy
  • Měnové konverze

Podílové fondy jsou dostupné jen přes webové rozhraní.

Portu v mobilní aplikaci Portu

  • 10 ETF investičních portfolií od Portu

Trading 212 v mobilní aplikaci Trading 212

  • Akcie
  • ETF
  • CFD
  • Kryptoměny

XTB v mobilní aplikaci XTB Online Investing

  • Akcie
  • ETF
  • Forex
  • Indexy
  • Komodity
  • Kryptoměny

