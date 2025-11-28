Zchladí tvrdší hypotéky na investiční byty trh? Tady jsou důvody, proč spíš ne

Plošné úvěrové limity se nemění. Aktivní zůstává pouze LTV, tedy poměr výše úvěru k ceně nemovitosti, na úrovni 80 %. Pro žadatele mladší 36 let platí nadále limit 90 %.
Novinkou je ale doporučení pro investiční nemovitosti. Od dubna 2026 budou platit přísnější podmínky: maximálně 70 % LTV a sedminásobek DTI (poměr dluhu k ročním příjmům).
Proč se centrální banka zaměřuje právě na investiční nemovitosti? Jejich podíl v posledních letech svižně roste a stávají se oblíbeným investičním nástrojem. To dokládá i rozmach nejrůznějších kurzů a školení, jak na nemovitostech rychle zbohatnout – například s bizarními doporučeními, aby si mladí lidé co nejdříve pořídili investiční byt.
Z pohledu ČNB jsou tyto hypotéky obecně rizikovější a v případě cenové korekce mohou poskytovatelům úvěrů způsobit vyšší ztráty. Zároveň je z rozhodnutí bankovní rady zřejmé, že se chtěla vyhnout zavádění plošných limitů. Jednak proto, že zatím nevidí systémové ohrožení finanční stability, jednak kvůli tomu, že mizerná dostupnost vlastnického bydlení je politicky třaskavé téma a ze své pozice nechtěla přilévat olej do ohně.
Nová doporučení ovlivní jen relativně malou část hypotečního trhu. Dle odhadu ČNB půjde o méně než 10 % nových úvěrů, což v praxi znamená zhruba 25 miliard korun za rok (bude záležet na míře odchylky od doporučení). Investiční nemovitost ČNB definuje jako třetí a další nemovitost, případně situaci, kdy se do prokazování příjmů započítává i očekávaný výnos z pronájmu dané nemovitosti.
Preventivní zásah ČNB bude mít spíše omezený dopad a zásadním způsobem tak neovlivní vývoj na hypotečním trhu. Nemalá část silné poptávky po nemovitostech je navíc realizovaná v hotovosti, odhadem zhruba 50 %.
A konečně, realitní boom není pouze příběhem poptávkovým, ale z podstatné části i nabídkovým, respektive nedostatečné výstavby.
I když zohledníme některé rozumné plány nastupující vládní koalice na zrychlení stavebního řízení, jejich dopad pocítí trh nejdříve v horizontu několika let. Proto nyní jen těžko hledáme argumenty, proč by zrychlená dynamika růstu cen nemovitostí měla v dohledné době viditelně zvolnit.
Dominik Rusinko
Hlavní ekonom ČSOB Private Banking. Další články autora.
