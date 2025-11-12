Peníze.cz
>
Investice
>
Gevorkyan: Největší zájem o obranu vidíme v USA, ne v Evropě

Gevorkyan: Největší zájem o obranu vidíme v USA, ne v Evropě

Vendula Pokorná | rubrika: Rozhovor | 12. 11. 2025
Slovenská společnost Gevorkyan nahrazuje nedostatek pracovní síly roboty a část energií si zajišťuje vlastní výrobou. Díky většímu zapojení do obranného průmyslu má nakročeno k výraznému růstu. Zakladatel Artur Gevorkyan ale v podcastu Investičního webu tvrdí, že nebýt komplikované situace v evropském průmyslu, rostla by firma o stovky procent.

Drahé energie nebo nedostatek pracovní síly řeší snad každá výrobní firma. Lépe jsou na tom ale ty, které na nic nečekají. Například společnost Gevorkyan. Zaměstnance nahrazují roboty a digitalizací. „Automatizovat se dá všechno,“ říká Artur Gevorkyan, zakladatel a majoritní vlastník stejnojmenné společnosti. I vysoké ceny energií mají řešení, v Gevorkyanu si ji ve velké míře vyrábějí sami.

Společnost roste meziročně v desítkách procent. Kdyby ale nebylo komplikované situace v evropském průmyslu, kterou způsobují (nejen) výše zmíněné problémy, mohl by být růst mnohem vyšší. „Není to jednoduché. Kdyby byly podmínky příznivější, byla by ta čísla výrazně lepší. Mohlo by jít možná o stovky procent. Máme projekty, od kterých jsme čekali více,“ přibližuje současnou situaci Gevorkyan.

Zdroj: peníze.cz

Prášková metalurgie

Jedná se o technologii výroby kovových součástí z kovového prášku. Umožňuje vyrobit díly s přesně definovanými vlastnostmi, složitými tvary a často i velice vysokou pevností, které by bylo těžké nebo neefektivní dosáhnout klasickým odléváním nebo obráběním.

Výroba základních materiálů

Nedostatek materiálů a kapacit je něco, co se v průmyslu skloňuje od pandemie víceméně neustále. A s nadsázkou lze říci, že kdo na to vyzraje, ten zvítězí.

Stejně jako energii si proto slovenská společnost sama vyrábí i některé základní materiály. A přináší to úspory. „Je to obrovská výhoda, ale v první řadě je to jistota. Fakticky ten materiál nejen vyrábíme, ale i vymýšlíme design,“ vysvětluje Gevorkyan.

Doposud ho nakupovali a všechno bylo na zakázku. Hlavně v obranném průmyslu ale dochází k situacím, kdy je potřeba materiál s konkrétními vlastnostmi, který zatím neexistuje. „Kromě toho, že ho vymyslíme, ho musíme i vyzkoušet. Stojí to sice dost peněz, ale tu režii platíte jenom jednou a ve finále ušetříte,“ dodává Gevorkyan.

Potenciál obrany na řadu let

O Gevorkyanu je v poslední době slyšet hlavně v souvislosti s obranným průmyslem, se zbrojaři ale spolupracuje už dvacet let. „Dlouho to bylo podle katalogů, hlavně pro civilní a sportovní využití. Až teď k tomu fakticky přibyl i obranný průmysl,“ uvádí Artur Gevorkyan. V současné situaci to může znít trochu nelogicky, ale největší zájem je z Ameriky. „Všichni čekají, že to bude Evropa, protože je válka na Ukrajině, ale největší projekty máme v Americe a nejde o armádní, ale civilní zakázky,“ uzavírá Gevorkyan.

Artur Gevorkyan

Artur Gevorkyan
Foto: Investiční web

Zakladatel a předseda představenstva společnosti Gevorkyan. Vojenský letecký inženýr vybudoval z rodinné firmysvětového lídra v oblasti práškové metalurgie. Jeho podnikatelská dráha začala na Ukrajině, kde založil svůj první soukromý výrobní závod. V roce 1996 se přestěhoval na Slovensko a položil základy společnosti, která je jednou z nejvýznamnějších technologických firem v regionu. Jeho vize je založena na inovacích a flexibilitě, což přitahuje nejen mezinárodní investory, ale také pozornost odborníků z celého světa.

Vendula Pokorná

Ve 20 letech se poprvé ocitla v redakci České televize v Ostravě a od té doby se z médií nehnula. Čtyři roky působila v regionálním studiu ČT a v roce 2014 se přesunula do ekonomické redakce na Kavčí hory. Tam se věnovala... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

akcie, Gevorkyan, metalurgie, obranný průmysl, podnikání, průmysl

A tohle už jste četli?

Vsadili jste na střední Evropu? Vedou polské akcie, Moneta či ČEZ

11. 11. 2025 | Martin Mašát

Vsadili jste na střední Evropu? Vedou polské akcie, Moneta či ČEZ

V Americe pořád frčí technologické akcie, ale investoři už začínají přemýšlet, jestli zisky opravdu přijdou. Uzavírky vládních úřadů v USA nutí opatrnější investory kupovat dluhopisy... celý článek

Jak (ne)snadné je dostat peníze z fondů kvalifikovaných investorů

11. 11. 2025 | Silvie Housková

Jak (ne)snadné je dostat peníze z fondů kvalifikovaných investorů

Jak vypadá výstup z fondu kvalifikovaných investorů? Co musíte udělat a na co si dát pozor, abyste o část peněz zbytečně nepřišli? A kdy a jak peníze vybrat, abychom se vyhnuli i zdanění?... celý článek

Banka zvedne úrok na spoření na 7 %. Má to ale háček

10. 11. 2025 | Petr Kučera

Banka zvedne úrok na spoření na 7 %. Má to ale háček

UniCredit Bank nově nabízí úrokovou sazbu na spoření až sedm procent ročně. Podmínkou je založit si produkt nazvaný Duet Plus – kombinaci termínovaného vkladu a investic do podílových... celý článek

Poplatky, které se vyplatí: Jak investiční poradce zvyšuje vaše zisky

8. 11. 2025 | Josef Uchytil | 5 komentářů

Poplatky, které se vyplatí: Jak investiční poradce zvyšuje vaše zisky

Dnes je neuvěřitelně snadné začít investovat. Stačí pár kliknutí v mobilní aplikaci, investovat můžete i stokoruny a s minimálními poplatky. Nabídky na „zero commission“ nebo „nejlevnější... celý článek

Bitcoin pod 100 000 dolarů, index strachu v extrému

8. 11. 2025 | Tomáš Krause

Bitcoin pod 100 000 dolarů, index strachu v extrému

Bitcoin se propadl pod sto tisíc dolarů, v JPMorgan mu ale věří a klidně by ho tipovali za půl roku za rok i na 170 tisíc. Bitcoinem se platí čím dál míň, zato stablecoiny lítají a... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI