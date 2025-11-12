Gevorkyan: Největší zájem o obranu vidíme v USA, ne v Evropě

Drahé energie nebo nedostatek pracovní síly řeší snad každá výrobní firma. Lépe jsou na tom ale ty, které na nic nečekají. Například společnost Gevorkyan. Zaměstnance nahrazují roboty a digitalizací. „Automatizovat se dá všechno,“ říká Artur Gevorkyan, zakladatel a majoritní vlastník stejnojmenné společnosti. I vysoké ceny energií mají řešení, v Gevorkyanu si ji ve velké míře vyrábějí sami.
Společnost roste meziročně v desítkách procent. Kdyby ale nebylo komplikované situace v evropském průmyslu, kterou způsobují (nejen) výše zmíněné problémy, mohl by být růst mnohem vyšší. „Není to jednoduché. Kdyby byly podmínky příznivější, byla by ta čísla výrazně lepší. Mohlo by jít možná o stovky procent. Máme projekty, od kterých jsme čekali více,“ přibližuje současnou situaci Gevorkyan.
Výroba základních materiálů
Nedostatek materiálů a kapacit je něco, co se v průmyslu skloňuje od pandemie víceméně neustále. A s nadsázkou lze říci, že kdo na to vyzraje, ten zvítězí.
Stejně jako energii si proto slovenská společnost sama vyrábí i některé základní materiály. A přináší to úspory. „Je to obrovská výhoda, ale v první řadě je to jistota. Fakticky ten materiál nejen vyrábíme, ale i vymýšlíme design,“ vysvětluje Gevorkyan.
Doposud ho nakupovali a všechno bylo na zakázku. Hlavně v obranném průmyslu ale dochází k situacím, kdy je potřeba materiál s konkrétními vlastnostmi, který zatím neexistuje. „Kromě toho, že ho vymyslíme, ho musíme i vyzkoušet. Stojí to sice dost peněz, ale tu režii platíte jenom jednou a ve finále ušetříte,“ dodává Gevorkyan.
Potenciál obrany na řadu let
O Gevorkyanu je v poslední době slyšet hlavně v souvislosti s obranným průmyslem, se zbrojaři ale spolupracuje už dvacet let. „Dlouho to bylo podle katalogů, hlavně pro civilní a sportovní využití. Až teď k tomu fakticky přibyl i obranný průmysl,“ uvádí Artur Gevorkyan. V současné situaci to může znít trochu nelogicky, ale největší zájem je z Ameriky. „Všichni čekají, že to bude Evropa, protože je válka na Ukrajině, ale největší projekty máme v Americe a nejde o armádní, ale civilní zakázky,“ uzavírá Gevorkyan.
Vendula Pokorná
Ve 20 letech se poprvé ocitla v redakci České televize v Ostravě a od té doby se z médií nehnula. Čtyři roky působila v regionálním studiu ČT a v roce 2014 se přesunula do ekonomické redakce na Kavčí hory. Tam se věnovala... Další články autora.
