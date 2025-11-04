Na český trh přichází nová platforma pro investování Investona. Má být podle jejich zakladatelů jednodušší a srozumitelnější než konkurence. Právě díky těmto parametrům chce k investování přivést statisíce lidí, kteří o něm dosud jen přemýšleli.
Podle průzkumu společnosti Confess pro Investonii je v Česku celkem 3,5 milionu lidí mezi 18-55 lety, kteří mají příjem vyšší než 20 tisíc měsíčně, jsou schopni ušetřit minimálně 500 korun a případně připraveni je použít na investování. Z toho menší polovina už investuje a zbytek se investování nebrání.
„Chceme nabízet jednoduché, lehce pochopitelné, konzervativní produkty, které jsou smysluplné a které Čechům pomohou zajistit se na budoucnost,“ popisuje strategii nové značky Radek Stacha, člen představenstva Czech Asset Investments, s tím, že hlavním cílem je rozinvestovat i lidi mimo české metropole.
Investona, která vznikla transformací společnosti Colosseum, umožňuje lidem investovat do různých nástrojů včetně ETF nebo akcií. Klíčové jsou pro ni ale tři základní investiční programy, které jsou koncipované tak, že člověk, který se v investicích nevyzná, může po vyplnění investičního dotazníku rovnou začít posílat peníze do konzervativního, vyváženého nebo růstového programu.
„Jednoduchost a srozumitelnost, to byla naše mantra jak při tvorbě investičních produktů, tak při návrhu rozhraní aplikace,“ vysvětluje investiční ředitel Investony Patrik Novotý.
Konzervativní program slibuje výnos 5 % a je pro ty, kteří chtějí hlavně ochránit své peníze před inflací. Vyvážený program cílí na výnos 8 % a růstový, v jehož portfoliu jsou třeba i bitcoiny, pak cílí na 10% výnos.
„Strategie programů Investona vychází z osvědčeného přístupu prestižních amerických univerzit Ivy League jako například Harvard, Yale, Princton nebo Grown, které dlouhoodbě úspěšně spravují desítky miliard dolarů. Klíčem je široká diverzifikace, důraz na dlouhodobost, efektivní mix aktiv, který funguje i v krizích a orientace na alternativní investice,“ dodává Novotný.
Kdo bude chtít jít dál, může si do svého portfolia vybrat také z 59 nabízených ETF a více než stovky akcií, včetně možnosti frakčního obchodování a reinvestice dividend. Do všech produktů Investony je možné investovat i v režimu Dlouhodobého investičního produktu (DIP).
Dalším z největších lákadel Investony je, že po investorovi chce pouze jeden poplatek, a to 0,99 % ročně z celkové hodnoty investic. A do všech programů dovoluje investovat už od 100 korun.
Klienti, kteří si ani tak nebudou jistí, jestli a jak investovat, mají možnost zavolat na linku pomoci nebo sjednat si schůzku s poradcem.
Investona je marketingová značka společnosti Czech Asset Investment, která vznikla transformací společnosti Colosseum. Ta v minulosti dostala třímilionovou pokutu od České národní banky za nadměrné obchody s aktivy jejich klientů z roku 2012.
„Když jsme většinový podíl v roce 2019 kupovali od Štěpána Pírka, tak jsme si mysleli, že s ním máme dobrý vztah, ale soustu věcí nám zatajil. O pokutě jsme samozřejmě věděli, ale bylo tam toho více a museli jsme nastavit vše úplně od začátku. Pro nás byla ale důležitá licence, kterou Colosseum už mělo. Kdybychom v roce 2019 teprve zažádali o licenci Českou národní banku, tak by nám trvalo dva nebo tři roky, než by nám ji vůbec udělili,“ doplňuje Stacha.
V současnosti má Investona pod správou 4,2 miliardy korun a do dvou let by chtěla získat dalších 10 miliard..
Silvie Housková
Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem