Město růstu, budoucnosti a investičních šancí. Proč Dubaj tak láká?

Jak dlouho už v Dubaji žijete?
Před třemi lety jsem tu byl jako turista, původně jen na týden. Během dovolené jsem se ale rozhodl se přestěhovat. Do měsíce jsem měl všechno zabaleno a už jsem si stavěl nový životní styl. Viděl jsem, jak mi město může otevřít potenciál mého vlastního růstu. A jsem spokojený. Vracím se pravidelně za rodinou, teď ale také na konferenci Dubai Days, která proběhne 8. a 9. listopadu v Praze a 15. a 16. listopadu v Bratislavě.
Co vás do Dubaje přivedlo?
Byla to trochu náhoda a touha po něčem velkém. Několik let jsem pracoval v realitním byznysu v Německu a měl jsem informace i o Dubaji. Fascinovalo mě, jak rychle roste a stává se globálním investičním centrem. Když jsem do města poprvé přiletěl, necítil jsem se jen jako v jiné turistické destinaci. Měl jsem dojem, že jsem vstoupil do jiného světa: všechno tu bylo větší, odvážnější, rychlejší. Architektura mě ihned zaujala, logicky, je to součást mé profese. Ale to, co mě nejvíc dostalo, bylo nastavení místních – globální myšlení, dlouhodobé plánování a schopnost přemýšlet o souvislostech.
Můžete to rozvést?
Lidé jsou tu jinak nastavení. Převažuje energie a „tah na branku“. Ale ne tak, aby mezi sebou lidé zbytečně soutěžili. Nevyčítají si úspěch, naopak se podporují. Když jsou kolem vás lidé, kteří neustále inovují a stavějí něco do budoucna, sami jste motivováni být lepší. To mě přesvědčilo, abych se sem přestěhoval. Dubaj mě naučila být vizionářem, ale zároveň stát pevně nohama na zemi, každý den vás posouvá někam dál.
A jak se v Dubaji žije?
Při prvním příletu jsem viděl hlavně luxus a rychlost, ale to se brzy začalo měnit. Po několika měsících, kdy jsem ve městě bydlel, jsem objevil jeho lidský rozměr: malinké kavárny, komunitní akce, včetně večerních běhů kolem mariny nebo rodinných pikniků. Ukázalo se, že Dubaj má obrovské srdce. Město se opravdu soustředí na životy svých obyvatel. Je to inkluzivní a přátelská metropole, kde se potkají lidé z celého světa. Srší zajímavým životním stylem. Směs kultury, ambicí a hodnot mě naučila určité pokoře. Dnes už se nedívám na Dubaj jen jako na pracovní příležitost, ale jako na domov.
V rámci své práce pomáháte najít domovy ostatním. Jaký typ lidí Dubaj přitahuje?
Každý investor sem přijíždí z jiné motivace, ale sdílíme společný začátek a to je zvědavost. Chtějí ověřit, jestli je to, co o Dubaji slyší, pravda. Vidí tu daňové výhody, právní jistotu, transparentnost a rychlost, s jakou se město rozvíjí. Často sem přijedou na otočku a během pár dní zjistí, že město má něco, co se těžko popisuje. Jeden můj evropský klient opravdu přišel na prezentaci jen s tím, že se podívá, jak trh funguje. A po týdnu měl vybranou jednotku s výhledem na lagunu. Za mě je ta lákavá část dubajská kombinace energie a jistoty. Lidé nasají atmosféru, ale odjíždějí s už vybraným bytem. Dříve většina zájemců uvažovala čistě investičně, chtěli krátkodobé pronájmy na zisk. Dnes chtějí realitu využít pro sebe. Nebo začínají jako investoři, ale končí jako součást tohoto města.
Jaké otázky vám klienti při seznamování s trhem kladou?
Všichni se nejprve ptají na výnos a daňové prostředí. Známá věc je, že Dubaj je pro investory velmi zajímavá tím, že se tu daně neplatí. Lidé se samozřejmě zajímají také o to, co se v Dubaji a jejím okolí chystá. Přičemž jde o velké projekty, které Dubaj pro investory ještě zatraktivní. Ať už jde o rozvoj rychloželeznice, nový Disneyland, který otevře v nedalekém Abú Dhabí, či první casino na blízkém východě v Rás al-Chajma. Ale i o obrovské investice emirátů do umělé inteligence a udržitelnosti.
Dalšími tématy jsou životní styl, infrastruktura, školky a školy pro rodiny. Investory lákají projekty s konceptem „all-in-one“: bydlení, práce, volnočasové aktivity v dosahu. Dubaj má skutečně propracovaný plán rozvoje, v tomto smyslu je klíčovým dokumentem Dubai Master Plan 2040, který se nezaměřuje jen na nemovitosti, ale na kvalitu života rezidentů. Přestože stavby rostou závratným tempem, poptávka převyšuje nabídku. Loni do města přijelo přes 18 milionů turistů a pobývalo v něm víc než 4 miliony stálých obyvatel. Růst cen a zájem investorů proto stále neklesá.
Koupě bytu je komplexní záležitost. Noví investoři pravděpodobně také narážejí na nějaké výzvy. Na jaké?
Výzvou jsou paradoxně ty obrovské možnosti, které město nabízí. Nabídka je obrovská a tempo výstavby vysoké, takže bez zkušeného partnera se člověk snadno ztratí. Úspěch začíná informací: je třeba znalost trhu, lokality, potenciálu developera i návratnosti investice. Emoce při výběru designu a to, jak na vás zapůsobila reklama, často zvítězí nad strategií. A to je chyba. Jako makléři klientům vysvětlujeme, co turisti nevidí, a pomáháme jim číst mezi řádky – plán infrastruktury, cílovou skupinu, harmonogram výstavby. S klienty se proto snažím sdílet, co běžný turista nevidí. Je to vlastně zrcadlo celé Dubaje: kdo se na ni dívá do hloubky, pochopí, že úspěch tu není náhoda, ale výsledek promyšlených kroků.
Je něco, co vás na tomto trhu překvapuje?
Vzájemný poměr poptávky k nabídce – i přes rozsáhlé stavební projekty poptávka roste rychleji.
Dá se i tak říct, zda je správný čas investovat do nemovitostí v Dubaji?
Rozhodně je. Ceny za metr čtvereční jsou stále přijatelné, v porovnání třeba s Londýnem jsou násobně nižší, srovnatelné s cenami v krajských městech v Česku. A zároveň se očekává další růst. Dubaj neplánuje zpřísnění regulací. Takže vstup do trhu právě teď znamená maximální potenciál výnosu. Lidé kupují v lukrativní lokalitě za velmi přijatelnou cenu. A víme, že za rok ta cena zase povyroste.
Co by si investoři měli u developerských projektů nejvíc hlídat?
Roli hraje design i místo, ale klíčové je jméno a historie developera. Spolehlivý developer dodává projekty včas, v dohodnuté kvalitě a se zárukou. Bez něj investor riskuje zpoždění a nižší návratnost. Zásadní je důvěra k developerovi i k makléři, a proto klademe velký důraz na to, s kým pracujeme a koho ve finále doporučujeme. Máme radost, že můžeme být i zástupci firmy Sobha, jednoho z nejlepších a nejprodávanějších developerů v Dubaji. Je to firma známá těmi nejkvalitnějšími apartmány, projekty zpracovává do každého detailu, od architektury po interiéry. Klienti dostanou přesně to, co je jim slíbeno. To je v realitách to nejcennější. Vím, o čem mluvím, sám v projektu od Sobha bydlím.
Už jste zmiňoval, že Dubaj je – právě i co do volnočasových aktivit – poměrně multikulturní. Funguje ve městě i komunita Čechů nebo Středoevropanů?
Velmi silná a také jsem její součástí. Přes sociální sítě jsou aktivní jak české, tak středoevropské skupiny. V offline světě se pak často setkáváme, ať už v parcích, na byznysových nebo rodinných akcích, a sdílíme informace o školách, zdravotnictví, podnikání či životě v Dubaji. Není to jen o povídání o počasí. Řada lidí, kteří se sem přestěhují, si „přiváží“ i svůj byznys. Měníme si proto v komunitě spoustu nových informací a zážitků a aktivně se podporujeme. Ve finále se takto propojují lidi, kteří hledají zaměstnání nebo pro své děti školy a školky, s těmi, kteří vědí, kam se obrátit. A to všechno je možné i v češtině, takže je začátek pro mnoho lidí daleko jednodušší, než by si mohl bez takové podpory představit.
Iva Brejlová
Píše o technologiích pro odborná i populární média. Věnuje se především skvělým nápadům z Česka, které díky IT usnadňují život. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem