Peníze.cz
>
Investice
>
Poplatky, které se vyplatí: Jak investiční poradce zvyšuje vaše zisky

Poplatky, které se vyplatí: Jak investiční poradce zvyšuje vaše zisky

Josef Uchytil | rubrika: Komentář | 8. 11. 2025
Dnes je neuvěřitelně snadné začít investovat. Stačí pár kliknutí v mobilní aplikaci, investovat můžete i stokoruny a s minimálními poplatky. Nabídky na „zero commission“ nebo „nejlevnější cestu k bohatství“ na nás vyskakují na každém kroku. A tak se nabízí logická otázka: proč mít poradce, když si to přece můžu naklikat sám? V komentáři pro Penize.cz se nad tím zamýšlí ředitel turnovské pobočky Partners banky Josef Uchytil.
Poplatky, které se vyplatí: Jak investiční poradce zvyšuje vaše zisky

Zdroj: Shutterstock

Odpověď je jednoduchá – protože dobrý poradce sice z vašeho výnosu kousek ukousne, ale i tak vám pomůže ve výsledku vydělat víc. Díky disciplíně, správně nastavenému plánu a podpoře ve chvílích, kdy trhy padají, je konečný rozdíl mezi „bez poplatků“ a „s poradcem“ často obrovský (podle studie Vanguard až 3 procenta ročně).

Rozdíl ale není jen v číslech, ale hlavně v tom, že cíle nezůstanou jen na papíře. Skutečně se naplní. Pojďme se ale na přidanou hodnotu poradce podívat podrobněji.

  1. Plán a disciplína

K čemu je typickému „zero commission“ investorovi, že ušetří na poplatcích, když na konci dne zjistí, že měl odkládat více a nemá dost prostředků na své cíle. Mít sny a cíle nestačí, je potřeba si k nim nastavit cestu. Poradce pomůže spočítat, kolik peněz je reálné odkládat, aby se cíl stal skutečností. A co je ještě důležitější – podrží vás, abyste to vydrželi dělat pravidelně. Protože bez disciplíny se i ty nejlepší investice míjejí účinkem.

  1. Kvalitní portfolio

Každý slyšel o akciích, fondech nebo nemovitostech. Ale jak je poskládat dohromady, aby fungovaly právě pro vás? Poradce postaví rozumně rozložené portfolio podle vašeho času a ochoty riskovat. Díky tomu se nespoléháte jen na jednu kartu, ale máte pevnější základ, který vydrží i bouřlivější období.

  1. Podpora v těžkých chvílích

Když trhy rostou, investování je snadné. Ale co když přijde pokles? Tehdy většina lidí znejistí, přestane investovat nebo dokonce vybere peníze a zrealizuje tak ztrátu. Poradce vás v takových chvílích uklidní, připomene plán a často vám ukáže, že právě tehdy je dobrá doba k nákupům ve slevě. 

Pět chyb, které ženy dělají s penězi a jak se jim vyhnoutPět chyb, které ženy dělají s penězi a jak se jim vyhnout
  1. Ochrana před vlastními chybami

Investoři se často nechají zlákat „zaručenými tipy“ nebo módními trendy. Kryptoměny, „výhodné“ dluhopisy, podezřelé projekty… Poradce je ten, kdo vám pomůže se těmto slepým uličkám vyhnout. Někdy vás chrání hlavně před vámi samotnými. Před unáhlenými rozhodnutími a zbytečnými ztrátami.

  1. Bezpečné dojetí do cíle

Když se blíží chvíle, kdy budete chtít peníze využít – ať už na studium dětí, nové bydlení nebo vlastní rentu – je důležité včas začít přesouvat investice do bezpečnějších nástrojů. Poradce hlídá, aby se roky budované úsilí neznehodnotilo jedním nečekaným propadem těsně před cílem.

  1. Kontinuita a jistota

Dobrý poradce není ten, který každý měsíc něco mění, ale ten, který vás drží na správné cestě. I když přijdou turbulence, připomene vám, proč jste začali, a ujistí vás, že strategie je stále správná. Díky tomu se sny a plány nestanou jen přáním, ale skutečností.

Investování je maraton, ne sprint. Samotné produkty si dnes může vybrat každý, ale skutečný rozdíl dělá parťák, který běží vedle vás – hlídá tempo, ukazuje směr a podrží vás, když se vám nechce pokračovat. A právě proto dává smysl mít poradce: ne proto, že byste bez něj nemohli investovat, ale proto, že s ním máte mnohem větší jistotu, že doběhnete až do cíle.

Josef Uchytil

Autor článku Josef Uchytil

Ředitel turnovské pobočky Partners banky. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK. Pracuje a pracoval jako finanční a investiční poradce. Získal prestižní tituly European financial advisor (EFA) a European financial planner... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

finanční poradce, finanční poradenství, investice, poplatky

A tohle už jste četli?

Bitcoin pod 100 000 dolarů, index strachu v extrému

8. 11. 2025 | Tomáš Krause

Bitcoin pod 100 000 dolarů, index strachu v extrému

Bitcoin se propadl pod sto tisíc dolarů, v JPMorgan mu ale věří a klidně by ho tipovali za půl roku za rok i na 170 tisíc. Bitcoinem se platí čím dál míň, zato stablecoiny lítají a... celý článek

Od Madony přes Nevěstku. Aukce láká na Josefa Čapka

7. 11. 2025 | Martin Kodl

Od Madony přes Nevěstku. Aukce láká na Josefa Čapka

„Hitem budou určitě díla Josefa Čapka. Dražit se bude unikátní soubor jeho olejomaleb,“ říká Martin Kodl. Majitel významné aukční galerie v Česku zve na 94. podzimní aukci.

Investujete? Pozor, ať vaši blízcí nepřijdou o peníze z dědictví

7. 11. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Investujete? Pozor, ať vaši blízcí nepřijdou o peníze z dědictví

Najít, s kým a do čeho jste investovali, může být po vaší smrti obtížné, varují notáři, advokáti i investiční společnosti. Mějte někde pohromadě aspoň základní informace, doporučují.... celý článek

Město růstu, budoucnosti a investičních šancí. Proč Dubaj tak láká?

6. 11. 2025 | Iva Brejlová | 1 komentář

Město růstu, budoucnosti a investičních šancí. Proč Dubaj tak láká?

Když Robin Weiermüller hovoří o Dubaji, mluví z vlastní zkušenosti. Do města se totiž přestěhoval. Přitahovalo ho nejen prostředí, ale i možnost osobního rozvoje. A ještě něco – teď... celý článek

Nová platforma míří na Čechy, kteří zatím neinvestují. Začít jde už od stovky

4. 11. 2025 | Silvie Housková | 3 komentáře

Nová platforma míří na Čechy, kteří zatím neinvestují. Začít jde už od stovky

Na český trh přichází nová platforma pro investování Investona. Má být podle jejich zakladatelů jednodušší a srozumitelnější než konkurence. Právě díky těmto parametrům chce k investování... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI