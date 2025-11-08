Poplatky, které se vyplatí: Jak investiční poradce zvyšuje vaše zisky

Odpověď je jednoduchá – protože dobrý poradce sice z vašeho výnosu kousek ukousne, ale i tak vám pomůže ve výsledku vydělat víc. Díky disciplíně, správně nastavenému plánu a podpoře ve chvílích, kdy trhy padají, je konečný rozdíl mezi „bez poplatků“ a „s poradcem“ často obrovský (podle studie Vanguard až 3 procenta ročně).
Rozdíl ale není jen v číslech, ale hlavně v tom, že cíle nezůstanou jen na papíře. Skutečně se naplní. Pojďme se ale na přidanou hodnotu poradce podívat podrobněji.
- Plán a disciplína
K čemu je typickému „zero commission“ investorovi, že ušetří na poplatcích, když na konci dne zjistí, že měl odkládat více a nemá dost prostředků na své cíle. Mít sny a cíle nestačí, je potřeba si k nim nastavit cestu. Poradce pomůže spočítat, kolik peněz je reálné odkládat, aby se cíl stal skutečností. A co je ještě důležitější – podrží vás, abyste to vydrželi dělat pravidelně. Protože bez disciplíny se i ty nejlepší investice míjejí účinkem.
- Kvalitní portfolio
Každý slyšel o akciích, fondech nebo nemovitostech. Ale jak je poskládat dohromady, aby fungovaly právě pro vás? Poradce postaví rozumně rozložené portfolio podle vašeho času a ochoty riskovat. Díky tomu se nespoléháte jen na jednu kartu, ale máte pevnější základ, který vydrží i bouřlivější období.
- Podpora v těžkých chvílích
Když trhy rostou, investování je snadné. Ale co když přijde pokles? Tehdy většina lidí znejistí, přestane investovat nebo dokonce vybere peníze a zrealizuje tak ztrátu. Poradce vás v takových chvílích uklidní, připomene plán a často vám ukáže, že právě tehdy je dobrá doba k nákupům ve slevě.
- Ochrana před vlastními chybami
Investoři se často nechají zlákat „zaručenými tipy“ nebo módními trendy. Kryptoměny, „výhodné“ dluhopisy, podezřelé projekty… Poradce je ten, kdo vám pomůže se těmto slepým uličkám vyhnout. Někdy vás chrání hlavně před vámi samotnými. Před unáhlenými rozhodnutími a zbytečnými ztrátami.
- Bezpečné dojetí do cíle
Když se blíží chvíle, kdy budete chtít peníze využít – ať už na studium dětí, nové bydlení nebo vlastní rentu – je důležité včas začít přesouvat investice do bezpečnějších nástrojů. Poradce hlídá, aby se roky budované úsilí neznehodnotilo jedním nečekaným propadem těsně před cílem.
- Kontinuita a jistota
Dobrý poradce není ten, který každý měsíc něco mění, ale ten, který vás drží na správné cestě. I když přijdou turbulence, připomene vám, proč jste začali, a ujistí vás, že strategie je stále správná. Díky tomu se sny a plány nestanou jen přáním, ale skutečností.
Investování je maraton, ne sprint. Samotné produkty si dnes může vybrat každý, ale skutečný rozdíl dělá parťák, který běží vedle vás – hlídá tempo, ukazuje směr a podrží vás, když se vám nechce pokračovat. A právě proto dává smysl mít poradce: ne proto, že byste bez něj nemohli investovat, ale proto, že s ním máte mnohem větší jistotu, že doběhnete až do cíle.
Josef Uchytil
Ředitel turnovské pobočky Partners banky. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK. Pracuje a pracoval jako finanční a investiční poradce. Získal prestižní tituly European financial advisor (EFA) a European financial planner... Další články autora.
