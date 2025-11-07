Peníze.cz
Investice
Od Madony přes Nevěstku. Aukce láká na Josefa Čapka

Martin Kodl | rubrika: BrandInsight | 7. 11. 2025
„Hitem budou určitě díla Josefa Čapka. Dražit se bude unikátní soubor jeho olejomaleb,“ říká Martin Kodl. Majitel významné aukční galerie v Česku zve na 94. podzimní aukci.
Zdroj: Milan Havel, Galerie KODL

Když jsme letos na jaře z 217 nabízených uměleckých děl vydražili přes 95 procent položek, a vyvolávací částka 124 milionů korun byla tedy navýšena na víc než 222 milionů, říkal jsem si, že jsme dosáhli maxima.

Byla to prostě aukce roku 2025, a to pro celé Česko. Jenže! Tak jak postupují přípravy na naši podzimní dražbu, která se koná 30. listopadu zase na pražském Žofíně, je čím dál jasnější, že se nám opět scházejí nádherná díla. Určitě tedy i v listopadu dojde na řadu autorských rekordů a je pravděpodobné, že se přiblížíme až ke skvělému „skóre“ z jarní aukce.

Proč jsem si tak jistý? Protože vím, jak v poslední době mezi sběrateli silně rezonuje třeba dílo Josefa Čapka, a nám se teď podařilo shromáždit unikátní soubor jeho prací – celkem pět olejomaleb. To je i na naše poměry unikát. Když zdůrazňuji „naše poměry“, chci tím říct, že Čapkovu dílu se v naší galerii věnujeme systematicky a dlouhodobě, ale tak velký konvolut se dosud neobjevil. Začínáme Madonou z let 1913–1918, kterou Čapek zachytil v láskyplném objetí s dítětem, pokračujeme tajemnou Nevěstkou z roku 1917. Kopretiny ve váze jsou z roku 1924 a Děti s drakem reprezentují přelom 20. a 30. let, kdy se Josef Čapek věnoval dětským motivům. Unikátní kolekci uzavírají Dvě ženy na poli z roku 1933, které souvisejí s tématy putování.

Je to úžasný soubor, který nenechá sběratele klidnými, zvláště když ve dvou případech jde o dvojobrazy. A pak se na Žofíně svede ještě určitě bitva také o díla Emila Filly, Václava Špály, Jana Preislera, Antonína Chitussiho… V aukci bude přes 200 výjimečných artefaktů.

Více než 200 artefaktů si lze prohlédnout od 3. do 29. listopadu při předaukční výstavě v prostorách Galerie KODL na Národní třídě v Praze. V pořadí už 94. aukce se koná 30. listopadu 2025 od 12.00 hodin v paláci Žofín.

Díla Josefa Čapka

Martin Kodl

