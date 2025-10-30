Peníze.cz
Finanční nezávislost cítí jen minimum Češek. Investovat se ale stále bojí

Silvie Housková | rubrika: Aktuality | 30. 10. 2025
Cítíte se finančně nezávislí? Při této odpovědi velmi záleží, jakého jste pohlaví. Protože zatímco muži si pod finanční nezávislostí představují, že mají tolik peněz, aby už nemuseli chodit do práce, ženy přemýšlejí jinak.

Finanční nezávislost totiž pro ně znamená nežít od výplaty k výplatě nebo zvládnou nečekané výdaje. A finančně nezávislých se cítí pouze 15 procent žen.

Vyplývá to z průzkumu investiční společnosti Amudi, ve kterém dál ženy (častěji než muži) přiznávají, že o své finanční nezávislosti nikdy nepřemýšlely. Je to pro ně proto vzdálenější téma, a to často až do chvíle, než přijde životní zlom. Třeba rozvod.

S tím také souvisí vztah k penězům. Podle výsledků průzkumu aktivně investuje zhruba 28 procent populace. Mezi muži investuje každý třetí, mezi ženami je to 23 procent.

Stále ale platí, že Češi milují spořicí účty a dokonce spoustu svých peněz nechávají na účtech běžných, kde jejich peníze kvůli inflaci ještě ztrácejí na hodnotě. 

V tomto kontextu pak není překvapivé, že podle dalšího průzkumu Amundi pouze 11 procent Čechů ví, co to znamená ETF. A investuje do nich pouze osm procent dospělé populace – typicky muži, mladší investoři a vysokoškolsky vzdělané domácnosti s vyššími příjmy.

Co je to ETF

ETF je zkratka pro Exchange Traded Fund, česky burzovně obchodovaný fond. Laicky řečeno je to košík cenných papírů (například akcií nebo dluhopisů), který si můžete koupit na burze stejně jednoduše jako jednu akcii.

Jak to funguje? Představte si, že byste chtěli vlastnit kousek každé velké firmy v USA – Apple, Microsoft, Google atd. Normálně byste museli kupovat akcie všech těch firem zvlášť. ETF ale udělá tohle za vás: koupíte jedinou „akcii“ fondu, a tím získáte malý podíl ve všech těchto firmách. ETF mohou mít i specifické zaměření, například na technologické společnosti, obranu, energetiku, dluhopisy a podobně. A díky tomu, že se s nimi váží minimální poplatky bývají odborníky považované za jedny z nejideálnějších nástrojů, jak začít s dlouhodobým investováním.

Ženy ale často do ETF neinvestují, hlavně kvůli neznalosti a nedostatku informací. Na rozdíl od podílových fondů není investování do ETF zatíženo tolika poplatky, takže jeho výnos bývá vyšší.  

Co by ženám podle průzkumu pomohlo, aby investovat začaly? Jednoduchá a srozumitelná vysvětlení finančních témat by uvítala polovina dotázaných. Ženy by také ocenily finančního odborníka, kterému mohou důvěřovat.

Aby se ženy vůbec odhodlaly investovat, potřebují k tomu mít silnou motivaci – a ta se podle průzkumů často liší od té mužské. Ženy se do investování pouštějí hlavně proto, aby zajistily svou rodinu a děti. Kromě snahy ochránit peníze před ztrátou hodnoty nebo si zajistit klidné stáří, totiž hraje u žen velkou roli právě pocit odpovědnosti za blízké.

Silvie Housková

Autor článku Silvie Housková

Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.

