Finanční nezávislost cítí jen minimum Češek. Investovat se ale stále bojí

Cítíte se finančně nezávislí? Při této odpovědi velmi záleží, jakého jste pohlaví. Protože zatímco muži si pod finanční nezávislostí představují, že mají tolik peněz, aby už nemuseli chodit do práce, ženy přemýšlejí jinak.
Finanční nezávislost totiž pro ně znamená nežít od výplaty k výplatě nebo zvládnou nečekané výdaje. A finančně nezávislých se cítí pouze 15 procent žen.
Vyplývá to z průzkumu investiční společnosti Amudi, ve kterém dál ženy (častěji než muži) přiznávají, že o své finanční nezávislosti nikdy nepřemýšlely. Je to pro ně proto vzdálenější téma, a to často až do chvíle, než přijde životní zlom. Třeba rozvod.
S tím také souvisí vztah k penězům. Podle výsledků průzkumu aktivně investuje zhruba 28 procent populace. Mezi muži investuje každý třetí, mezi ženami je to 23 procent.
Stále ale platí, že Češi milují spořicí účty a dokonce spoustu svých peněz nechávají na účtech běžných, kde jejich peníze kvůli inflaci ještě ztrácejí na hodnotě.
V tomto kontextu pak není překvapivé, že podle dalšího průzkumu Amundi pouze 11 procent Čechů ví, co to znamená ETF. A investuje do nich pouze osm procent dospělé populace – typicky muži, mladší investoři a vysokoškolsky vzdělané domácnosti s vyššími příjmy.
Ženy ale často do ETF neinvestují, hlavně kvůli neznalosti a nedostatku informací. Na rozdíl od podílových fondů není investování do ETF zatíženo tolika poplatky, takže jeho výnos bývá vyšší.
Co by ženám podle průzkumu pomohlo, aby investovat začaly? Jednoduchá a srozumitelná vysvětlení finančních témat by uvítala polovina dotázaných. Ženy by také ocenily finančního odborníka, kterému mohou důvěřovat.
Aby se ženy vůbec odhodlaly investovat, potřebují k tomu mít silnou motivaci – a ta se podle průzkumů často liší od té mužské. Ženy se do investování pouštějí hlavně proto, aby zajistily svou rodinu a děti. Kromě snahy ochránit peníze před ztrátou hodnoty nebo si zajistit klidné stáří, totiž hraje u žen velkou roli právě pocit odpovědnosti za blízké.
