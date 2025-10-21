Peníze.cz
Proč ženy potřebují plánovat důchod dříve než muži, aby si udržely životní standard

Lucie Weissová | rubrika: BrandInsight | 21. 10. 2025
Ženy žijí v průměru déle než muži a jejich kariéru často přeruší mateřská či rodičovská dovolená. O to víc by měly myslet na svou finanční budoucnost. „Principy investování jsou pro všechny stejné, ale ženy potřebují plánovat důsledněji,“ říká Lucie Jurníčková, provozní ředitelka penzijní společnosti Rentea ze skupiny Partners.
Zdroj: Ondřej Košík

Kdy by ženy měly začít s finanční přípravou na stáří?

Kdykoliv, ale ideálně co nejdříve. Zpočátku stačí odkládat i menší částky, protože se postupem času nasčítají. A naopak. Čím později se začne, tím víc je nutné šetřit. Důležitá je také pravidelnost. Nastavit si trvalý příkaz na konkrétní částku, „zapomenout“ a nechat ji pracovat.

Jak si portfolio ideálně poskládat?

Při sestavování portfolia je nezbytné zohlednit věk, investiční horizont, vztah k riziku a hlavně diverzifikovat, tedy kombinovat penzijní fondy, akcie, dluhopisy a likvidní rezervu. Nezapomeňte, že musíte také někde bydlet – ideálně ve vlastním, případně počítat s nájmem. Následně si říct, jakou máte představu života v důchodu. Přijde čas, kdy současné příjmy výrazně klesnou, státní důchod na pohodlný život nevystačí a část financí bude potřeba doplnit vlastními úsporami. Jako minimum doporučuji penzijní spoření a k tomu přidat další investice ideálně s dynamickou strategií – možností je velké množství. Pokud se v tom neorientujete, tak si nechte poradit od nezávislého finančního poradce, který pomůže i s následnou aktualizací portfolia.

Lucie Jurníčková

Působila v Allianz pojišťovně a v Allianz penzijní společnosti. V srpnu 2019 nastoupila do finanční skupiny Partners jako projektový manažer na projekt založení penzijní společnosti Rentea. Od roku 2020 je její provozní ředitelkou a členkou představenstva.

Od čeho naopak odrazujete?

Od investování bez rozmyslu. Vybrat si vhodný produkt může být těžké, když zrovna nejste investiční specialista.

Nejsem ale zastánkyně názoru, že musíte šetřit co nejvíc za každou cenu na úkor současného života. Za mě platí pravidlo: žijeme tady a teď a máme být spokojení. Když se budete hnát jen za vidinou „mít se v budoucnu lépe“, nebudete nikdy spokojení. Tím cílem by mělo být, že se chcete mít v důchodu tak dobře, jako se máte dnes.

Liší se nějak příprava na budoucnost žen v porovnání s muži?

Samotné investiční principy platí pro všechny stejně. To, co ženy odlišuje, jsou spíš okolnosti. Například přerušení kariéry z důvodu mateřské a rodičovské znamenají výpadky v příjmech i odvodech na důchod. Ženy také žijí v průměru o několik let déle, takže potřebují pokrýt delší období stáří. Z toho vyplývá, že by měly myslet na budoucnost systematičtěji a začínat s finanční přípravou dříve. Nejde o to mít jiný investiční mix než muži, ale důsledněji plánovat a klást důraz na vlastní finanční nezávislost.

Za základní produkt považujete doplňkové penzijní spoření. Od ledna jsou v penzijních fondech novinkou alternativní účastnické fondy. O co jde?

Alternativní účastnické fondy v rámci penzijního spoření otevřely přístup k nejlepším správcům a investičním příležitostem, které byly dosud dostupné pouze nejbohatším investorům. Mezi ně patří investice do private equity, venture debt, nemovitostí, energetické a dopravní infrastruktury či dalších netradičních aktiv.

Alternativní investice se od tradičních akcií a dluhopisů liší svým chováním na finančních trzích. V portfoliu pomáhají tlumit dopady případných tržních výkyvů a současně nabízí příležitost k vyššímu růstu. V dlouhodobém horizontu mohou některá alternativní aktiva dokonce překonat výkonnost tradičních akcií, což může výrazně přispět k celkovému zhodnocení fondu.

Jak investovat dětem

Speciál Jak investovat dětem

Lucie Weissová

Vystudovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě UK. Na mediálních studiích FSV to dotáhla skoro do finále. Začínala jako copywriter a editor v marketingu, nyní si rozšiřuje obzory ve vydavatelství NextPage Media.... Další články autora.

