Influenceři nabízeli investice, hrozí jim vězení. Na co si dát pozor?

Ve Velké Británii stojí před soudem tři muži ve věku 29, 30 a 36 let. Hrozí jim, že další dva roky života stráví ve vězení. Co provedli?
Na sociálních sítích doporučovali svým „followerům“ investice do cizích měn, respektive spekulace na vývoj kurzů měn. Tento produkt je podle britského finančního regulátora (FCA) krajně rizikový. Až 80 procent klientů na tomto druhu investice prodělá.
Ale jenom kvůli nabízení rizikových investic se k soudu nechodí. Tito tři „finfluenceři“ (influenceři nabízející finanční produkty) je totiž propagovali bez licence, tedy povolení od příslušného úřadu.
Proč je takovéto povolení vyžadováno? Protože investice jsou obecně rizikovým produktem. Špatná rada, nebo dokonce úmyslně zavádějící rada, může běžným spotřebitelům způsobit vážné problémy nebo je i připravit o úspory. Pro nabízení investic proto platí řada pravidel a požadavků včetně toho, aby osoba, která investice propaguje či nabízí, byla dostatečně odborně zdatná, důvěryhodná a měla od úřadů povolení či licence. Platí to ve Velké Británii, v Evropské unii a do jisté míry třeba i v USA.
Jaká je situace u nás? Na co si mají dát pozor čeští spotřebitelé, aby nepřišli o peníze, a influenceři, aby se nedostali do problémů?
Začněme spotřebiteli. V online světě – a nejen tam – se nám „zaručených investic” nabízí hodně. I když vynecháme evidentní podvody spojené se zneužíváním obličejů a jmen známých osobností, zorientovat se v regulérní nabídce nemusí být snadné. Zejména pro toho, kdo mnoho zkušeností s investováním nemá.
Dobrou pomůckou či navigací může být Desatero pro investory od České národní banky. Obsahuje základní kroky a rady pro běžného, ne příliš zkušeného investora – od sestavení základního finančního plánu, přes investování do toho, čemu alespoň trochu rozumí, až po ověření, že ten, kdo mu investice nabízí, má příslušnou licenci. To lze zjistit z veřejně dostupných seznamů na stránkách České národní banky.
A co influenceři? Kde je hranice mezi komentováním a hodnocením různých investičních příležitostí či nástrojů (například akcií, fondů, zlata nebo kryptoměn) a poskytováním investičních služeb, o němž hovoří zákon o podnikání na kapitálovém trhu a které vyžaduje licenci od České národní banky?
Zajímavé jsou hlavně tyto investiční služby podle zákona: investiční poradenství týkající se konkrétních investičních nástrojů a investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji. Pokud jsou tyto rady poskytovány podnikatelsky, to znamená za účelem zisku, a jejich obsahem je konkrétní doporučení, rada nebo návrh na investice do určitého investičního nástroje (akcie, opce, swapy, krypto…), obvykle se už bude jednat o poskytování investičních služeb v režimu zákona. Naproti tomu obecné hodnocení různých nástrojů, analýza, sledování trendů či jiné obecné informování o možnostech investic, do této kategorie služeb nespadají.
Rozdíl je právě v úmyslu toho, kdo o investičním nástroji hovoří nebo píše. Zjednodušeně řešeno: pokud influencer chce pomoci k prodeji konkrétního investičního produktu a mít z toho vlastní zisk, o investiční službu se jedná. Pokud o něm informuje bez toho, aniž by ho chtěl prodávat a mít z toho provizi, v režimu zákona nebude.
Hrozí českým influencerům, kteří na sociálních sítích svým sledujícím „followerům" nabízejí konkrétní investiční nástroje s vidinou provize a zisku, také vězení jako ve Velké Británii? Nehrozí. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu i tak obsahuje dostatečně odrazující sankce. Za poskytování investičních služeb bez povolení ČNB hrozí fyzické osobě pokuta až 150 milionů korun.
K takto drastické pokutě zatím ČNB nesáhla, ale pokut v řádech milionů za neoprávněné poskytování investičních služeb už několik rozdala. A to se už jen málokdy vyplatí…
František Nonnemann
Právník, který se zabývá především pravidly pro ochranu informací, compliance, finanční regulací a řízením rizik. Působil na Úřadu pro ochranu osobních údajů, od roku 2016 pracuje ve finančním sektoru. Další články autora.
