Polsko nabízí investiční příležitosti, Západ stagnuje, Česko jistí, říká Jaroslav Kysela z Investiky

Které trhy považujete v současné době za klíčové a čím vás lákají?
Naším cílovým trhem je střední Evropa, především Česko a Polsko. Polsko dnes tvoří zhruba dvě třetiny portfolia, protože jde o šestou největší ekonomiku Evropské unie a jeho trh nabízí obrovský potenciál.
Vidíme tam nižší ceny komerčních nemovitostí než v Česku, kde je situace složitá kvůli zdlouhavému stavebnímu řízení a nedostatku nových projektů. V Polsku se rychleji staví a nabídka je širší.
Další faktor je válka na Ukrajině, která některé globální fondy odrazuje od investování do země, která má hranici s válčícími stranami. Pro ně je to příliš velké riziko, a raději se soustředí na jiné regiony. To nám otevírá prostor, který bychom rádi využili. Němci nebo Rakušané to vidí jinak než například americké fondy, ale nemají teď tolik kapitálu, aby v Polsku hrály výraznější roli.
Čím to je?
Západoevropské fondy fungovaly v době nulových sazeb, kdy byli investoři spokojeni i s tříprocentním výnosem. Jakmile ale Evropská centrální banka zvýšila sazby na čtyři procenta, přestaly být konkurenceschopné. Investoři začali vybírat peníze, fondy přišly o část likvidity a nemohly nakupovat nové nemovitosti. Trh v Rakousku a Německu se prakticky na rok až dva zastavil.
Výsledkem je, že ceny nemovitostí v západní Evropě klesly, což nám otevírá nové příležitosti – český fond, který cílí na výnos kolem čtyř až šesti procent, si dnes může dovolit kupovat i v Německu nebo Rakousku a pořád to ekonomicky vychází. V době před růstem sazeb by to bylo nemyslitelné.
Česká ekonomika je navíc v jiné fázi cyklu než západní Evropa. U nás je kapitál dostupný a tuzemští investoři jsou ochotni ho vkládat do realitních fondů, což nám dává silnou pozici k využití současné situace.
Odkud se vlastně bere hodnota realitního fondu?
Častý omyl je myslet si, že hlavním zdrojem hodnoty je růst cen nemovitostí. Klíčová je aktivní správa portfolia a stabilní tok nájemného. Každá budova musí být co nejvíc obsazená, ideálně téměř stoprocentně, protože jen tehdy je fond maximálně efektivní.
Proto máme dedikované asset management týmy v Česku i Polsku a o nemovitosti se staráme sami. Nedelegujeme klíčová rozhodnutí na třetí strany, ale aktivně řešíme nájemní smlouvy, rekonstrukce nebo spolupráci s architekty. Na rozdíl od některých západních fondů, které budovu koupí a správu předají jiné společnosti, my jsme neustále v terénu a v kontaktu s nájemci.
Výsledkem je, že naše portfolio je dnes obsazeno zhruba z 98 procent. To je pro investora zásadní jistota, že nemovitosti vydělávají, tak jak mají, a že jsou dobře spravované. Aktivní asset management je pro nás základní princip, který zajišťuje stabilní výnos.
Můžete popsat svou dlouhodobou investiční strategii?
Jsme otevřený podílový realitní fond určený pro drobné investory. Dnes máme přes 105 tisíc klientů a řada z nich s námi spoří i na penzi. V rámci českých fondů patří Investika k těm konzervativnějším. Naším cílem je dlouhodobý výnos mezi čtyřmi a šesti procenty ročně, což se nám zatím daří plnit. Od založení fondu jsme dosáhli celkového zhodnocení nad 66 procent, takže je vidět, že se snažíme držet to, co investorům slibujeme.
Pro nás je klíčové, aby byl fond stabilní a výsledky udržitelné, protože lidé nemají rádi velké výkyvy. Proto je strategie postavená na diverzifikaci. Fond nesází jen na jeden typ nemovitostí, ale kombinuje různé segmenty. Největší podíl dnes tvoří kancelářské budovy, průmyslové haly a logistika, ale vlastníme také obchodní centrum Galerie Butovice a v menší míře i rezidenční projekty.
Jakou váhu v portfoliu mají jednotlivé typy nemovitostí?
Historicky jsme byli hodně převážení v kancelářských budovách. Pokud jsou na dobré adrese, pořád představují velmi solidní investici. Trend home office je na ústupu a u kanceláří je klíčová jejich fundamentální hodnota čili samotná „cihla“ a hlavně lokalita.
Do loňského roku tedy kanceláře převažovaly. Pak jsme se ale rozhodli jít podobnou cestou, jakou sledují západní fondy, a zároveň reagovat na to, co chce trh. Na konci roku jsme proto koupili velké logistické portfolio v Polsku od společnosti 7R. Šlo o sedm hal na pěti lokalitách, mimo jiné u letiště v Krakově nebo v Gdaňsku. Touto transakcí jsme významně posílili zastoupení průmyslových nemovitostí.
Dnes tvoří kanceláře přibližně 55 procent portfolia, logistika zhruba 25 procent, retail 10 procent – tam je klíčovým aktivem obchodní centrum Galerie Butovice – a zbytek připadá na ostatní nemovitosti a projekty, jako například výstavbu rezidenčního komplexu Palác Anglické nábřeží v historickém centru Plzně.
Jakou roli hraje rozložení portfolia mezi jednotlivé země?
Riziko řídíme nejen tím, že investujeme do různých sektorů nemovitostí, ale i tím, že portfolio rozkládáme mezi různé státy. Dominantně jsme dnes ve zmíněném Česku a v Polsku, ale máme investice i ve Španělsku, Chorvatsku nebo Rakousku a díváme se na Německo. Chceme být vnímáni jako středoevropský fond se širokým záběrem a banky nás už tak i hodnotí. Pomohlo k tomu i to, že jsme nedávno navýšili hodnotu majetku ve fondu (NAV) na úroveň 25 miliard korun, tedy jedné miliardy eur.
S tím ale přichází i větší odpovědnost a nutnost přemýšlet, kde chceme dál působit. Nejvíce věříme střední Evropě, protože má podle našeho názoru dobré fundamenty. Západní Evropa se pořád hledá, není jasné, jestli je nebo není v recesi, problémy jsou dobře vidět například v automobilovém průmyslu. Věříme, že se tamní trhy časem zvednou, ale bude to chvíli trvat. Pro nás je proto dnes klíčové Polsko, které považujeme za velmi perspektivní.
Které skupiny investorů do fondu vstupují a co od něj očekávají?
Máme o něco mladší investory, než jsme původně čekali – často lidi kolem čtyřicítky. Část z nich začíná u fondů peněžního trhu (Monetika a Euromonetika), které fungují jako alternativa ke spořicím účtům. Ty umožňují mít peníze rychle k dispozici, ale zároveň vynášejí víc než běžný účet v bance.
Pro dlouhodobější investice pak lidé volí realitní fond, který slouží i jako ochrana proti inflaci. A kdo chce jít s výnosem výš, musí přijmout větší riziko a investovat do akcií. Na to máme jednoduchý fond Efektika, jehož cílem je kopírovat index S&P 500. Je to čistý a srozumitelný produkt pro ty, kdo chtějí participovat na růstu akciových trhů.
Jaké je hlavní poselství, které chcete předat lidem?
Investika je dlouhodobý investor. Nejde nám o krátkodobé rekordy, ale o stabilní růst a ochranu hodnoty majetku. Chceme být bezpečným přístavem pro lidi, kteří s námi spoří dlouhodobě, třeba na penzi. Výnos čtyři až šest procent ročně je realistický cíl, a pokud dokážeme opakovaně porazit inflaci, bereme to jako velký úspěch.
Důležité je i to, do jakých nemovitostí investujeme. Kupujeme kvalitní budovy na dobrých adresách a sledujeme, aby splňovaly moderní ESG standardy. Díky tomu získáváme kvalitní nájemce, kteří se na tyto parametry dnes dívají v první řadě.
Pavel Kohár
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Působil v obchodních a marketingových týmech řady firem napříč různými obory. Aktuálně se ve svých textech nejraději věnuje byznysu, startupům a finančním trhům. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem