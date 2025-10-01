Peníze.cz
Příležitosti i limity investic. Boom umělé inteligence a kdo budou šampioni příštích let

Andrej Rády | rubrika: Co se děje | 1. 10. 2025
Umělá inteligence, nové technologie a turbulentní geopolitický vývoj přetvářejí svět investic. Jaké příležitosti a výzvy přinášejí tyto inovace pro investory? Přijďte na konferenci Market Mood a získejte pohledy odborníků na to, jak na této revoluci vydělat a jak se vyvarovat potenciálních pastí.
Zdroj: Canva

Od roku 2022 se v Americe našlo hned několik společností, jejichž akcie zpevnily o více než 1000 %. Podle indexu velkých firem Russell 1000 jich bylo přesně deset.

Najdeme mezi nimi leccos, od vítězů v oblasti AI infrastruktury (NVIDIA, Vertiv) přes spekulativní příběhy zahrnující velké obraty trendu (Carvana, Rocket Lab) až po velká témata jako kryptoměny nebo přístup na trhy pro drobné investory (Strategy, Robinhood). 

Společným jmenovatelem jsou inovace. Je přitom potřeba nezapomínat na rizika – takhle extrémní růsty často nejsou dlouhodobě udržitelné, protože vysoká očekávání vyžadují i fundamentální potvrzení, které zkrátka ne vždy přijde. 

Boom na trhu, spojovaný nejčastěji s nástupem umělé inteligence, ale například i jinými novými technologiemi, či zbrojením tak ukazuje nejenom příležitosti, ale i limity každé takové spekulativní horečky. Jak se v tom vyznat? Kdo jsou šampioni příštích tří, pěti, či deseti let? 

Odpovědi na tyto a další investiční otázky najdete na konferenci Market Mood. Trhy totiž nejsou jen grafy a tabulky, ale příběhy, nálady a rozhodnutí lidí, kteří určují jejich tempo. Na eventu se setkáte s lidmi, kteří právě tyto příběhy a souvislosti každodenně analyzují a vědí, lidově řečeno, kudy běží zajíc. 

Konference nabídne pohledy odborníků, diskuse portfoliomanažerů i zkušenosti profesionálů z oboru. A ptát se a diskutovat mohou samozřejmě i hosté. 20. října od 13 hodin na Občanské plovárně v Praze

Hlavní témata konference:

  • Jak se mění svět - nové pořádky jako výzva pro investory
  • Umělá inteligence – technologie, která mění hru a vytváří nové tržní lídry
  • Obranný průmysl – rostoucí význam bezpečnosti a nových technologií 
  • Přesun kapitálu z USA do Evropy – investoři hledají diverzifikaci, stabilitu a nové příležitosti
 
 

Zajímají vás aktuální nálada na trzích?

Chtěli byste vědět víc? Přijďte na event Investičního webu Market Mood, který je zaměřený na nejnovější trendy a příležitosti v investování.

Nahoru, nebo dolů #28: Ukrytí před burzou a varování jménem Lehman Brothers

Andrej Rády

 Další články autora.

