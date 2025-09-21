Evropská obrana a zbrojní průmysl se dočkaly renesance. Po letech, kdy byl sektor na okraji zájmu a často až na blacklistu, si v turbulentní době politici opět vzpomněli, že je potřeba mít svou obranu pod kontrolou. A to i kdyby jen držením odstrašujícího počtu zbraní, podobně jako v době studené války.
A zatímco mnoho lidí má z roztočení dalšího kola zbrojení vrásky, jiní v něm hledají investiční příležitost. V Česku se „zbrojařské obrození“ dokonce postaralo o výměnu v čele žebříčku nejbohatších lidí, když první místo patří nově Michalu Strnadovi z Czechoslovak Group. Zároveň je Česko se svým těžkým průmyslem podle některých analytiků ideální pro rychlé přeorientování výroby.
Kdo analyzoval situaci včas, už tu nejjednodušší cestu zvolil a akcie evropských obranných firem nakoupil. Pocítil to i český Colt CZ, obchodovatelný na pražské burze, který si připsal za posledních 12 měsíců celkem 13 %, za posledních pět let pak slušných 107 %.
V tuto dobu už jsou tedy ceny dost vysoko a lidé, kteří se v sektoru nevyznají, nakupují často příliš pozdě. Najít nové společnosti, které budou těžit z obranného boomu, je poměrně obtížné.
„Pro většinu lidí, pokud chtějí do obranného průmyslu investovat, je nejlepší vybrat kvalitní ETF, které zahrnuje několik společností z různých zemí. Tím si zajistí lepší diverzifikaci, než kdyby investoval jen do jedné nebo hrstky společností,“ uvedl analytik Portu Marek Pokorný v anketě webu Peníze.cz.
Pro ty, kteří nechtějí hledat jehly v kupce sena, ale rádi by do trendu zbrojení naskočili, vytvořila před týdnem J&T Investiční společnost se skupinou Wood & Company nový fond J&T Wood Defense OPF. Portfolio fondu bude diverzifikované mezi vojenskou techniku, sektor kybernetické bezpečnosti a senzorických komponentů, letectví a strategické materiály.
„Sázíme na zavedené a perspektivní společnosti jako Rheinmetall či Leonardo, ale část portfolia chceme alokovat i do menších společností s užší specializací, jako jsou Theon, Renk či AeroVironment,“ řekl Štěpán Hájek, portfoliomanažer J&T Investiční společnosti.
Pro konzervativnější investory pak podle Tomáše Cverna z XTB existují také další zajímavé alternativy. Jednou z nich je investice do dluhopisů zbrojařských firem. Například emise zajištěných dluhopisů CSG v objemu 10 miliard korun v červnu doslova zmizela zprostředkovatelům pod rukama.
Právě české zbrojovky těží z renezance obranného průmyslu logicky nejvíce. Holding Colt CZ Group (Colt CZ) vykázal za první letošní pololetí výnosy 11,015 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 13,7 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za prvních šest měsíců roku 919,3 milionu korun, což je o 50,8 procenta více než ve stejném obdobím loni.
A tržby zbrojařské skupiny CSG miliardáře Michala Strnada v letošním prvním pololetí stoupl v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 78 procent a dosáhl výše 2,813 miliardy eur, tedy 68,9 miliardy korun. Hrubý provozní zisk skupiny dosáhl hodnoty 777 milionů eur (přes 19 miliard korun), což je o 82 procent víc než loni.
Právě CSG patří v současnosti k nejrychleji rostoucím firmám v Evropě a v pololetní prezentaci pro investory poprvé potvrdila, že uvažuje u vstupu na burzu.
CSG za poslední půlrok dokončila nákup německého závodu na výrobu nitrocelulózy Walsroder a průmyslového areálu Walsrode v německém Bomlitzu, stala se stoprocentním vlastníkem skupiny Fiocchi a americké skupiny Kinetic Group, která se soustředí na výrobu malorážové munice. Naposledy v červenci koupila většinový podíl ve zbrojovce ZVI Vsetín, výrobci středorážové munice. Rozšiřuje tak své portfolio o středorážovou munici, kterou může nabídnout české armádě i letectvu a také ji plánuje exportovat do zahraničí.
V závěru týdne pak společnost Excalibur Army ze skupiny CSG otevřela novou výrobní halu ve Štenberku u Olomouce. Je určená pro montáž veškeré techniky z portfolia šternberské firmy, je tedy uzpůsobena jak pro pásovou, tak i kolovou techniku včetně houfnic, raketometů, tanků a bojových vozidel nebo například mostních automobilů, vyprošťovacích či speciálních vozidel.
V nové hale s plochou 6600 m2 bude Excalibur Army provádět také údržbu a opravu tanků Leopard 2.
