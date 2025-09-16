Peníze.cz
Borkovec a Mucha spojili síly. Investiční platforma rozhýbe miliardy na penze mimo burzu

Silvie Housková | rubrika: Co se děje | 16. 9. 2025
Nová investiční platforma Aspire11 chce rozhýbat miliardy v českých penzijních spořeních investicemi do firem, které nejsou obchodované na burze. Peníze na to dostane mimo jiné z alternativního penzijního fondu, díky kterému si na vyšší výnosy z takzvaných private markets mohou sáhnout i menší investoři.

Investice do firem, které nejsou obchodované na burze, budou v Česku přístupnější i pro drobné investory. Finanční skupina Partners v čele s Petrem Borkovcem se spojuje s investorem Pavlem Muchou a společně zakládají investiční platformu Aspire11.

Ta má za cíl vybírat z takzvaných private markets, tedy neveřejných trhů, ty nejlepší firmy ve všech růstových fázích a přinášet vyšší zhodnocení pro lidi, kteří si odkládají na stáří v penzijním spoření nebo prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů.

Slovníček pojmů

Private Equity – podíly ve stabilních firmách, které nejsou obchodované na burze

Venture Capital – podíly ve start-upech s vysokým potenciálem výnosu

Private Debt – půjčky firmám, které nechtějí nebo nemohou využít půjčky od bank

 

Od loňského roku totiž mohou penzijní společnosti nabízet alternativní fond, který nemusí investovat pouze do dluhopisů a akcií. Tyto fondy mohou vydělávat například na kryptoměnách, nemovitostech, komoditách, investovat do private ekvity, do veřejné infrastruktury, práv duševního vlastnictví a podobně.

Právě takový alternativní účastnický fond v červnu založila penzijní společnost Rentea a společně s investiční společností Partners Invest hodlá během příštích pěti let investovat do platformy Aspire11 500 milionů eur (přibližně 12,5 miliardy korun).

Tyto peníze Aspire11, v čele se zkušeným zakladatelem Pavlem Muchou, plánuje postupně investovat do růstových generačních firem a venture kapitálových fondů ve světě i Česku.

„Privátní trhy umějí přinést dlouhodobě vyšší výnos, než je průměrný výnos dosažitelný na akciových trzích. Proto jsou nejlepším investičním nástrojem především pro dlouhodobé penzijní peníze,“ vysvětluje Borkovec, spoluzakladatel skupiny Partners.

„Vznik alternativních účastnických fondů v penzijním spoření otevřelo cestu k nejlepším správcům a top investičním příležitostem v private equity, venture debt, venture capital, nemovitostech, komoditách, energetické i dopravní infrastruktuře a dalších netradičních zdrojích určených dosud jen pro nejbohatší investory,“ dodává Borkovec s tím, že aktuálně skupina Partners svým klientům spravuje 150 miliard korun.

Drobní investoři, kteří by se chtěli do Aspire11 zapojit, tak mohou učinit sjednáním doplňkového penzijního spoření od společnosti Rentea a investovat prostřednictvím jejího alternativního účastnického fondu. Ten v tuto chvíli slibuje výnos kolem 12 procent ročně.

Nový penzijní fond míří na výnos 12 % ročně. Pro ty, kdo mají dost časuNový penzijní fond míří na výnos 12 % ročně. Pro ty, kdo mají dost času

V budoucnu bude možné investovat také prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů pod hlavičkou investiční společnosti Partners Invest. Minimální výše investice bude jeden milion korun s očekávaným dlouhodobým zhodnocením mezi 12 a 14 % ročně.

O výběr společností, do kterých bude Aspire11 investovat se postará zkušený investor Pavel Mucha a jeho tým. Mucha je zakladatel venture kapitálové firmy KAYA VC a spoluzakladatel Orbit Capital. Během své investiční dráhy investoval do rozvoje firem Slevomat, Rohlik Group, Mews, Booksy či DocPlanner a vybudoval si blízké vztahy s řadou významných evropských i globálních VC a private equity fondů.

„Neveřejné trhy (private markets) jsou rizikovější a méně likvidní než tradiční veřejné trhy, ale právě proto dokážou v dlouhém horizontu přinášet nejen vyšší výnosy, ale také pohánět ekonomiky a prosperitu společnosti,“ vysvětluje Mucha: „V Kanadě nebo USA díky nim penzijní fondy rostou a zlepšují lidem aktivní život v důchodu.“

Český penzijní kapitál podle analytiků Aspire11 představuje přibližně jen 8 % HDP, zatímco v zemích se silně rozvinutými penzijními systémy, jako je Dánsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Kanada nebo Spojené státy, jde o 140 až 200 % HDP. 

Poznámka: Součástí skupiny Partners je také vydavatelství NextPage Media, které mimo jiné provozuje web Peníze.cz.

Silvie Housková

Autor článku Silvie Housková

Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

