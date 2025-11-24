Spořitelna zlevní nákup akcií a ETF pro drobné investory

Česká spořitelna výrazně sníží poplatky za nákup a prodej akcií, burzovně obchodovaných fondů (ETF) a podobných investičních produktů – například ETC a certifikátů. Vyplývá to z nového ceníku, který začne platit od 1. února 2026.
Poplatek za obstarání nákupu či prodeje v USA sice zůstane 0,35 % z objemu transakce, jeho minimální výše však klesne na čtyři dolary ze současných dvanácti. Podobně zlevní také nákupy přes německý systém Xetra: nově na 0,35 % (dosud 0,4 %), minimum bude čtyři eura místo dvanácti.
Obchody na mnoha dalších burzách v eurozóně (včetně italské, pařížské, madridské, vídeňské nebo frankfurtské – mimo Xetra) od února zlevní na 0,35 %, minimálně osm eur. Dosud byl poplatek 0,4 % nebo 0,5 %, minimálně dvanáct eur.
Nákup a prodej na londýnské burze přijde přes spořitelnu nově na 0,35 %, minimálně 10 liber. V současnosti je to 0,4 %, minimálně 12 liber. Zlevní i transakce na polské burze: na 0,35 % (dosud 0,5 %), minimálně 40 zlotých (dosud 75 zlotých).
Poplatek za obstarání obchodu na pražské burze se nemění: při objemu do půl milionu korun je 0,35 %, minimálně 90 korun. Při objemu od půl milionu do milionu zůstává poplatek 1750 Kč + 0,22 % z částky nad půl milionu. Při objemu nad milion zůstává poplatek 2850 Kč + 0,09 % z částky nad milion.
Současné a budoucí ceny v České spořitelně
|trh
|dosavadní cena
|cena od února 2026
|Česko
|0,35 %, min. 90 Kč (do objemu půl milionu)
|USA
|0,35 %, min. 12 USD
|0,35 %, min. 4 USD
|Xetra (Německo)
|0,4 %, min. 12 EUR
|0,35 %, minimálně 4 EUR
|Některé další burzy v eurozóně
|0,4 až 0,5 %, min. 12 EUR
|0,35 %, minimálně 8 EUR
|Velká Británie
|0,4 %, min. 12 GBP
|0,35 %, minimálně 10 GBP
|Polsko
|0,5 %, min. 75 PLN
|0,35 %, minimálně 40 PLN
|Poplatek za Investování Plus
|0,49 % (dočasně zdarma), v ceně je 10 pokynů měsíčně zdarma
|bez poplatku
|Zdroj: ceník ČS, Peníze.cz
Zatímco dosavadní ceník počítal s vyšším poplatkem při zadání pokynu jinak než přes elektronické bankovnictví (tedy na pobočce nebo telefonicky mimo službu Investiční makléř), od února se poplatek sjednotí na nižší úrovni.
Vyšší než dosud bude jen minimální poplatek pro zájemce o obchody na finské burze: od února 22 eur místo současných 12 eur, procentní výše poplatku však klesne na 0,35 % ze současných 0,5 %.
Levnější budou také nákupy takzvaných podílů – frakcí (zlomků) akcií nebo jiných investičních nástrojů. Dosud má spořitelna poplatek 0,4 %, minimálně 12 eur. Od února to bude 0,35 %, přičemž při zadání pravidelného pokynu přes elektronické bankovnictví se nebude uplatňovat minimální poplatek, při jednorázovém online pokynu bude minimální poplatek čtyři eura.
Nový ceník České spořitelny už nepočítá s „jednotnou cenou služby Investování Plus“ – tedy s průběžným poplatkem za vedení evidence a správu investičních nástrojů na majetkovém účtu.
Tento roční poplatek „za správu“ před rokem startoval na 0,99 %, minimální výše byla 29 Kč měsíčně. Od letošního května ho spořitelna snížila na 0,49 % a zrušila minimální výši poplatku. V praxi ho přestala účtovat úplně díky akci, která od letošního května do konce ledna 2026 dočasně snížila poplatek na nulu. V novém ceníku od února už ho vůbec nezmiňuje.
Na druhou stranu: Dosud má klient v rámci tohoto poplatku (i když mu ho banka neúčtuje) zdarma prvních deset investičních pokynů každý měsíc. Od února se tedy zřejmě bude platit standardní cena za všechny nákupy a prodeje.
Už od letošního dubna výrazně snížila poplatky pro drobné investory společnost Patria Finance ze skupiny ČSOB. Obchody na pražské burze (do 99 999 Kč) přijdou na 0,45 %, minimálně 80 Kč. Za obchody v USA je poplatek 2,90 dolaru + 0,3 %, za burzy v eurozóně a Velké Británii 4,90 eur + 0,3 % (vše do objemu 49 999 Kč). Poplatek za polskou burzu je 0,9 %, minimálně 60 zlotých (do 99 999 Kč)
Při pravidelné investici Patria účtuje za pokyn 0,8 % bez minimálního poplatku, v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP) jen polovinu. Od září mohou v Patrii klienti ve věku od 18 do 30 let s běžným účtem v ČSOB pravidelně investovat do ETF bez poplatku za nákup. „Uvažujeme nad brzkým rozšířením tohoto zvýhodnění na všechny věkové kategorie,“ řekl v říjnu webu Peníze.cz Libor Svoboda, šéf online prodeje.
Fio banka má u pražské burzy poplatek 0,35 %, minimálně 40 Kč a maximálně 1190 Kč. Za obchody na americké burze si účtuje 7,95 dolarů při transakci do sto kusů včetně, případně 9,95 dolarů nad sto kusů. Poplatek za německou burzu Xetra je 0,15 %, minimálně 9,95 eur.
Raiffeisenbank ve své aplikaci pro drobné investory nabízí nákup a prodej cenných papírů na pražské burze za 0,11 %, minimálně 100 Kč. Na americké burze je to 0,2 %, minimálně pět dolarů. Na německé a rakouské burze je poplatek 0,2 %, minimálně pět eur. Kromě toho má Raiffeisenbank průběžný poplatek za správu investičních nástrojů: 0,3 % z objemu portfolia do deseti milionů korun.
Snadné investování do amerických akcií a několika ETF nabízí v bankovní aplikaci také Air Bank. Za nákup i prodej si účtuje 0,2 % z investované částky, nejméně dva dolary u akcií a pět eur u ETF. Od října odpouští poplatek za první nákup v každém měsíci – podmínkou je, že klient s běžným účtem alespoň pětkrát za měsíc použil platební kartu a současně mu přišlo v součtu nejméně 25 tisíc korun (u klientů do 26 let stačí jen platby kartou).
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
