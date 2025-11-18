Všechny FKI nejsou stejné. Jak poznat slušný fond od průšvihu a nenaletět

V posledním díle série podcastu Bohatší já se zaměřujeme na to, jak si prověřit fondy kvalifikovaných investorů (FKI) a jaké red flags, tedy varovné signály, mohou naznačovat potenciální problémy. Co dělat, když nově vzniklý fond slibuje neuvěřitelné výnosy? Jaké faktory sledovat u fondů s historií a jak odlišit realitu od krásně nakreslených grafů?
Pavel Doležal, expert na český trh fondů kvalifikovaných investorů, který jedenáct let vedl Avant investiční společnost a dnes spravuje dalších deset fondů ve vlastní investičce Family Ace, se podělil o své zkušenosti z praxe. Včetně konkrétních příkladů.
„Vždy, když slibují vysoké výnosy, je dobré se zastavit a zamyslet se, jak je to vůbec možné," říká Doležal základní poučku a v podcastu rozebírá, jak se jednoduše dobrat výsledku.
Jak začít
Fondy i investiční společnosti, které je spravují, jsou licencovanými subjekty pod kontrolou České národní banky, takže musí být zapsané v takzvaném seznamu investičních fondů a seznamu investičních společností vedeném Českou národní bankou. To si relativně snadno a během pár minut ověříte na webových stránkách ČNB pod sekcí Seznamy regulovaných subjektů.
Jak jsme už rozebírali v prvním díle, kontrola a dohled nad FKI je například oproti například korporátním dluhopisům nesrovnatelně větší.
Rozdíl mezi fondem s historií a novými fondy
Dalším milníkem, jak vyhodnocovat fondy, je jejich historie. Jinak se vám bude investovat do fondu, který už má nějakou pěti či desetiletou historii, než do nově vzniklých fondů.
Pokud zvažujete investici do fondu s historií, máte k dispozici k prostudování spoustu dokumentů. Nejen klasické základní dokumenty, jako je statut, stanovy a marketingově líbivé dokumenty jako memorandum, fact sheety a podobně. Ale zároveň i výroční zprávy. Ty jsou v případě SICAV fondu publikované na Justice.cz a u podílového fondu vám je dá jeho správce.
„A podle výročních zpráv si můžete udělat naprosto jednoduše obrázek o vývoji fondu. Jak rostl, jak se vyvíjela jeho hodnota, jaké dosahoval zisky. Je to pochopitelné i pro laiky. Jednoduše si přečtou realitu: Postavil jsem, prodal, koupil jsem, prodal, pronajal. Měl jsem firmu, tu jsem už prodal. Co jsem dosáhl? Jakých zisků dosáhla firma, kterou mám v portfoliu,“ vyjmenovává Doležal.
Dále je možné ze zprávy vyčíst, jak se vyvíjí poměr majetku, který investoval zakladatel ku kapitálu od externích investorů (o tomto důležitém poměru více ve 3. epizodě), reálné provozní zisky nebo oceňovací rozdíly.
„Na druhou stranu, existuje pravidlo, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. To i v rámci testu vhodnosti musí každý nově vstupující kvalifikovaný investor znát,“ upozorňuje Doležal s tím, že některá aktiva mohla v minulosti vynášet vysoká procenta, ale jejich největší boom už je za námi, což je důležité umět vyhodnotit.
Jak vyhodnotit nové fondy
„U nového fondu se nemohu opřít o dosavadní činnost, dosavadní úspěchy, výroční zprávy daného fondu. Ale můžu se opřít o dosavadní úspěchy jeho zakladatele. Pokud tam hraje významnou roli jak z pohledu lidí, tak z pohledu majetku,“ vysvětluje Doležal čeho se chytit, pokud chci dát šanci fondu bez historie.
Typicky jde třeba o silného zakladatele s dvacetiletou praxí v činnosti v private equity, který pak založí fond. Investiční společnost dodává znalost z pohledu fungování investičního fondu jako regulované entity, ale o private equity investice se stará ten původní vlastník se svým prověřeným týmem. V tu chvíli můžete postavit vnímání rizikovosti nebo úspěšnosti daného fondu na bázi dosavadní úspěšnosti toho zakladatele.
„V tomto případě je pouze otázka, za jakou cenu zakladatel svá aktiva do fondu vkládá. V okamžiku, kdy vkládá za hodnotu, která neodpovídá reálné tržní ceně, dochází k rozdílu. A já jako akcionář nového fondu jsem nakoupil draho,” upozorňuje Doležal s tím, že ve výročních zprávách jde vidět, na kolik je dané aktivum naceněné. Pokud bylo dříve naceněné na 100 milionů (což je cena, za kterou by se v tu chvíli mohlo prodat), ale do fondu bylo vloženo s oceněním třeba 120 milionů, jde investor do fondu už se ztrátou 20 procent.
Jak to funguje v praxi? A kde všechno jednoduše najít? Zjistíte při poslechu závěrečné epizody minisérie o fondech kvalifikovaných investorů výše nebo na vašich oblíbných platformách Apple podcasts, Spotify nebo Youtube.
Co ještě se v podcastu dozvíte?
- Jak vyhodnocovat nemovitostní fondy, které se poslední dobou setkávají s kritikou vysokého ohodnocování.
- Jak si ohlídat příliš vysoké naceňování ve fondech, které může zkreslit i poměr vložených prostředků mezi zakladatelem a externími investory.
- Konkrétní případy, kdy se to zvrtlo s vysvětlením proč.
- Praktický jednoduchý seznam otázek, na které si musíte najít odpovědi, než vložíte peníze do fondu, aniž byste museli hodiny sedět nad analýzami.
🎧 Objevili jste náš seriál až teď? Všechny jeho epizody a vše o fondech kvalifikovaných investorů můžete najít přehledně na jedné stránce v našem speciálu o FKI.
Silvie Housková
Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem