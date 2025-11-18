Peníze.cz
>
Investice
>
Všechny FKI nejsou stejné. Jak poznat slušný fond od průšvihu a nenaletět

Všechny FKI nejsou stejné. Jak poznat slušný fond od průšvihu a nenaletět

Silvie Housková | rubrika: Jak na to | 18. 11. 2025
Jak poznat důvěryhodný fond, kde hledat informace a jaké varovné signály by vás měly zneklidnit? Závěrečná epizoda s Pavlem Doležalem nabízí konkrétní tipy a zkušenosti z praxe.

V posledním díle série podcastu Bohatší já se zaměřujeme na to, jak si prověřit fondy kvalifikovaných investorů (FKI) a jaké red flags, tedy varovné signály, mohou naznačovat potenciální problémy. Co dělat, když nově vzniklý fond slibuje neuvěřitelné výnosy? Jaké faktory sledovat u fondů s historií a jak odlišit realitu od krásně nakreslených grafů?

Pavel Doležal, expert na český trh fondů kvalifikovaných investorů, který jedenáct let vedl Avant investiční společnost a dnes spravuje dalších deset fondů ve vlastní investičce Family Ace, se podělil o své zkušenosti z praxe. Včetně konkrétních příkladů.

„Vždy, když slibují vysoké výnosy, je dobré se zastavit a zamyslet se, jak je to vůbec možné," říká Doležal základní poučku a v podcastu rozebírá, jak se jednoduše dobrat výsledku.

Jak začít

Fondy i investiční společnosti, které je spravují, jsou licencovanými subjekty pod kontrolou České národní banky, takže musí být zapsané v takzvaném seznamu investičních fondů a seznamu investičních společností vedeném Českou národní bankou. To si relativně snadno a během pár minut ověříte na webových stránkách ČNB pod sekcí Seznamy regulovaných subjektů

Jak jsme už rozebírali v prvním díle, kontrola a dohled nad FKI je například oproti například korporátním dluhopisům nesrovnatelně větší.

Rozdíl mezi fondem s historií a novými fondy

Dalším milníkem, jak vyhodnocovat fondy, je jejich historie. Jinak se vám bude investovat do fondu, který už má nějakou pěti či desetiletou historii, než do nově vzniklých fondů. 

Pokud zvažujete investici do fondu s historií, máte k dispozici k prostudování spoustu dokumentů. Nejen klasické základní dokumenty, jako je statut, stanovy a marketingově líbivé dokumenty jako memorandum, fact sheety a podobně. Ale zároveň i výroční zprávy. Ty jsou v případě SICAV fondu publikované na Justice.cz a u podílového fondu vám je dá jeho správce.

Postavíme, prodáme, vyděláme. Domoplan ukazuje, jak může dlouhodobě fungovat FKIPostavíme, prodáme, vyděláme. Domoplan ukazuje, jak může dlouhodobě fungovat FKI
  

„A podle výročních zpráv si můžete udělat naprosto jednoduše obrázek o vývoji fondu. Jak rostl, jak se vyvíjela jeho hodnota, jaké dosahoval zisky. Je to pochopitelné i pro laiky. Jednoduše si přečtou realitu: Postavil jsem, prodal, koupil jsem, prodal, pronajal. Měl jsem firmu, tu jsem už prodal. Co jsem dosáhl? Jakých zisků dosáhla firma, kterou mám v portfoliu,“ vyjmenovává Doležal.

Dále je možné ze zprávy vyčíst, jak se vyvíjí poměr majetku, který investoval zakladatel ku kapitálu od externích investorů (o tomto důležitém poměru více ve 3. epizodě), reálné provozní zisky nebo oceňovací rozdíly.

„Na druhou stranu, existuje pravidlo, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. To i v rámci testu vhodnosti musí každý nově vstupující kvalifikovaný investor znát,“ upozorňuje Doležal s tím, že některá aktiva mohla v minulosti vynášet vysoká procenta, ale jejich největší boom už je za námi, což je důležité umět vyhodnotit. 

Jak vyhodnotit nové fondy 

„U nového fondu se nemohu opřít o dosavadní činnost, dosavadní úspěchy, výroční zprávy daného fondu. Ale můžu se opřít o dosavadní úspěchy jeho zakladatele. Pokud tam hraje významnou roli jak z pohledu lidí, tak z pohledu majetku,“ vysvětluje Doležal čeho se chytit, pokud chci dát šanci fondu bez historie.

Typicky jde třeba o silného zakladatele s dvacetiletou praxí v činnosti v private equity, který pak založí fond. Investiční společnost dodává znalost z pohledu fungování investičního fondu jako regulované entity, ale o private equity investice se stará ten původní vlastník se svým prověřeným týmem. V tu chvíli můžete postavit vnímání rizikovosti nebo úspěšnosti daného fondu na bázi dosavadní úspěšnosti toho zakladatele.

„V tomto případě je pouze otázka, za jakou cenu zakladatel svá aktiva do fondu vkládá. V okamžiku, kdy vkládá za hodnotu, která neodpovídá reálné tržní ceně, dochází k rozdílu. A já jako akcionář nového fondu jsem nakoupil draho,” upozorňuje Doležal s tím, že ve výročních zprávách jde vidět, na kolik je dané aktivum naceněné. Pokud bylo dříve naceněné na 100 milionů (což je cena, za kterou by se v tu chvíli mohlo prodat), ale do fondu bylo vloženo s oceněním třeba 120 milionů, jde investor do fondu už se ztrátou 20 procent.

Jak to funguje v praxi? A kde všechno jednoduše najít? Zjistíte při poslechu závěrečné epizody minisérie o fondech kvalifikovaných investorů výše nebo na vašich oblíbných platformách Apple podcasts, Spotify nebo Youtube

Co ještě se v podcastu dozvíte?

  • Jak vyhodnocovat nemovitostní fondy, které se poslední dobou setkávají s kritikou vysokého ohodnocování. 
  • Jak si ohlídat příliš vysoké naceňování ve fondech, které může zkreslit i poměr vložených prostředků mezi zakladatelem a externími investory.
  • Konkrétní případy, kdy se to zvrtlo s vysvětlením proč.
  • Praktický jednoduchý seznam otázek, na které si musíte najít odpovědi, než vložíte peníze do fondu, aniž byste museli hodiny sedět nad analýzami.

🎧 Objevili jste náš seriál až teď? Všechny jeho epizody a vše o fondech kvalifikovaných investorů můžete najít přehledně na jedné stránce v našem speciálu o FKI

Minisérie Fondy kvalifikovaných investorů

1. díl: Co to je FKI? Investice pro vyvolené, nebo pro každého
2. díl: Kdo je kvalifikovaný investor. Co musím umět, mít nebo předstírat?
3. díl: Slíbené výnosy, tvrdá realita. Jak si FKI opravdu vedou a jak funguje jejich naceňování
4. díl: Nesnižujte si výnos. Jaké jsou nejčastější poplatky u FKI?: Co platíte a proč
5. díl: Jak (ne)snadné je dostat peníze z FKI: Výstup, likvidita, daňové finty
6. díl: Všechny FKI nejsou stejné. Jak poznat slušný fond od průšvihu a nenaletět

Silvie Housková

Autor článku Silvie Housková

Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Česká národní banka, fondy kvalifikovaných investorů, investiční fondy, investiční rizika, Investiční společnosti, investiční strategie, private equity, výroční zprávy

A tohle už jste četli?

ČNB kupuje bitcoin, ten dál padá. Nic to prý neznamená

15. 11. 2025 | Tomáš Krause

ČNB kupuje bitcoin, ten dál padá. Nic to prý neznamená

ČNB si udělala testovací portfolio z krypta, bitcoin se prý chová jako akcie prvnička, německé levici se nelíbí daňové osvobození zisků z krypta, Square Jacka Dorseyho umožňuje obchodníkům... celý článek

Moneta vyplatí další mimořádnou dividendu, schválila valná hromada

14. 11. 2025 | Petr Kučera

Moneta vyplatí další mimořádnou dividendu, schválila valná hromada

Valná hromada Moneta Money Bank dnes schválila výplatu mimořádné dividendy ve výši čtyři koruny na akcii před zdaněním. Celkem by tak akcionáři dostaly dvě miliardy korun z nerozděleného... celý článek

Michl prosadil svou, ČNB kupuje bitcoiny. Zatím jen na hraní

13. 11. 2025 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Michl prosadil svou, ČNB kupuje bitcoiny. Zatím jen na hraní

Česká národní banka (ČNB) vytvořila první „testovací portfolio digitálních aktiv“. Nakoupila bitcoin, zatím neupřesněný stablecoin vázaný na dolar a rovněž blíže neupřesněné tokenizované... celý článek

Postavíme, prodáme, vyděláme. Domoplan ukazuje, jak může dlouhodobě fungovat FKI

13. 11. 2025 | Silvie Housková

Postavíme, prodáme, vyděláme. Domoplan ukazuje, jak může dlouhodobě fungovat FKI

Žádné papírové oceňování nemovitostí, ale jednoduchý cyklus: koupit, postavit, prodat. Hostem dalšího dílu podcastu Bohatší já je Tomáš Vavřík, zakladatel jednoho z nejdéle fungujících... celý článek

Gevorkyan: Největší zájem o obranu vidíme v USA, ne v Evropě

12. 11. 2025 | Vendula Pokorná

Gevorkyan: Největší zájem o obranu vidíme v USA, ne v Evropě

Slovenská společnost Gevorkyan nahrazuje nedostatek pracovní síly roboty a část energií si zajišťuje vlastní výrobou. Díky většímu zapojení do obranného průmyslu má nakročeno k výraznému... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI